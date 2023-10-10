На отчетной встрече акима Костанайской области Кумара АКСАКАЛОВА в с. Карасу жители районного центра и отдаленных населенных пунктов спрашивали, когда будут хорошие дороги внутри села и подъезды к ним.

Самый первый вопрос из зала - о состоянии внутрипоселковых дорог. Его задал житель с. Павловское Жамбыльского с/о Александр ВЕРЕЩАГИН акиму Карасуского района Виктору РАДЧЕНКО.

Аким района отметил, что в 2024 году средний ремонт проведут на трех улицах, а также отремонтируют подъездной путь к селу, ПСД уже прошла ведомственную экспертизу.

Руководитель управления автомобильных дорог Олжас НУРГАЛИЕВ добавил, что и в 2025 году средний ремонт планируют еще на четырех улицах этого села.

- Теперь нужно, чтобы районный акимат вовремя разработал техническую документацию и подал заявку, - отметил Нургалиев.

В своем выступлении Радченко обозначил, что в районе в хорошем и удовлетворительном состоянии 186 км внутрипоселковых дорог, или 59,7%. До 2025 года показатель планируют повысить почти до 77%. Для этого в 2023 году отремонтируют две улицы в селах Карасу и Восток общей протяженностью 2,9 км. Стоимость ремонта - 234,5 млн тенге. Еще 265,5 млн тенге потратят на средний ремонт 11 улиц в четырех селах, в одном из них - в селе Ленино - уже отремонтировали 2 улицы, на оставшихся девяти ведут строительно-монтажные работы.

В следующие два года планируют провести ремонт 34 улиц общей протяженностью 34,2 км. На это потребуется 1 млрд 813 млн тенге

- Зачем говорить неправду? - обратился к районному акиму 74-летний житель ул. Калинина в Карасу. - Наша улица протяженностью 1,5 км, где живут около 100 семей. Представляете, сколько людей страдают?

Пенсионер рассказал, что 3 года назад в районном центре уложили асфальт даже в тех местах, где нет жилых домов.

- Для кого вы этот асфальт положили? А тут люди бедствуют, страдают, мучаются, - продолжил он. - Я, допустим, продал все свои старые машины, купил "Ниву", чтобы проехать за газом и водой. Эту дорогу в 1,5 км можно сделать и своими силами... В какие сроки закончат дорогу, чтобы забыть это все:

На вопрос ответила аким Карасуского сельского округа Татьяна ЧЕБАН:





- Разработана техническая документация, проходит ведомственную экспертизу. В 2024 году проведем средний ремонт, будет уложено асфальтобетонное покрытие.

Радченко также прокомментировал выступление пенсионера:

- Асфальтовым покрытием охвачены 40% улиц. В трехлетем плане средний ремонт будет на всех улицах, кроме тех населенных пунктов, где жителей не осталось. Сразу все сделать невозможно - финансирование не позволит, да и сил и средств столько не будет.

Микрофон взяла еще одна жительница с. Карасу, озвучила ряд системных проблем, среди них - ожидаемый уже 5 лет ремонт их улицы:

- Живу на ул. Мирной. 5 лет назад, когда только заехала туда, у нас был сход. Дорога в ужасном состоянии. Аким, не помню фамилии, Сергей звали, нам пообещал, что взрыхлит ее, подсыпет, чтобы не было ям и грязи во время дождя. Три года прошло, потом это забылось. Как говорят, три года обещают...

Ситуацию прокомментировал Олжас Нургалиев:

- По ул. Мирной вы только обратились, мы будем рассматривать. Включить в план, что нужно сделать. В текущем году можно профилировку, подсыпать. Акимат района, думаю, сделает.

В этом году ремонта улиц ждали и жители с. Карамырза. Кумар Аксакалов во время паводка приезжал сюда, сельчане тогда просили отремонтировать подъезд к селу. Аким области пообещал, но до сих пор работа не началась. На ремонт из бюджета предусмотрено 430 млн тенге. В этом году уже выделили 200 млн тенге. По словам Виктора Радченко, определили подрядную организацию.

- В том году он заготовит весь материал. Будет проведено щебенение на 28 км, часть будет выполнена (правда, не уточнил какая часть - "НГ"), это не асфальтная работа.

- Должна быть хорошая дорога, - сказал Аксакалов.

- Грунто-щебень, - уточнил Нургалиев.

