Исполняющего обязанности руководителя областной больницы Аскара Махмутова задержали за управление автомобилем в нетрезвом виде на пр. Кобланды батыра в ночь на 22 июня. Его дело рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям в тот же день.

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Согласно опубликованному в Судебном кабинете постановлению, Махмутов правонарушение признал и раскаялся. Суд назначил 15 суток административного ареста и лишение права управление транспортным средством на 7 лет.

Примечательно, что это не единственное нарушение ПДД Аскаром Махмутовым. В судебном кабинете опубликовано определение о принятии в производство еще одного дела об административном правонарушении. Согласно ему, водитель обвиняется в выезде на встречную полосу.

Обстоятельства нарушения пока не известны, но ч. 3 ст. 596 КоАП РК предполагает лишение права управления автомобилем на 6 месяцев. Рассмотрение дела назначено на начало июля.

Исполняющим обязанности главврача Костанайской областной больницы 45-летний хирург Аскар Махмутов был назначен 4 февраля 2025 года. Махмутов награждён государственной наградой «Ерен еңбегі үшін».

"НГ" запросила комментарий в управлении здравоохранения Костанайской области. Там сообщили, что инцидент произошел "в личное время, в выходной день, в период отпуска без сохранения заработной платы".

- Руководство управления здравоохранения расценивает произошедшее как нарушение норм поведения, допущенное гражданином, но не связанное с его профессиональной деятельностью, - отметили в облздраве. - По завершении исполнения судебного решения с сотрудником будет проведена профилактическая беседа. По итогам будет принято соответствующее решение. Руководство подчеркивает: каждый гражданин, независимо от занимаемой должности, несёт личную ответственность и равен перед законом.