О двух собаках породы тазы, найденных в лесу, в 20 км от ближайшей трассы, сообщила ОО «Надежда Плюс kst» девушка-волонтер. Найденыши были очень худые и слабые.

Мальчик (слева) крупнее и любит доминировать, девочка - худее и спокойнее/ Фото предоставлено Ольгой СОЛОВЬЁВОЙ

- Мы сразу же начали лечение и откормку, - рассказала «НГ» заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЁВА. - Сейчас тазы уже более упитанные. Прошли стерилизацию, кастрацию и чипирование.

Ольга Соловьева отмечает, что в реабилитационный центр неоднократно поступали звонки с угрозами, их авторы возмущались, что в приюте кастрируют собак такой ценной породы, национальное достояние казахстана.

- У этих собачек нет чипов и клейма, мы не знаем, к какому роду они принадлежат, и от поэтому они не имеют племенной ценности, - поясняет Ольга. - Особо умные бизнесмены делают «заготовки» из таких инкубаторов щенят, ведь все, наверное, видели статью в СМИ, что 1,4 млрд тенге планируют выделить на поддержку этой породы. Да только приведет это к тому, что на каждой мусорке, будет жить тазы!

Кличек у собак еще нет. Это кобель и сука, девочка немного худее. Лучше всего содержать их в вольере. И желательно, чтобы их взяли люди, знающие особенности породы тазы.

- Вообще они спокойные, но мальчик - доминант. Он и над девочкой доминирует, и над людьми пытается. Кобель одним словом! - рассказала волонтер про характер животных. - А девочка более спокойная и умеренная.

Чтобы забрать этих ли других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