- При хорошем содержании должна быть очень хорошего качества! - добавил глава области

Фраза "при условии хорошего содержания" в сельских реалиях звучит, как насмешка. Особенно на фоне выступления двух односельчанок из села Новопавловка.

- Слушали вас, - обратилась одна из женщин к районному акиму. - Нашего села в ваших планах нет. Я поняла, что нас и на карте нет. Вы даже не напомнили, что есть такое село. Мы сейчас проехали больше 100 км, ехали вкруговую. Когда можно было реконструировать, вы убрали из планов. Зимой и летом ездим по кругу. Зачем нам это нужно: 15 тысяч на такси отдавать, 25 тысяч на Костанай отдавать? Как нам дальше жить? Когда у нас будет нормальная дорога?

Участок длиной 18 км, соединяющий село с районным центром, относится к автотрассе, которая находится в ведении Аулиекольского района. Там относительно недавно проводили ремонт, но дорогу так и не приняли в эксплуатацию. Сейчас, по словам пенсионерок, дорога разбита.

- Проект по ремонту подъезда к селу Новопавловка в 2020 году реализовало ТОО «Вакхстрой», - прокомментировал Нургалиев. - Были вопросы по качеству, акимат Алиекольского района инициировал судебный иск о признании его недобросовестным подрядчиком. Полностью всю протяженность 18 км асфальтобетоном сделали. Да, сегодня есть разрушения. В рамках текущего содержания отдел ЖКХ Аулиекольского района исправляет эти замечания. Сегодня данная дорога полностью в удовлетворительном состоянии. Единственное, есть проблема - труба, на следующий год акиматом Аулиекольского района запланирован ее ремонт. Тогда вопрос с подъездной дорогой будет закрыт.

- Как же в удовлетворительном состоянии? - в недоумении спросила вторая женщина. - Девять наполненных КамАЗов идут по нашей несчастной дороге, всю ее разрушили. Мы, пенсионерки, бегали по полю, направляли "Кировцы" не по асфальту, а по объездной дороге. Нужно наказать их, навести порядок. На нашей бедной дороге нет разметок, а все потому, что, якобы, дорога не принята. Просим вас, - обратилась она к Аксакалову, - наказать этих чиновников. Это дорога жизни! В районном отделе полиции разводят руками. КХ говорят: "Знаков нет, мы будем ездить". Почему нельзя просто по-человечески?

Глава области поблагодарил сельчанок за их неравнодушие, уточнил, что у полиции нет компетенции контролировать и штрафовать нерадивых водителей большегрузов, этим занимается транспортная инспекция, у которой, по его словам, всего 2 автомобиля, поэтому не успевают отследить все нарушения.

- Мы говорим министру принять соответствующее решение, механизм, который позволит ограничить движение большегрузов, - добавил Аксакалов.

Кстати, через две недели в области стартует пилотный проект по установке автовесов на областных дорогах, такое оборудование уже работает на республиканских трассах. И первым участком, где будет производится контроль над движением большегрузного транспорта, станет дорога по направлению к Садчиковке.

- Монтажные работы закончились, - уточнил для "НГ" Олжас Нургалиев. - Поставили КДП, провели свет, установили камеры, криволинейный брус, электронное табло, весы.

Сейчас идет синхронизация с общереспубликанской сетью, куда автоматически будут передаваться данные. Это значит, что оплата штрафов за перевес груза автотранспорта будет идти в республиканский бюджет. На следующий год, при лучшем раскладе, пояснили в облакимате, проект будет внедрен и на другие участки областных дорог.

Всего в Карасуском районе за три года планируют довести до хорошего и удовлетворительного состояний 94,3% дорог районного значения.

В 2023 году из областного бюджета выделили более 311 млн тенге. На эти средства проведут средний ремонт подъезда к с. Карамырза и ремонт водопропускной железобетонной трубы на подъезде к с. Герцено. В 2024 году проведут ремонт 73 км дорог районного значения на сумму 1,7 млрд тенге: подъезды к селам Восток, Павловское, Ушаково, Карамырза, Степное, Айдарлы, Челгаши. В 2025 год отремонтируют подъездные пути в селам Ленино, Теректы, Люблинка. Всего - 97,8 км, на что выделят 1,9 млрд тенге.

Фото Сауле КУАНБЕК и Олега ПАКА