Произошло это сегодня, 13 июня, в поселке Октябрьский (Лисаковск). По информации зоозащитницы и волонтера ОО «Надежда Плюс kst» Анастасии СЕРИКОВОЙ, под балконом одного из домов на улице Целинная был найден щенок, заживо закопанный в землю.

У щенка на ухе жёлтая бирка - это означает, что он прошел процедуру стерилизации, вакцинации (ОСВВ) и внесен в официальный реестр. Такие животные признаны неагрессивными и защищены Законом РК «Об ответственном обращении с животными».

- Но этот закон сегодня был растоптан! Этот щенок имел право жить там, где родился. Он не представлял угрозы! И всё же его закопали заживо! Только потому, что он кому-то “мешал”. Это не просто жестокость - это преступление против жизни, закона и человечности! - комментирует происшествие Анастасия Серикова. - Где профилактика? Где работа с населением? Где ответственность? Этот случай - плевок в лицо государству, зоозащитникам и всем, кто верит, что доброта и закон должны стоять выше страха и ненависти. Просим распространить. Молча смотреть на это - значит соглашаться!

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Серикова сообщила "НГ", что после спасения щенка неравнодушными людьми он убежал в неизвестном направлении, но известно, что точно выжил. Сейчас волонтер едет в Октябрьский, чтобы найти щенка и разобраться в ситуации совместно с местными жителями, властями и полицией.

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили, что на данный момент официальных обращений к ним по данному факту не поступало.



- В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность, причастную к произошедшему, а также опрашивают возможных очевидцев. В действиях неустановленного лица усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного статьёй «Жестокое обращение с животными». Будет ли это уголовная или административная ответственность, пока решается, - пояснили в ведомстве. - Если будет установлено, что в инциденте участвовали несовершеннолетние, ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей понесут их родители или законные представители.

Напомним, что недавно в Костанае волонтеры "Надежды" спасли щенков которые были практически полностью в битуме. Зоозащитники считают, что это сделали живодеры. Полиция пришла к выводу, что щенки оказались в битуме самостоятельно, а потому уголовное дело по ст. 316 УК РК "Жестокое обращение с животными" заведено не будет.



Фото из Instagram Анастасии СЕРИКОВОЙ