Ветврач Костанайской городской ветстанции Еркин Искаков привлечен к ответственности по п. 1 ч. 1 ст. 407-2 КоАП РК (нарушение законодательства РК в области ответственного обращения с животными) за незаконный отстрел собаки, превышение должностных полномочий, использование служебного автомобиля и препаратов. Полиция выписала ему штраф в размере 20 МРП (69 000 тенге, 1 МРП = 3450 тенге).

Бублика застрелили в степи возле территории ТОО "Шаруа", недалеко от лесопосадок. Жилых домов здесь нет

Это промежуточный итог трагичной истории, которая началась 26 сентября. В тот день бухгалтеры ТОО "Шаруа" (занимается химзащитой сельхозкультур - «НГ») пришли на работу в офис, который находится на окраине Костаная (ул. Узкоколейная, 51) и обнаружили, что проживавшая на территории предприятия дворняжка Бублик пропала. Посмотрели записи видеокамер и нашли виновника.

- На одной из записей мы увидели бегущую собаку за нашей территорией, судя по окрасу это и была Бублик (это сука), - рассказала «НГ» бухгалтер ТОО «Шаруа» Асель ЕЩАНОВА. И пояснила: - Да, наши собаки оказываются за пределами территории: некоторые сидят в вольерах, а некоторые живут на территории базы и иногда могут выбежать за ее пределы. Но никаких социальных объектов поблизости абсолютно нет, ни для кого они никакой угрозы не несут.

Бухгалтеры ТОО "Шаруа" рассказали "НГ", как они нашли виновного в пропаже собаки

ТОО находится в промышленной зоне, до ближайших жилых домов - поселка Киевский, СО «Текстильщик» и «Садовод-Строитель», района Узкая колея и КСК - несколько километров. Вокруг только степь и лесопосадки.

Найти похитителей собаки помогли видеокамеры, установленные на фасаде главного офиса ТОО "Шаруа"

На видео зафиксировано, как к собаке медленно подъезжает серебристый автомобиль (пикап) марки Ssang Young Actyon Sports.

Асель Ещанова показывает, где застрелили Бублика

- Он медленно ехал вдоль территории, потом на кадре можно увидеть пробегающую мимо собаку. Машина остановилась, потом, вероятно, произошел выстрел и собака упала на землю, - рассказывает бухгалтер ТОО «Шаруа» Ольга ЖАРМАГАМБЕТОВА. - Автомобиль подъехал, вышел человек и закинул собаку в кузов пикапа. Он, кстати, увидел, что на ней ошейник, снял его и выкинул. Машина уехала в сторону СО "Текстильщик".

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Сотрудники ТОО обратились в полицию. Установили номер автомобиля, с помощью видеокамер ТОО и соседних организаций отследили его маршрут. Оказалось, что машина принадлежит городской ветстанции Костаная.

- В своем допросе в полиции сотрудник ветстанции поясняет, что вину признает и действительно в этот день и в это время (около 18-18.30) был возле СО "Текстильщик" и ТОО "Шаруа", - сообщила Асель Ещанова. - Он пояснил, что выехал на заявку по отстрелу собак по жалобе жителей. Пояснил, что увидел собаку и стрелял в нее дротиком с ксиланитом. Он подъехал и увидел на собаке ошейник, но понял, что она уже мертва, и решил отвезти в яму Беккари в сторону Рудного.

Отстрел собак в Казахстане запрещен, а отловом могут заниматься только организации, которые выиграли тендер. так что сотрудники ветстанции никак не могли делать это. Все жалобы от населения сейчас поступают в службу iKomek и передаются только той службе, которая компетентна выполнять отлов.

Сотрудники ТОО "Шаруа" уверены, что в автомобиле был не один человек. Во-первых, сотрудники ветстанции, которые занимались отловом собак, всегда ездили по двое. Во-вторых, автомобиль находится в таком положении относительно собаки, что человеку на водительском сидении неудобно стрелять в нее со своего места. Во-вторых, чтобы загрузить собаку в кузов, человек вышел из пассажирской двери, затем сел на пассажирское место и машина сразу же уехала.

На допросе руководитель ветстанции Амангельды Аубакиров сообщил полиции, что с 25 сентября Еркин Искаков находится в трудовом отпуске, а автомобиль ремонтируют на СТО.

- Мы написали заявление в полицию по ст. 316 УК РК (жестокое обращение с животными), по которой предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы до 1 года. Плюс их было двое - то есть группой лиц по предварительными сговору, - отмечает Ещанова. - У нас еще с зимы регулярно пропадали наши упитанные, вакцинированные, стерилизованные собаки. Мы предполагаем, что их отстреливают и сдают на мясо! Нет слов, чтобы описать эту ситуацию!

По словам бухгалтеров ТОО «Шаруа», это уже седьмая пропавшая собака. Сейчас их на территории находятся около 20. За ними сотрудники ухаживают, собаки вакцинированы и стерилизованы.

На территории ТОО "Шаруа" сейчас обитает около 20 собак

Несколько собак сидят в вольере

Несколько свободно бегают по территории

- Пропадать они начали еще зимой, но мы никак не могли понять, куда они исчезают и кто в этом виноват, - добавляет главный бухгалтер ТОО «Шаруа» Ирина СЕРГЕЕВА. - Также смотрели записи с камер, еще тогда мы видели «Нивы» и Ssang Yong, предположительно сотрудников ветстанции, но доказать их причастность к пропаже собак тогда мы не могли.

Руководитель отдела биологической безопасности управления ветеринарии Костанайской области Талгат ШАМШАДИН вкратце прокомментировал ситуацию, но отметил, что вопрос о мерах в отношении сотрудников в компетенции руководителя управления.

- Вообще я не думаю, что из-за этого человека нужно увольнять, - сказал Шамшадин. - Думаю, важно отметить, что в этой ситуации ТОО «Шаруа» нарушило правила выгула домашних животных - собака находилась за территорией предприятия без намордника и поводка. Мы будем писать заявление в полицию, чтобы владельцев данных животных привлекли по нарушению этих пунктов к ответственности.

Руководитель управления ветеринарии Акат ШЕКТЫБАЕВ подтвердил, что сотрудник ветстанции Костаная был привлечен к административной ответственности.

- С коллективом ветстанции была проведена разъяснительная работа по вопросу соблюдения законодательства РК в области ответственного обращения с животными, - кратко ответил он на вопросы корреспондента "НГ". И тоже отметил, что в этой ситуации виноват не только ветврач: - Согласно Закону РК "Об ответственном обращении с животными", владельцам собак запрещено отпускать животных на самовыгул. Подобные факты будут рассматриваться как нарушение Правил содержания и выгула животных.

"НГ" также запросила комментарий в ДП Костанайской области.

Фото Андрея СКИБЫ