В действиях правонарушителя не усмотрено деяний, предусмотренных ст. 316 УК РК (жестокое обращение с животными) - так в пресс-службе департамента полиции прокомментировали «НГ» убийство собаки ветеринарным врачом - сотрудником ветстанции Костаная.

Пропажу Бублика сотрудники ТОО обнаружили 26 сентября

- В соответствии с п. 4 ст. 4 Закона РК «Об ответственном обращении с животными» не являются жестоким обращением с животным: обращение с животным в случае нападения животного на человека и (или) животного и иных случаях, когда животное представляет угрозу жизни или здоровью человека, животных, а также общественному порядку и безопасности, - пояснили в ведомстве. - Под жестоким обращением следует понимать избиение животных, мучительные способы умерщвления, использования для опытов, использование животных для соревнований, в ходе которых они гибнут или причиняют друг другу увечья.

В ДП отметили, что в полицию регулярно поступают сообщения об угрозе причинения вреда здоровью людей бродячими собаками. С начала 2023 года зарегистрировано более 80 таких сообщений, в основном из северной части Костаная.

Ветврач Еркин Искаков был привлечен к административной ответственности по п. 1 ч. 1 ст. 407-2 КоАП (нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными) за незаконный отстрел собаки, превышение должностных полномочий, использование служебного автомобиля и препаратов. Полиция выписала штраф в размере 20 МРП (69 000 тенге, 1 МРП = 3 450 тенге).

Машину. в которой был стрелявший в Бублика человек, установили по камерам

26 сентября сотрудники ТОО «Шаруа» обнаружили, что с их территории пропала собака Бублик. Проверили записи видеокамер и обнаружили, что вечером 25 сентября к собаке подъехал автомобиль Ssang Young Actyon Sports. Собака попыталась убежать, но через несколько секунд упала. С пассажирского места вышел человек и закинул тело в багажник, затем машина уехала в направлении Узкой колеи. Сотрудники ТОО подали заявление в полицию.

Сотрудники ТОО «Шаруа» уверены, что в автомобиле был не один человек, а двое. Сегодня, 10 октября, в пресс-службе ДП Костанайской области подтвердили это предположение и пояснили, почему второй сотрудник не был привлечен к административной ответственности:

- В действиях второго сотрудника ветстанции состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 407-2 КоАП РК, не усмотрен.

К административной ответственности привлечено лицо, непосредственно производившее выстрел. Второй сотрудник был водителем и управлял автомобилем, в собаку он не стрелял. Его функция - лишь перевозка пассажира, а нарушений, связанных с этим, у него не было.

Почему же второй сотрудник не был привлечен к ответственности, как соучастник правонарушения, ведь он в нерабочее время на служебном автомобиле, перевозил своего коллегу, который был в отпуске, для отстрела собаки, запрещенного законом?

- В административном законодательстве РК есть такое понятие, как персональная ответственность лица, совершившего административное правонарушение, - ответил на вопрос первый заместитель начальника ДП Костанайской области Алексей МИЛЮК. - Поэтому в данном случае сотрудники ветстанции несли ответственность только за те действия, которые совершали лично они. У водителя было поручение везти сотрудника. К административному правонарушению, которое совершил Искаков, он отношения не имеет.

- Предусмотрена ли по данной статье коллективная ответственность? И можно ли привлечь второго сотрудника к ответственности за бездействие - ведь он видел, как его коллега нарушает закон?

- Понятие о коллективной ответственности, то есть, когда преступление совершенно группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, есть только в Уголовном кодексе РК, - пояснил Милюк. - По административной статье, по которой наказали Искакова, коллективное наказание не предусмотрено.

Кстати, в ст. 316 УК РК (жестокое обращение с животными) за деяние, совершенное в группе лиц, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 1000 МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничения свободы на срок до 1 года, либо лишения свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет или без такового.

Сотрудники ТОО также предполагают, что собак могут сдавать на мясо в рестораны. В полиции пояснили, что факты распространения и продажи мяса собак в общепит не зарегистрированы.

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