24 июня на пересечении ул. Майлина и ул. Аль-Фараби, возле магазина "Азия", появились три ларька с надписью "Наш продукт". Здесь и раньше костанайцы, в основном пенсионеры, торговали продуктами со своих огородов. Но тогда в качестве прилавка использовали деревянные поддоны или небольшие раскладные столики.

Новые прилавки оказались старыми. Раньше они стояли возле магазина "Раузет" ("Колос") по пр. Аль-Фараби. Но по просьбам торгующих их перевезли на ул. Майлина. Что, в свою очередь, вызвало обеспокоенность у тех, кто раньше торговал у "Раузета".

Свои вопросы они адресовали руководителю отдела предпринимательства акимата Костаная Мире КАЗКЕЕВОЙ на встрече, которая прошла вечером 25 июня.

- Я торгую здесь 10 лет, эти прилавки нам еще при Кулагине поставили, - рассказала "НГ" продавшица Татьяна. - Вчера приехали и наши ларьки забрали. Мы здесь торговали ягодами, петрушкой - все, что сами вырастили на огороде. Доход у нас небольшой. В лучшем случае за день можем 10 000 выручить - и то если ягодами торговать будем.

Костанайцы опасаются, что за торговлю без ларьков их теперь может оштрафовать полиция. Да и привыкли уже и продавцы, и покупатели к организованной торговле.

- У нас ведется постоянный мониторинг стихийной торговли, - пояснила "НГ" Мира Казкеева. - После рейдов участковых бабушки и дедушки, которые торговали на ул. Майлина, обратились ко мне. Просили прилавки. Поэтому мы сейчас проводим ревизию и смотрим - здесь, возле "Раузета", меняют брусчатку, торговля не такая активная, поэтому мы перевезли ларьки на ул. Майлина.

Эти ларьки - в собственности государства. Их раставляют в местах нестационарной торговли, которые определяют специальным постановлением. Всего в распоряжении отдела предпринимательства 55 таких прилавков. Государство готово предоставить их в аренду за символическую плату.

- Мы пытаемся упорядочить уличную торговлю, - говорит Казкеева. - Конкурс на эти ларьки проводят через госреестр. Прилавки у нас на балансе. И если люди от них отказываются, то через госреестр их вновь выставляют на конкурс. За аренду они платят примерно 1 500-2 000 тенге в месяц. Чтобы люди не с земли торговали, а организованно это делали.

По словам Казкеевой, завтра в районе "Раузета" установят другие ларьки. В отделе предпринимательства заняты перераспределением 55 ларьков. Некоторые из них уже нужно обновлять.

Фото Георгия ГОВОРОВА