Demo-Day - день защиты проектов бизнес-инкубационной программы - прошел 8 сентября в здании Smart-центра КРУ им. Байтурсынова. Среди участников были начинающие предприниматели со стартапами и те, кто уже более 5-10 лет занимается бизнесом.

Из более 100 участников свои проекты защищали только около 30

Организаторы - АО QazInnovations, областной филиал палаты предпринимателей «Атамекен» и КРУ, их представители также были членами жюри. В программе, которая стартовала 7 августа, приняли участие более 100 предпринимателей со всей области, Астаны и Алматы. Обучение закончилось через месяц - 7 сентября.

В итоге членам жюри представили 17 проектов, которые разработали около 30 участников группами по 1-2 человека, иногда по 4-5 авторов. Некоторые во время обучения поняли, что еще не готовы выступить с презентацией своих проектов.

- Бизнес-инкубирование - это прокачка начинающий и действующих предпринимателей, их обучение, помощь в продвижении своей продукции, в расчетах прибыли, в лидерских способностях и так далее, - пояснила «НГ» руководитель Smart-Центра КРУ Гульмира ДАМБАУЛОВА. - В течение месяца предприниматели обучались у самых лучших трекеров (специалист, отвечающий за организационную поддержку команды стартапа - «НГ») не только нашего региона, но и республики.

В состав жюри вошли предприниматели, у которых наработан большой опыт в бизнесе и производстве: руководитель ПРК «Большевичка» Арсен Жетписпаев, руководитель областного филиала Jysan Bank Алена Ким. Задача участников - как можно лучше и грамотнее презентовать свой питч (презентация стартапа, игры, идеи, квеста, разработки- «НГ»), чему их также обучали в течение месяца.

В состав жюри вошли представители организаторов и предприниматели

- Все, кто прошел обучение, получат сертификат, который дает право участвовать в конкурсе на грантовое финансирование от АО QazInnovations на развитие своего бизнеса, изначально на 20 млн тенге, - пояснила Гульмира Дамбаулова. - Это только первый этап, деньги могут пойти например на создание прототипа, услуги, производства. Не обязательно, чтобы участники уже что-то продавали. На втором этапе предприниматель уже может получить 80 млн тенге, 400 млн, 600 млн и даже 800 млн!

На реализацию программы Smart-Центр и АО QazInnovations получили грантовое финансирование от Министерства информации и общественного развития РК.

- Главное, что оценивают члены жюри, насколько проект готов к реализации, оценивают результаты обучения, насколько жизнеспособна идея проекта, - пояснила руководитель Smart-Центра. - Потом уже вместе с предпринимателями мы будем отдельно формировать заявки на финансирование проектов. И оценка проекта жюри здесь очень необходима, чтобы мы знали, что можно доработать.

Корреспондент «НГ» спросил нескольких участников, какие проекты они презентуют и в чем их уникальность.

- Мы хотим организовать цех, в котором будет перерабатываться шерсть местных овец, - рассказала руководитель ИП Qol oner Сауле КАБИДУЛОВА. - Мы занимаемся переработкой шерсти уже более 5 лет, как Фонд ремесленников Костанайской области. Несколько лет назад выбрали направление - производство войлока. Хотим производить из шерсти традиционные казахские изделия - такие, как текемет и алаша (виды войлочных ковров - «НГ»).

В Казахстане, по данным статистики, более 10 млн овец, ежегодно от каждой получают до 30 кг шерсти. Как отмечает Сауле Кабидулова, в Костанайской области нет производства по ее переработке, поэтому шерсть либо утилизируют, либо продают в другие регионы по низкой цене, что невыгодно.

- Я занимаюсь производством габионных конструкций (ящик, либо каркас из металлической сетки, заполненный щебнем, галькой или камнями - «НГ»), - сообщил учредитель ТОО «КазГеоБел» Рустам ИМАНОВ. - Они нужны как для применения в повседневной жизни людей, так и для промышленного производства. Эти сетчатые изделия заменяют железо-бетонные плиты и блоки. И наша задача - открыть в Костанайской области их производство, которое удовлетворяло бы нужды региона и в целом всего Казахстана. Такие конструкции быстровозводимые, эффективнее других и более выгодны по стоимости.

