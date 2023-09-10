О нашем Убагане можно писать бесконечно. И потому, что он многоликий, неповторимый в своих разных географических точках. И потому, что в его знакомом привычном месте каждый раз возникает ощущение, что это какая-то другая, новая река.

Рыбаки погоду не выбирают

Как известно, у природы нет плохой погоды. У нашего брата-рыболова тоже. Вторую неделю льют дожди, а нас, «рыбанутых», в домашних застенках не удержать. А тут еще и слухи пошли среди рыбацкой братии о том, что на Убагане клюет трофейный карась. Конечно же едем проверять.

Рыбаки погоду не выбирают

Под дождем в 6 утра выезжаем с Сабанеем из города в сторону Боровского. По дороге рассуждаем: скорее всего, вдоль берега реки дорога будет размыта, а потому около убаганского моста на площадке для транспорта оставим машину, накачаем лодку, загрузим ее рыбацкой амуницией и будем добираться до места клева по воде.

Все 120 км до Убагана дождь лил, не переставая. Временами небо светлело, суля надежду на то, что мокнуть не придется, но это был обман. И вот мы у моста. Останавливаемся и видим, что полевая дорога вдоль убаганского берега утонула в воде, но все-таки пара машин в полукилометре от трассы маячит. Сабаней принимает новое решение: «Раз они проехали, значит, и наш танк пройдет». Подключаем оба моста и прем внаглую прямо по траве. «Танк» урчит, возмущается, но медленно ползет метров 400. Нам этого достаточно. А тут вдруг и дождь, задумавшись, взял паузу. По грязи, как с ледяной горки, скатываюсь с крутого берега к воде, конечно же умудрившись рухнуть в липкую черную жижу. Веселенькое начало!

Сабаней, сочно выражаясь, помогает подняться и устанавливает меня перпендикулярно, сразу же командует не двигаться, а потом усаживает на устойчивое пенопластовое сиденье: мой уютный рыбацкий стульчик испытание убаганской грязюкой однозначно не выдержит, а рыбачить стоя, когда ноги то и дело разъезжаются, просто невозможно. Я усаживаюсь на этот импровизированный топчан и вдруг чувствую, что мои ноги все равно едут в разные стороны. О чем я радостно сообщаю Сабанею. Удивительно: он как-то умудряется в этой жиже балансировать. Я успокаиваюсь после того, как под моими ногами оказывается охапка веток от прибрежных кустов, но все-таки понимаю, что сидеть придется памятником, прилипнув к топчану. Уффф!

Река снова рискует остаться без воды

Теперь можно размотать удочку, измерить и выставить глубину. В десяти метрах от берега она двухметровая, дальше - глубже. А ведь еще пару месяцев назад воды здесь было в три раза больше. И все благодаря какому-то чудаку, который за свои средства быстро и без огласки восстановил краснопресненскую плотину, решив спасти речку и ее обитателей от катастрофы обмеления. Бывает же такое в наше время!

Когда клюет, препятствий нет

В последние годы Убаган в этом районе к концу лета местами вообще превращался в ручей, который мы с Сабанеем могли перейти вброд. Но недолго пришлось радоваться за реанимированную ожившую речку. По чьей-то жалобе на затопленные пастбищные и сенокосные угодья дамба в момент вновь была разрушена. Ломать не строить. Как-то уж очень быстро, подогнав технику, расправились наши нынешние власти с сооружением, которое было наверняка не случайно, не стихийно и не бездумно возведено еще в советские времена. И вопрос с пастбищами, уверена, можно было бы решить полюбовно: Убаган - река с высокими крутыми берегами, так что разливы ее не были обширными, как при весеннем половодье, которого, кстати, не было несколько лет подряд. Или разгадка в том, что на доброе дело с личными далеко не шутейными вложениями не было получено высочайшего разрешения?

Долго ли будет в Убагане воды столько, сколько сейчас? Об этом река не знает. Не знаем и мы, но пока, как и вся убаганская живность, радуемся тому, что хотя бы этим летом речка не исхудала до ручейка…

Насаживаю на крючок червя, слегка прикармливаю место, забрасываю удочку, жду поклевки. Дождь снова моросит, но я сижу гранитным истуканом под зонтом и уже на него не сержусь: пусть хоть он поможет Убагану выживать.

И снова о рыболовной этике

Первая поклевка не заставила ждать себя долго. Подсекаю и сразу чувствую нагрузку на руку. Удочка сгибается в дугу, подвожу улов к самому берегу. Сидя манипулировать снастью неудобно, но сижу. Выдергиваю карася на берег. Он плюхается в грязь за моей спиной. Жду пока он, подпрыгивая, окажется рядом. Измазался, как чушка, но все равно красавчик. Килограмма в нем нет, но граммов 800 наверняка будет. А тем временем Сабаней расставляет снасти на щуку. Две щучьи удочки с привезенным из дома красным живцовым карасиком пристраивает чуть поодаль карасиных, накачав лодку, переплывает под противоположный берег и расставляет пруты с жерлицами. На их тройничках тоже по мелкому карасику. Сразу скажу, что все щучьи снасти работали активно в течение всего дня. Но, увы, трофеев не было. Подсаживались щурогайки весом под килограмм и на тройники поставушек и на удочки. К обеду заработали донки. Карась на них стал попадаться еще крупнее. Один, на удивление золотисто-желтый, был таким огромным, что я не смогла обхватить его обеими руками. Взвесив дома, глазам не поверила – без малого почти 2 кг.

Убаганский трофей

К четырем часам среди тучек вдруг появились пятна голубых прогалов, из которых начало даже подмигивать солнышко. Жить стало лучше, жить стало веселее. Но совсем недолго. На противоположном берегу (а это всего лишь в каких-то пятидесяти метрах) появились две машины и остановились прямо напротив нас. А уже через несколько минут пятеро мужиков, громко и смачно общаясь друг с другом, начали забрасывать свои удочки прямо под наши донки. Стало понятно, что ливший с утра дождь был не самой большой неприятностью в нашей рыбалке. Такая беспардонность конечно же меня возмутила. «А что, на Убагане других мест нет?» - спросила я у новоявленных активистов противоположной «трибуны». «А нам здесь нравится», - ответила «трибуна».

Кому приходилось рыбачить по соседству с хамской шумной компанией, тому понятно, какое это «удовольствие». Махнув рукой, Сабаней начал собирать снасти. Финалом той нашей рыбалки стала уборка чужого мусора. На береговом клочке нашего места его было столько, что едва хватило большого мешка. Выбирая из грязной жижи бутылки, банки, пакеты, Сабаней громогласно костерил тех, кто всю эту дрянь здесь оставил. Вода отсюда ушла совсем недавно, а какие-то свиньи уже успели загадить берега, да так, что одного КамАЗа для ликвидации этих помоек было бы мало. (Ну когда, когда, когда наши власти будут таковых наказывать за ущерб природе?) Противоположная «трибуна» с явным недовольством слушала и наблюдала за Сабанеем, забыв про свои поплавки. Такой спектакль тем зрителям не нравился. Но это был наш урок незваным гостям, которые, я уверена, даже не догадываются о том, что существует в мире рыбацкая этика, постулатами которой стали установки не мешать рыбачить и не занимать территорию клева другого рыбака.

А тут еще и дождь снова стал лить. Усаживаясь в машину, я с удовольствием пожелала тем, кто согнал нас с места и испортил финал убаганской рыбалки, как следует промокнуть. Солидарно со мной было не только небо, но и сам батюшка-Убаган: поплавки под противоположным берегом молчали. Клева там не было.

Фото автора

Клев-инфо