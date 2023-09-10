Очень часто безответственные люди выкидывают своих старых собак, кошек. Открывают калитки и отпускают с богом, говоря, что те захотели уйти, чтобы умереть. На самом деле это хозяева отправляют их на верную смерть. Ведь домашняя собака не добывала себе еды, не знает, что такое дорога, что такое стая других собак, что есть жестокие люди. Такая собака не выживет на улице. Первая же машина, которая мчится по дороге, несет ей смерть.

Этот пес очень любит людей, особенно детей, хвостиком ходит, охраняет

- Так могло случиться и с этим старичком, - говорит заместитель председателя ОО «Надежда Плюс kst» Ольга СОЛОВЬЕВА, приславшая в «НГ» очередное фото пса с потрясающими глазами. - Он был найден на улице с перебитой шеей - возможно, его сбила машина. И еще искусали другие собаки. Он находился в критическом состоянии около 7 дней, был на волосок от смерти. У него был задет нерв, была большая кровопотеря. Но сработал, наверно, метод «шести рукопожатий». Люди, которые его нашли, сразу отвезли в ветклинику. Врачи связались с нами и быстро взяли его на хирургический стол. Выходили.

Пес выжил. Практически заново начал ходить, потому что из-за поражения нерва неделю был неподвижен. Полностью восстановился. Сейчас он кастрирован вакцинирован, чипирован. Очень любит людей, детей. Просто хвостиком ходит. Куда человек - туда и он.

- Это очень-очень классный друг. Чтобы вы понимали его характер, расскажу историю, - говорит Ольга. - Как-то я взяла с собой маленькую дочку. А мы в тот день открыли вольеры со щенками. У них коготки мелкие, острые, оцарапали ребенка. Дочка заплакала. Деда - так мы зовем нашего старичка - разогнал щенков от дочери. Вернулся и стал головой в нее тыкаться, будто успокаивал - ты не плачь, я рядом. И на нее смотрел, как герой. Так он себя ощущал. Да он ведь и есть герой на самом деле. Теперь, когда мы с дочкой приезжаем на территорию, он от нее не отходит. Всегда рядом. Охраняет. А вообще с детьми он любит играть...

Ольга отмечает, что Деда скромный, не жадный. Поест чуть-чуть и отходит.

- Он старенький. Мы не знаем, сколько ему осталось - два года, три или пять. Но точно знаем - животные в семье, в любви живут дольше. Конечно, мы сейчас стараемся подарить ему нашу любовь. Но у нас таких много. И, соответственно, внимание, любовь, забота, обнимашки разделяются на всех. А было бы очень круто, если бы на старости лет кто-то решил его взять... Бесспорно, это больно - когда уходит твоя собака, уходит из твоего сердца. Но подарить животному любовь даже на короткий срок - очень круто... У нас были собаки, которые приезжали к нам в критических состояниях. Мы думали: ну, пусть хотя бы умрут в тепле. А они оставались. Есть пример алабая Данаи, которая живет с нами третий год. У нее рак с метастазами, а она не думает умирать и не выглядит больной, ест свои пять литров еды в день, прыгает, радуется, дышит. И, конечно, мы бы хотели каждому такому особенному животному подарить семью, дом. У нас еще жила очень старая овчарка, еле ходила. Но приехали люди и выбрали именно ее. Забрали, реально думая, что она проживет месяц-два. Она прожила с ними два с половиной года. Только недавно они нам позвонили и сказали, что их собака ушла, спокойно, во сне, без мучений. Она ведь не болела. Ушла из любящего дома. Они позвонили нам с чем – это на самом деле чудо. Сказали, что когда немного придут в себя, планируют взять опять кого-нибудь из инвалидов, особенных собак. Они почувствовали, какой силы и искренности от них исходит ответная любовь и благодарность.

Чтобы забрать Деду или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Ольги СОЛОВЬЕВОЙ