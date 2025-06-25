Без осадков пройдет четверг, 26 июня, на территории всей области. Но уже на следующий день дождь и грозу прогнозируют синоптики на западе, севере и юге региона, днем вероятны град и шквал. В субботу ночью осадки ожидают на западе и севере, днем – на территории всей области, а на западе и севере дождь усилится, к ним добавятся шквал и град.

В Костанае ближайшие два дня без осадков, в субботу – переменная облачность, дождь, гроза.

- Температура ночью 26 июня по области составит +7..+12, на юге +15, днем +22..+27 градусов, - сообщила «НГ» инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ. – В пятницу, 27 июня, ночью +10..+15, на юге +18, днем +25..+30 градусов. В субботу ночью +13..+18, днем +20..+25 градусов.

В Костанае столбики термометров покажут следующие значения. В четверг ночью +9..+11, днем +24..+26 градусов. В пятницу ночью +11..+13, днем +26..+28 градусов. В субботу ночью +14..+16, днем +20..+22 градуса.

Ветер прогнозируют юго-восточного направления со скоростью преимущественно 9-14 м/с. На западе, юге и востоке в пятницу и субботу порывы до 15-20 м/с, на юге в субботу до 23-28 м/с.

В Костанае в четверг ночью скорость ветра составит 2-7 м/с, днем 12-17 м/с, в остальные дни – привычные 9-14 м/с.

Фото Ксении РЕБИК