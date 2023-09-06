Жителя Костаная Николая БУХАРИНА обвиняют в руководстве одним из филиалов финансовой пирамиды «ФИНИКО», создатели которой находятся в РФ. По делу проходят более 30 потерпевших, ущерб - около 100 млн тенге. По версии обвинения, вкладчики несли в финпирамиду от 500 000 до 20 млн тенге.

- Прошу исключить из числа потерпевших двух человек, которые заявили, что не знают Бухарина, - подал ходатайство гособвинитель Дуйсен ШАКИРОВ.

Судья Мерей АМАНЖОЛОВ поддержал ходатайство. И обратился к подсудимому:

- Вы готовы давать показания?

- Он даст показания после допроса последней потерпевшей, которая опять не явилась в суд, - сказал адвокат Илья ЛУНЕВ.

В июле 2022 года полицейские распространили информацию о том, что ищут пострадавших от деятельности "ФИНИКО". Пресс-служба ДП Костанайской области сообщала, что в производстве находится уголовное дело, зарегистрированное по ст. 217 ч.3 п.2 УК РК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере) в отношении создателей и руководителей территориального подразделения финансовой пирамиды «ФИНИКО» по Костанайской области.

Сообщалось также, что в Костанае было 4 филиала. Работало несколько программ. Например, предлагали внести 35% от стоимости квартиры и через месяц получить всю сумму. Или внести 35% от своего кредита в банке и через месяц фирма давала всю сумму на его погашение.

Николай Бухарин в середине 2000-х годов был известен, как издатель газет "То, что надо" и "Все сразу".

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