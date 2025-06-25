Волевой победой завершился первый полуфинальный матч Кубка Казахстана с участием "Тобола"
25 июня 2025, 22:26 | Спорт
Костанайский "Тобол" одержал волевую победу над столичным "Женисом" в первом полуфинальном матче Кубка Казахстана. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, сообщают Vesti.kz.
©ФК "Женис"
Уже на 5-й минуте матча "Тобол" открыл счет: отличился нападающий Александр Зуев, точно пробил по воротам гостей. Однако "Женис" быстро сумел восстановить равновесие - на 27-й минуте бразильский нападающий Адильо отправил мяч в сетку.
Решающий гол в этой напряженной встрече забил Наурызбек Жагоров на 73-й минуте. Форвард "Тобола" воспользовался своим шансом и принес команде важнейшую победу.
Ответная встреча состоится в Астане 30 августа.
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