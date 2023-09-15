13 сентября коллегия областного суда рассмотрела апелляционную жалобу 78-летнего Жолдоша БАЗАРБАЕВА, где отменили решение первой инстанции о взыскании с пенсионера 5,5 млн тенге. С 1 августа 2022 года житикаринец остался без средств к существованию - департамент Комитета труда и социальной защиты РК приостановил мужчине выплату пенсии по возрасту. Поэтому живет сейчас за счет детей. А с января этого он должен был возвращать государству якобы "незаконную пенсию".

Инвалид 2-й группы Жолдош Базарбаев отстаивает свои права и ведет борьбу с болезнью сына

Дело в том, что Жолдош-ага является гражданином Кыргызстана. В Казахстане имеет здесь вид на жительство. С 2008 года Базарбаев получает пенсионные выплаты по возрасту. Казахстанской стороне стало известно, что с 1987 года он получал в Кыргызстане пособие по инвалидности 2-й группы. Чиновники, уверенные, что пенсионер намеренно скрыл этот факт, потребовали с него через суд выплату компенсации за незаконно полученные денежные средства. Сумма взыскания с 29 октября 2008 года по 31 октября 2021 года скопилась приличная - больше 5,5 млн тенге.

«Порядок пенсионного обеспечения граждан при переселении из одного государства в другое регулируется Соглашением СНГ «О гарантиях прав государств - участников СНГ в области пенсионного обеспечения» от 13.03.1992 года, - объяснили «НГ» в Костанайском филиале «Государственная корпорация» «Правительство для граждан». - Согласно статье 7 Соглашения, одновременное получение пенсии в государствах-участниках, к которым относятся Республика Казахстан и Кыргызская Республика, не предусмотрено».

В Житикаринском отделении госкорпорации сообщили, что Базарбаев должен вновь пройти процедуру назначения пенсии

В августе 2022 года Базарбаеву приостановили пенсионные выплаты в Казахстане «в связи с поступившей информацией о факте одновременного получения им пенсии» на территории двух стран. Такое решение приняли в департаменте Комитета труда и социальной защиты по Костанайской области.

Но даже не это возмутило пенсионера. Базарбаев считает, что госорганы лишили его права получать пенсию по возрасту в Казахстане без каких-либо объяснений.

В декабре того же года в Житикаринском районном суде рассмотрели вопрос о взыскании незаконно полученных пенсионных средств. Решение судьи было в пользу уполномоченного госоргана.

Инвалид 2-й группы должен был вернуть деньги государству. При этом министерство труда, которое по совместительству отвечает и за социальную защиту, не оставило пенсионеру никакой возможности оплатить долг в пользу казахстанской стороны.

Если судить по ответам департамента труда, там уверены, что в Кыргызстане Базарбаев продолжает получать пособие по инвалидности. В местном уполномоченном госоргане требовали подтверждающих документов, что он не является получателем выплат и пособий в другом государстве. Только после этого обещали запустить процедуру назначения пенсии. При этом по тому же самому Соглашению между странами СНГ госорганы вправе самостоятельно вести переписку и запрашивать нужную им информацию.

- Жолдош Базарбаев не получает пособие по инвалидности в Кыргызстане с 1 ноября 2021 года - это задолго до того, как ему приостановили выплату пенсии в Казахстане. И это было известно уполномоченным госорганам, - уточнил для "НГ" юрисконсульт Жаслан БАЙБАЗАРОВ.

В июле 2023 года в региональном филиале госкорпорации в ответе на запрос «НГ» сообщили, что возобновить или вновь назначить пенсию Базарбаеву невозможно, потому что... пенсионер оспаривает данный акт в Костанайском областном суде: «Решение о возобновлении или применении процедуры нового назначения пенсии будет принято департаментом по итогам судебного разбирательства».

Еще раз обращаем внимание: в апелляционном суде оспаривалось решение суда первой инстанции, где не было речи о приостановлении выплаты пенсии. Так на каком основании пенсионера лишили пенсию?

Истец рассказал «НГ», что заявление на назначение пенсии в 2008 году он не заполнял, а значит, указать наличие или отсутствие иных выплат в другом государстве не мог. Юрист и вовсе утверждает, что почерк в тексте бланка заявления не принадлежит Базарбаеву. Документ был заполнен, по его мнению, работником ГЦВП. Что и предложил рассмотреть апелляционной коллегии.

- В заявлении 2008 года отсутствовала информация о получении им пособий в иностранном государстве, - объяснил Жаслан Байбазаров. - В Казахстане он не получал пособие по инвалидности и, соответственно, не сообщал недостоверных данных о том, что государственные пособия не получает.

В апелляционной коллегии судья отметила, что Базарбаев должен был получать пенсию независимо от того, выплачивают ли ему пособие по инвалидности в другом государстве СНГ.

Фото Сауле КУАНБЕК