Этим летом исследователи торгайских геоглифов завершают экспедиционный сезон с важным открытием близ Уштогайского квадрата.

Эту локацию не одну тысячу лет использовали для летних стоянок потенциальные строители торгайских геоглифов

Первые разведочные раскопки на Уштогайском квадрате проводились в 2007 году под руководством археолога Андрея Логвина. Этот знаменитый геоглиф открыл заочно, на спутниковых снимках, в марте, исследователь-любитель, а ныне сотрудник научно-исследовательского отдела КГУ «Центр исследования, реставрации и охраны историко-культурного наследия» управления культуры Костанайской области Дмитрий ДЕЙ. А уже в июне Дей и Логвин съездили убедиться, что это не сооружение 20-го века. Андрей Логвин тогда оценил возраст насыпей в 3-4 тысячи лет, а может и больше.

- В августе того же года собрали группу, провели раскопки под одной из насыпей, формирующих геоглиф, но ничего не нашли, - вспоминает Дей. - Мы ожидали, что там может быть погребение, но нет. Тогда проверили только одну насыпь, на сегодня проверено уже много, но все они пусты. Андрей Логвин проверял насыпи георадаром, который дает хорошее представление о том, что скрыто под землей. Этот современный метод выгодно отличается от традиционной разведки шурфованием, ведь с шурфом можно промахнуться и не попасть в ту самую точку, где таятся артефакты. Пока мы там жили около 10 дней, ездили к реке Сарыозен купаться и проводили разведку на реке. Так как по логике люди, сооружавшие геоглифы, должны были потратить на строительство большое время и жить там, а жить всегда лучше у реки. В том году и в последующие годы мы обошли довольно большой участок реки, пытаясь найти следы строителей геоглифов. Но ничего не находили, за исключением одного отщепа, который лежал на дороге. Андрей Логвин тогда сказал, что это, скорее всего, перенос - то есть где-то с грязью отщеп прилип к колесу проезжавшего автомобиля, а в этом месте просто с тем же комком грязи отвалился. Так случаются переносы артефактов. За 2007-2010 годы мы обходили все плато, на котором находится Уштогайский квадрат, обошли всю речную пойму, обследовали всю овражную систему от дна и до самого верха. Но нигде ничего не находили.

Точки на экране - отметки о месте нахождения каждого артефакта

Первые неудачи тем не менее не остудили желание Дмитрия Дея найти следы строителей геоглифов, он основал научно-исследовательский проект «Turgay Discovery», обрел соратников и продолжал поиски.

Россыпи артефактов

По свидетельству капитана Николая Рычкова, исследователя Торгая 18-го века, в 1771 году в тех местах он наблюдал остатки древних ирригационных каналов. Дмитрий Дей, изучив записки Рычкова, стал искать эти объекты на спутниковых снимках. И его внимание привлекла небольшая старица с остатками ирригационных сооружений.

Две недели экспедиционной жизни в степи увенчались важным открытием

- Когда приехали к этому водному источнику, увидели, что там куча артефактов, - рассказывает Дмитрий. - Водоем имеет вытянутую форму. Так вот, с южной стороны находились артефакты эпохи бронзы, а на северной стороне – в основном неолит. Тогда мы зафиксировали эту точку, но в научный оборот тогда ее не удалось завести. А в прошлом году выехали на это место с археологом Еленой Подзюбан и стали уже официально фиксировать находки. Северную стоянку обозначили как «Уштогай 1», южную - как «Уштогай 2». В этом году мы находились там две недели и можно сказать, что открыли еще две стоянки на восточном берегу озера Талдыаша. Условно дали этим объектам совокупное название стоянка «Уштогай 3». Там артефакты разбросаны на площади порядка гектара. За одну экспедицию невозможно все собрать и маркировать.

Археологические периоды Неолит (новый каменный век) VI/V тыс. - III тыс. лет до н.э. Энеолит (медный, медно-каменный век) IV-III тыс. до н.э. Бронзовый век конец III - начало I тыс. до н.э. Ранний железный век VII в. до н.э. - IV в. н.э.

О перспективности археологических исследований этой локации и о богатстве наполнения местности артефактами говорит количество находок – порядка двух тысяч. И это при том, что исследователи совсем не собирали артефакты эпохи бронзы, оставляя их на месте. Поскольку стояла задача исследовать более древний период – неолит.

