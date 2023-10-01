По-другому называют их «тарелочной тыквой». Некоторые и растят их до размера суповой тарелки. Я же люблю использовать либо совсем мелкие, не превышающие в диаметре 3-4 см, либо немного большие - размером с мой кулак. Но в обоих случаях главный критерий отбора - чтобы шкурка не загрубела. Первые мариную, вторые фарширую.

Патиссоны в ассорти-маринаде не только вкусные, но и выглядят красиво

Причем для фарширования всегда предпочту патиссоны нужной кондиции кабачкам, «тарелочки» куда удобнее наполнять начинкой. И смотрятся на столе они красивее. Из этих же соображений больше люблю золотистые. Впрочем, белые тоже неплохи.

Для фарширования патиссон разрезать на половинки, молоденькие чистить нет нужды. Чайной ложкой вынуть серединки, стараясь убрать побольше мякоти. Если патиссоны действительно молодые, то семечки у них совсем мелкие, их немного. Чуть-чуть подрезать донышко, чтобы заготовки хорошо стояли на противне. Смазать их изнутри растительным или сливочным маслом и отправить на четверть часа в духовку при температуре 180-200 градусов. Пока они там подпекаются, приготовить начинку.

Можно фаршировать овощами с рисом или без него. Мне, например, нравится смесь моркови с корневой петрушкой или сельдереем. Их надо вместе с вынутой изрубленной мякотью патиссона припустить на сливочном масле, посолить, поперчить, смешать с тертым сыром. Положить эту смесь в уже размягченные половинки патиссонов и отправить в духовку минут на 20.

Очень вкусно с грибами. Их надо тоже обжарить с луком и мякотью патиссона. Положив в заготовки, добавить туда ложечку сметаны.

Можно начинять смесью фарша с овощами, можно - изрубленной куриной печенкой с луком. Вариантов много.

А мелкие патиссоны прекрасны в маринаде. Хрустят круче огурцов. Можно отправить в банку только их, но я больше люблю в ассорти с помидорами, тогда их вкус богаче. Сами нейтральные, они напитываются ароматами сельдерея, базилика, гвоздики, становятся кисло-сладкими.

Мариную самым обычным способом. Кладу в банку все, в том числе травы и специи. Заливаю кипятком. Через минуту сливаю в кастрюлю, где лежат соль и сахар. Из расчета на литровую банку - 1 ст. ложка соли, 2-3 ст. ложки сахара, маринад кипит минуту, возвращаю в банку, сверху - неполную чайную ложку уксусной эссенции. Если пользуюсь яблочным или винным уксусом, то 4 ст. ложки.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