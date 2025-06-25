О том, что на улице 8 Марта, между домами № 79 и № 81, нашли собаку с огнестрельными ранениями, сообщила поздно вечером 24 июня волонтёр ОО «Надежда Плюс KST» Анастасия СЕРИКОВА в Instagram.

По словам очевидцев, животное лежало в луже крови, едва шевелилось и с трудом поднимало голову. Волонтёры доставили собаку в ветеринарную клинику, где ей сделали рентген.

- Результаты шокировали: в теле животного ветеринары обнаружили десятки дробин, - сообщает Серикова. - Это значит только одно - в неё стреляли. Намеренно. Хладнокровно. На опубликованных снимках - травмы, рваные раны, следы крови. Человек, который сегодня спокойно стреляет в собаку, завтра может выстрелить и в человека. Это уже не просто жестокость - это угроза для всего общества.

Как рассказала "НГ" Анастасия Серикова, сейчас собака на лечении в ветклинике «Неболит». Состояние - тяжелое, но без ухудшений.

Волонтёры обращаются к жителям города с просьбой о помощи: если вы стали свидетелем произошедшего или заметили подозрительное поведение в районе улицы 8 Марта, сообщите об этом в директе аккаунта «Надежда Плюс» в Instagram.

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Зоозащитники добиваются возбуждения уголовного дела по статье 316 УК РК («Жестокое обращение с животными»)

- Мы будем добиваться наказания для того, кто это сделал! - подытожила Анастасия. - Мы не дадим этому делу уйти в тень!

В пресс-службе ДП Костанайской области "НГ" сообщили, что о происшествии полиции известно, готовят комментарий для СМИ.

13 июня «НГ» сообщала, что в п. Октябрьский (Лисаковск) под балконом одного из домов нашли стерилизованного щенка с биркой на ухе, которого неизвестные закопали заживо. Его спасли прохожие, но теперь не доверяет людям, убегает. Сегодня в пресс-службе ДП прокомментировали ход расслледования этого случая: камер видеонаблюдения вблизи места происшествия нет, очевидцы не установлены, за исключением лиц, нашедших щенка. Мероприятия по установлению правонарушителя продолжаются.

Фото из Instagram-аккаунта Анастасии СЕРИКОВОЙ