В таких местах возле воды древние люди устраивали стоянки

- На северной стороне озера Талдыаша мы обнаружили около тысячи фрагментов, причем ярко выражена маханджарская керамика с характерными следами шерсти, - рассказывает Дей. - У меня давно была мысль исследовать вблизи объекты, которые на аэроснимках выглядели как несколько вытянутые пятна, находящиеся на возвышенности. На поверку оказалось, что это ямы. Вполне может быть, что это жилищные ямы, рядом были обнаружены артефакты эпохи энеолита. Но стоит спуститься с этой возвышенности, внизу опять обнаруживаешь большие россыпи неолитических находок. А когда к экспедиции присоединился мой друг и соратник Сергей Козин, он немного в стороне нашел еще одну неолитическую локацию. Материала на месте так много, что мы были не в состоянии собрать все. Место нахождения каждого артефакта фиксировали при помощи JPS и тахеометра. Практически в исследуемой локации материал обнаруживается повсюду.

Фрагменты маханджарской керамики

Как объяснил Дмитрий, это летние стоянки охотников-собирателей. Эпохи: неолит, энеолит, бронза, есть малочисленные находки артефактов раннего железного века (РЖВ). По обширности занимаемой площади и длительности проживания здесь людей это место можно условно назвать вторым Бестамаком. В свое время открытие некрополя Бестамак стало сенсацией и сейчас он включен в список объектов культурного наследия Костанайской области. На Бестамаке еще не одно поколение археологов будет изучать следы, оставленные жившими здесь племенами от неолита до средневековья. Близ Уштогая тоже немало работы предстоит ученым. Сам Дмитрий Дей обронил фразу: «Моей жизни не хватит, чтобы исследовать это место до конца». Пространственные и временные границы открытия действительно позволяют сравнивать его с Бестамаком, хотя бы навскидку. Но предстоят еще годы изучения.

В той локации находятся три геоглифа: Уштогайский квадрат и две линии, одна из которых проходит совсем рядом с поселком. И все стоянки располагаются в пространстве между тремя геоглифами.

Фрагмент каменного предмета кольцеобразной формы

Согласно гипотезе, выдвинутой Деем, древние охотники-собиратели охотились здесь на сайгу, которая во время миграций переходила реку Сарыозен. Поскольку сайга держится открытых участков, охотники могли устроить засаду в одном-двух местах, где был брод на некотором расстоянии от стоянок. А в местах, где находятся россыпи артефактов, у них был налажен быт на летних стоянках.

- В принципе, мы можем говорить, что это потенциальные строители геоглифов, - заключил Дмитрий Дей.

Много времени занимала первичная обработка найденного

В 2011 году, когда здесь нашли стоянки, возникла идея, что подобные могут быть и возле других геоглифов. С 2012 года обследовали еще 19 локаций и на большинстве из них нашли неолитические стоянки. Например, возле Большого Ашутастинского креста нашли стоянку эпохи поздней бронзы остатки примитивной плавильной печи, выплески металла и двухлопастной наконечник стрелы.

Обломок каменного наконечника стрелы или дротика

- Уштогай принес столько подарков в этом году и еще много приготовил, я уверен, - говорит Дей. - Уже наметились места, где еще можно искать стоянки. И хотим шурфовать ямы, чтобы проверить, являются ли они жилищными, или же это обвалившиеся старые сурчины.

Впрочем, сам Дмитрий рассуждает, что для сурчин они великоваты – примерно 20 м в диаметре. В следующем полевом сезоне исследователи это проверят.

- Сейчас уезжаем в экспедицию к интересному могильнику возле Аулиеколя, вокруг которого найдены артефакты позднего неолита, - сообщил Дей. - Вообще в планах много исследований и по другим объектам. Более внимательно изучим Ашутасты, в районе Дамды, недалеко от линейного геоглифа, тоже обнаружены находки эпохи неолита.

Маханджарская культура - неолитическая археологическая культура, обнаруженная на территории Костанайской и Курганской областей. Открыта в конце 70-х годов XX века Виктором Логвиным. Возраст находок оценивается в 7-5 тыс. лет до н.э. Помимо каменных артефактов (со следами сверления и шлифования), обнаружена характерная керамика. Предполагается, что представители культуры одевались в тканую одежду. Основу хозяйства составляла загонная охота (сайга, лошадь Пржевальского, кулан) и рыболовство.