ТОО занимается поставкой габионных конструкций с 2008 года, так что опыт предпринимательской деятельности немалый. По словам Иманова, во время обучения в Smart-Центре он смог укрепить свои знания.

Ануар ИБРАШЕВ и Амир АХМЕТОВ - стартаперы, они разработали специализированный портал на площадке Instagram-аккаунта одного из местных СМИ.

- Это небольшая соцсеть, блог для предпринимателей, где они могут делиться постами, новостями, писать комментарии, - пояснил Ануар.

Ануар Ибрашев и Амир Ахметов

- Мы хотим, чтобы люди из разных отраслей могли скооперироваться и сделать что-то крутое, - добавляет Амир. - Например, какой-то бизнесмен заказал рекламу и у него пошел большой поток подписчиков-клиентов, который он физически не может обработать. На нашем портале он сможет продать подписчиков своему конкуренту, то есть не просто «слить» всех клиентов, а как-то получить выгоду и помочь своему коллеге.

"НГ" уже писала об Ануаре Ибрашеве в 2020 году, когда он построил центральную часть Костаная с помощью игры Minecraft.

Регламент для презентации: 3 минуты на питч и столько же на ответы на уточняющие вопросы членов жюри. За таймингом следил один из организаторов.

Сауле Кабидулова принесла на презентацию образцы ковров из войлока, чтобы члены жюри могли ознакомиться с продукцией. Рассказала о себе и своей команде, о своем производстве и продукции, о том, чего хочет добиться. В планах - выйти на такую торговую площадку, как Ali Express, и представлять продукцию на мировом уровне. По ее словам, спрос уже есть у казахстанцев, которые живут в других странах, в частности, в США.

На презентацию проекта Сауле Кабидулова принесла свою продукцию, что очень понравилось членам жюри

Жюри познакомили с необычными проектами - аэропоника (процесс выращивания растений в воздушной среде без использования почвы, при котором питательные вещества к корням растений доставляются в виде аэрозоля - «НГ»), и довольно традиционными - сыроварня, которая в дальнейшем превратится в сырную лавку, где будут продавать еще вино и хлеб, а также будет работать доставка.

Кстати, «НГ» не так давно писала про курсы по сыроделию для женщин в Костанае.

Питч проекта по аэропонике был одним из самых необычных

Несколько проектов связаны с Интернетом и нейросетями. Например, предлагали создать конструктор для автоматизации бизнеса.

Свой стартап в интернет-сфере представили и Амир с Ануаром. Члены жюри сразу отметили - они не понимают, в чем смысл размещать предпринимателей на одной площадке.

Жюри высоко оценило проект сыроварни. В дальнейшем его авторы хотят открыть сырную лавку

Среди участников был соучредитель сети детских футбольных школ в Казахстане и России Мирас АДАМБАЕВ. Его команда представила проект своего чат-бота для предпринимателей по примеру ChatGPT (чат-бот с искусственным интеллектом - «НГ»).

- Как это работает? Пользователь задает вопрос чат-боту: «Чат-бот Ерлан, запиши, пожалуйста, клиента на 13.00 в понедельник. Напомни мне об этой встрече за 3 часа до начала». И так с каждым клиентом, - объяснил свою идею Адамбаев. - Система знает все о вашем бизнесе, клиентах и мировых тенденциях.

Мирас Адамбаев знакомит членов жюри со своим проектом

После презентации члены жюри провели фидбек (обратная связь - «НГ») для участников, рассказали, в чем были недостатки и преимущества проектов и над чем нужно еще поработать, а также назвали победителей в номинациях.

Самым перспективным стал проект по геоинформационной системе - это связано с тем, что авторы уже давно на рынке и у них очень большие объемы продаж. В номинации «Лучший прототип» победила команда Сауле Кабидуловой, «Лучший питч» - проект сыроварни.

Сертификат за лучший прототип вручили Сауле Кабидуловой



11 сентября организаторы открыли второй поток в бизнес-инкубаторе, обучение продлится до 13 октября. 14 октября участники также презентуют свои проекты и смогут принять участие в конкурсе на получение грантов. Возраст участников - от 18 до 45 лет. Набор на обучение продолжается.

Фото Андрея СКИБЫ