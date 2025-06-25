Последние несколько лет получить землю для строительства магазина или аптеки в Костанае было очень сложно из-за юридической коллизии. Это подтверждает статистика: в 2022 году провели 10 электронных аукционов и разыграли 53 земельных участка, в 2023-м состоялись 4 аукциона на 19 земельных участков, а в 2024-м - всего 3 аукциона на 4 участка. Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель отдела земельных отношений акимата Костаная Марат ТЕМИРБАЕВ.

- В адрес акимата поступает значительное количество заявлений на проведение аукционов на право аренды земельных участков в разных районах города под строительство объектов коммерческого назначения, - отметил он. - Однако в связи с отсутствием утвержденных проектов детальной планировки по ряду территорий отдел архитектуры вынужден отказывать в согласовании.

Таких районов, где акимат не может проводить аукционы, подавляющее большинство. Но есть несколько мест, где имеется шанс получить землю. Правда, под конкретные объекты.

- В планах реализация 6 земельных участков в микрорайоне Кунай и одного участка в Береке, - сообщил Темирбаев. - В частности, в Кунае будут выставлены участки для строительства универсального магазина, крытого рынка, аптеки, гостиницы на 50 мест, предприятия общественного питания и магазина продуктов. А в микрорайоне Береке - участок под строительство многоэтажного дома. Шаг аукциона - 10%, гарантийный взнос - 196 000 тенге. Аукцион будет проводиться по английскому методу с повышением цены. Вырученные средства поступят в местный бюджет.



Условия аукциона: земельные участки предоставят сроком на 6 лет с последующей передачей в собственность при условии освоения земельного участка и ввода объекта в эксплуатацию.

Лоты нового аукциона на земельные участки в Костанае

Микрорайон Площадь (в га) Назначение Стартовая цена (в тенге) Кунай 1,3 Универсальный магазин 2 116 000 Кунай 0,8 Крытый рынок 1 302 000 Кунай 0,1 Аптека 162 000 Кунай 0,3 Гостиница на 50 мест 488 500 Кунай 0,3 Заведение общепита 488 000 Кунай 0,3 Магазин продуктов 488 000 Береке 0,9 Многоэтажный жилой дом 2 125 000

Проведение аукционов прокомментировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ:

- У нас есть проблема: когда проводим аукционы, к сожалению, есть такие люди и компании, которые специализируются на поднятии цен и демпинге. Хочет предприниматель поставить аптеку. Вроде компания известная. Начинает торговаться. Аукцион проводится через Астану. Кто-то начинает поднимать цену. Поднимают до небес, а потом конкурс признают несостоявшимся. И вся подготовительная работа впустую. Теперь мы выбрали участки, которые подходят под все требования, и подняли этот вопрос. Специально, чтобы побольше предпринимателей могли принять участие.

Объявление об аукционе обещают опубликовать на следующей неделе. А завершить розыгрыш участков - через 3 недели.

- Сразу всех предупреждаю, что поменять целевое назначение нельзя, - сказал аким. - Если это аптека, то там должна быть аптека, а не дом. Можете не рассчитывать выкупить участок и строить что вздумается!

Марат Жундубаев подчеркнул, что в аукционы не вошли земельные участки под строительство социальных объектов, хотя в планах они есть. Пока власти пытаются разобраться с возможностями бюджета.

По словам Марата Темирбаева, костанайцы обращаются в отдел с просьбой предоставить место под нестационарные объекты торговли. Но в генплане и проектах детальной планировки участков под эти цели нет. Поэтому акимат не только не выдает разрешения, но и отказывает в продлении существующих договоров аренды. И предупреждает, что срок аренды для таких объектов в микрорайоне Аэропорт окончательно истечет 31 марта 2026 года. Предпринимателям предлагают переехать в строящийся ТРЦ в районе парка Керуен.

- Чтобы нас не обвиняли, отмечу, что мы предоставляли землю под нестационарные объекты торговли в аренду - это было прописано в договорах, - сказал Жундубаев. - Люди подписывались, что это временное землепользование. Нужно следовать договору. Потом ходить, плакать, говорить о тяжелом материальном положении - я все понимаю. Но мы не можем идти кому-то навстречу, а кому-то нет.

Журналисты обратили внимание, что большинство летних кафе тоже не предусмотрены ни генпланом, ни ПДП. Будет ли акимат бороться со столиками на улицах города?

- Мы с этим не боремся, если это симпатично и эстетично, - ответил аким. - Мы же понимаем, что это временно. Это вообще не проблема. Но превращать весь город в засилье киосков и навесов - мы будем регулировать. Да и нет такой догмы, что киосков вообще не будет. Исключения будут, если есть необходимость и они соответствуют генплану и выглядят эстетично. Мы готовы рассматривать предложения.

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