Разведочный коп не принес находок, все артефакты располагались на поверхности

На самих геоглифах, как выражается Дмитрий, «толпой» не жили. Если рассматривать геоглифы как объекты пригоризонтной астрономии, то можно предположить, что на них более-менее постоянно в течение какого-то периода находился один наблюдатель, максимум два. Наблюдатели нужны были для определения наступления основных важных астрономических дат (как мы знаем, их в году четыре: два равноденствия и два солнцестояния). Этакий календарный форпост. А основная масса соплеменников находилась на некотором отдалении, где в летних стоянках вела вполне обычную бытовую жизнь: люди отдыхали, охотились, ели, выделывали шкуры, осуществляли социальные взаимодействия внутри племени. Поэтому искать следы строителей геоглифов на самих геоглифах - занятие почти безнадежное. Ну, может, наблюдатель случайно обронит готовую вещь, но это должен быть редкий случай, основные следы деятельности людей нужно искать где-то рядом. Открытие (а это открытие) нескольких стоянок в районе Уштогайского квадрата – прямое тому подтверждение. А найденные фрагменты маханджарской керамики только укрепляют уверенность Дмитрия Дея в своей гипотезе, что геоглифы Торгая сооружали маханджарцы. Хотя профессиональные археологи с ним категорически не согласны, считая создателями геоглифов сарматов. Но у неутомимого исследователя Дмитрия Дея свой взгляд и свои доводы, подтверждение которым он ищет в своих экспедициях.

Много дел впереди

Кроме поездок за новыми открытиями, в планах первооткрывателя торгайских геоглифов есть еще парочка важных пунктов.

- В этом году начну писать книгу, где будет представлена полностью моя концепция, - сообщил Дмитрий Дей. - Книга будет опубликована в США. Геоглифами Торгая очень интересуются американцы и канадцы. Я хочу выпустить книгу, чтобы у них, во-первых, была более полная информация о торгайских геоглифах. Дабы не возникали такие неуместные гипотезы, как у одного западного ученого, предположившего, что наши геоглифы – это расположенные в определенном порядке стога сена. Книга должна не только представить как можно более полную информацию, но и идею - почему строились геоглифы Торгая и во что это вылилось. Во-вторых, привлечь внимание зарубежных исследователей, чтобы получить помощь в организации следующих экспедиций и при обнаружении останков строителей выяснить, носителями какой гаплогруппы они являлись.

Такие же красивые торгайские закаты наблюдали строители геоглифов

У Дмитрия давно выстроена гипотеза о том, что из Торгайских степей древние люди продвигались на запад, неся с собой не только гаплогруппу R1b в геноме, но и верования в Солнце-Отца, которые много позже трансформируются в религию у шумеров и других народов Ближнего Востока. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, необходимо найти останки строителей геоглифов и провести генетический анализ. Последнее лучше делать при участии западных ученых, так как у них имеются мощные секвенаторы – приборы для анализа генома. Международное сотрудничество в изучении истории создания торгайских геоглифов Дмитрий считает необходимым.

- Книгу хочу написать за эту зиму, в идеале уже весной передать для перевода, рецензирования и издания канадским партнерам, - делится он. - Есть планы потом по этой книге снять трехсерийный документальный фильм, который, в свою очередь, привлечёт еще большее внимание к исследованиям наших геоглифов. В конце концов, 60% западных мужчин – носители гаплогруппы R1b. Не только ученые, но и туристы могут желать увидеть, где их корни, где их далекие-далекие предки пришли к пониманию Бога-Солнца.

Волонтер Ольга Ступникова с найденными ею артефактами

Удастся Дею получить поддержку из-за рубежа или нет, сейчас сказать сложно. Но в любом случае он будет продолжать свою исследовательскую деятельность, покуда хватит сил. Есть неплохой набор экспедиционного оборудования. Есть верные, хоть и весьма немногочисленные соратники. Иногда в экспедиции к геоглифам берут волонтеров, которые согласны отдать неделю-другую своего времени и потратить физические силы и финансы на поиски артефактов под палящим солнцем Торгая. Например, в этом году рудничанка Ольга Ступникова присоединилась к экспедиции на своем автомобиле и с маленькой дочкой, использовав время трудового отпуска. В исследованиях разного рода помощь добровольцев иногда неоценима, и Дмитрий от участия волонтеров не отказывается. Возможно, с выходом книги, а потом и фильма ряды добровольцев пополнятся.

Масштаб открытия таков, что на исследования уйдут многие годы, впереди еще не одна экспедиция.

Фото Дмитрия ДЕЯ