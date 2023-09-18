Из 102 объектов образования все получили акты о готовности котопительному сезону, из 33 объектов здравоохранения - 32, из 30 социальных объектов - 29. Об этом сегодня, 18 сентября, сообщил на аппаратном совещании в акимате Костаная руководитель отдела ЖКХ Денис ПЕТРУХНО.





- Из 1 228 многоквартирных жилых домов получены акты у 1 124-х, -отметил он. - Протяженность тепловых сетей составляет 249 км, магистральных - 38,3 км, внутриквартальных - 210,7 км. Износ сетей составляет 64,2%. Подготовка теплокомпании к отопительному сезону проводится за счет средств предприятия, а также за счет средств бюджета. Общее количество средств - 3,2 млрд тенге. Завершается теплоизоляция 7,56 км сетей, на эти работы впервые выделили средства из бюджета.

На следующий год запланированы реконструкция трех тепломагистралей и строительство газопотребляющей энергетической установки. ПСД уже разработаны. Реализация этих проектов позволит снизить износ тепловых сетей, уменьшить тепловые потери, аварийность и улучшить качество горячего и теплоснабжения. За счет бюджетных средств предприятие внедряет систему автоматического регулирования малых газовых котельных, что позволит контролировать температурный режим в нескольких теплоисточниках, в том числе в микрорайонах Юбилейный, Кунай и Аэропорт.

Денис Петрухно сообщил, что отопление в дома костанайцев дадут по стандартной схеме: как только средняя температура воздуха продержится на уровне ниже 10 градусов в течение 5-ти дней. В прошлом году отопление дали 27 сентября в связи с резким похолоданием, обычные даты - 29-30 сентября.

Директор ГКП «КТЭК» Виктор ШМЫГЛОВ больше говорил о долгах населения и даже обратился к представителям СМИ с просьбой написать об этом.

- Общее количество абонентов - 79 432 человека, - сказал Шмыглов. - Дебиторская задолженность теплокомпании составляет 867,9 млн тенге, в том числе от населения - 474,9 мн тенге. Сумма тех, кто должен больше 2-х месяцев, составляет 448,6 млн тенге. Долги от бюджетных организаций равны 48,2 млн тенге, от прочих потребителей - 344,6 млн тенге.

Для снижения дебиторской задолженности предприятие работает в двух направлениях: досудебном и судебном. В досудебном порядке вручают счета-извещения, уведомляют, предупреждают, составляют акты фактического проживания в квартирах, делают автодозвон и даже помогают потребителям оформить жилищное пособие. В судебном порядке подают заявления нотариусам и совместно работают с судебными исполнителями над выбиванием долгов.

- На предприятии в данным момент работает 671 человек, штатная численность - 795 человек, - отметил Шмыглов. - Среднемесячная зарплата за 8 месяцев составляет 231 500 тенге. За соответствующий период прошлого года - 181 300 тенге, рост - 27%.

- Зарплату вам удалось повысить за счет роста тарифа, - отреагировал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Это хорошо. Но дебиторская задолженность просто огромная. Больше всего должно население, по бюджетным организациям сумма не такая большая. Бесперебойная работа ГКП «КТЭК» - это наша безопасность. Я обращаюсь ко всем потребителям - заплатите долги!

Аким Костаная и директор КТЭК также обсудили пилотный проект, который позволил подключить к отоплению бесхозные дома.

- В этом году в целях улучшения качества поставляемых услуг для промывки и опрессовки 40-ка жилых домов, снятых с обслуживания ПКСК, выделили 930 000 тенге, - пояснил Шмыглов. - Это дома по улицам Бородина, Кобланды батыра, Рабочей, Шипина и Узкоколейной.

- Это внебюджетные средства, - подчеркнул Жундубаев. - Это средства общественного фонда «Суикши Костанай». Если эти 930 000 тенге дадут эффект, то мы и дальше будем выделять деньги, потому что ваши затраты на это несопоставимы.

- Это поможет не только вовремя подготовить к отопительному сезону все дома, но и справиться с тухлой водой, - добавил Шмыглов. - Когда у 40-ка домов не промыты сети и мы начинаем подачу горячей воды, то большинство потребителей жалуется на тухлую воду, потому что система общая, а из-за непромытых теплосетей вся вода «заражается».

Журналист Евгения Ермакова поинтересовались, не будет ли проблем с поставкой газа, из-за которой в этом году вовремя не дали горячую воду. Марат Жундубаев заверил, что «зимой газ никто не отключит», но признал - в целом проблема есть и платить по счетам нужно вовремя.