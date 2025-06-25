Аукционы на аренду земельных участков для бизнеса готовят власти Костаная. Что предлагают?
Георгий ГОВОРОВ
Последние несколько лет получить землю для строительства магазина или аптеки в Костанае было очень сложно из-за юридической коллизии. Это подтверждает статистика: в 2022 году провели 10 электронных аукционов и разыграли 53 земельных участка, в 2023-м состоялись 4 аукциона на 19 земельных участков, а в 2024-м - всего 3 аукциона на 4 участка. Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Марат ТЕМИРБАЕВ.
- В адрес акимата поступает значительное количество заявлений на проведение аукционов на право аренды земельных участков в разных районах города под строительство объектов коммерческого назначения, - отметил он. - Однако в связи с отсутствием утвержденных проектов детальной планировки по ряду территорий отдел архитектуры вынужден отказывать в согласовании.
Таких районов, где акимат не может проводить аукционы, подавляющее большинство. Но есть несколько мест, где имеется шанс получить землю. Правда, под конкретные объекты.
- В планах реализация 6 земельных участков в микрорайоне Кунай и одного участка в Береке, - сообщил Темирбаев. - В частности, в Кунае будут выставлены участки для строительства универсального магазина, крытого рынка, аптеки, гостиницы на 50 мест, предприятия общественного питания и магазина продуктов. А в микрорайоне Береке - участок под строительство многоэтажного дома. Шаг аукциона - 10%, гарантийный взнос - 196 000 тенге. Аукцион будет проводиться по английскому методу с повышением цены. Вырученные средства поступят в местный бюджет.
Условия аукциона: земельные участки предоставят сроком на 6 лет с последующей передачей в собственность при условии освоения земельного участка и ввода объекта в эксплуатацию.
Лоты нового аукциона на земельные участки в Костанае
|
Микрорайон
|
Площадь (в га)
|
Назначение
|
Стартовая цена (в тенге)
|
Кунай
|
1,3
|
Универсальный магазин
|
2 116 000
|
Кунай
|
0,8
|
Крытый рынок
|
1 302 000
|
Кунай
|
0,1
|
Аптека
|
162 000
|
Кунай
|
0,3
|
Гостиница на 50 мест
|
488 500
|
Кунай
|
0,3
|
Заведение общепита
|
488 000
|
Кунай
|
0,3
|
Магазин продуктов
|
488 000
|
Береке
|
0,9
|
Многоэтажный жилой дом
|
2 125 000
Проведение аукционов прокомментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ:
- У нас есть проблема: когда проводим аукционы, к сожалению, есть такие люди и компании, которые специализируются на поднятии цен и демпинге. Хочет предприниматель поставить аптеку. Вроде компания известная. Начинает торговаться. Аукцион проводится через Астану. Кто-то начинает поднимать цену. Поднимают до небес, а потом конкурс признают несостоявшимся. И вся подготовительная работа впустую. Теперь мы выбрали участки, которые подходят под все требования, и подняли этот вопрос. Специально, чтобы побольше предпринимателей могли принять участие.
Объявление об аукционе обещают опубликовать на следующей неделе. А завершить розыгрыш участков - через 3 недели.
- Сразу всех предупреждаю, что поменять целевое назначение нельзя, - сказал аким. - Если это аптека, то там должна быть аптека, а не дом. Можете не рассчитывать выкупить участок и строить что вздумается!
Марат Жундубаев подчеркнул, что в аукционы не вошли земельные участки под строительство социальных объектов, хотя в планах они есть. Пока власти пытаются разобраться с возможностями бюджета.
По словам Марата Темирбаева, костанайцы обращаются в отдел с просьбой предоставить место под нестационарные объекты торговли. Но в генплане и проектах детальной планировки участков под эти цели нет. Поэтому акимат не только не выдает разрешения, но и отказывает в продлении существующих договоров аренды. И предупреждает, что срок аренды для таких объектов в микрорайоне Аэропорт окончательно истечет 31 марта 2026 года. Предпринимателям предлагают переехать в строящийся ТРЦ в районе парка Керуен.
- Чтобы нас не обвиняли, отмечу, что мы предоставляли землю под нестационарные объекты торговли в аренду - это было прописано в договорах, - сказал Жундубаев. - Люди подписывались, что это временное землепользование. Нужно следовать договору. Потом ходить, плакать, говорить о тяжелом материальном положении - я все понимаю. Но мы не можем идти кому-то навстречу, а кому-то нет.
Журналисты обратили внимание, что большинство летних кафе тоже не предусмотрены ни генпланом, ни ПДП. Будет ли акимат бороться со столиками на улицах города?
- Мы с этим не боремся, если это симпатично и эстетично, - ответил аким. - Мы же понимаем, что это временно. Это вообще не проблема. Но превращать весь город в засилье киосков и навесов - мы будем регулировать. Да и нет такой догмы, что киосков вообще не будет. Исключения будут, если есть необходимость и они соответствуют генплану и выглядят эстетично. Мы готовы рассматривать предложения.
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