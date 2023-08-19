Поиски ещё двоих горняков продолжаются, сообщает Informburo.kz. АО "АрселорМиттал Темиртау" назвали имена троих погибших шахтёров, тела которых подняли на поверхность и опознали:

Стешин Денис Геннадьевич, 1978 г.р., проходчик подземный 4 разряда, стаж 21 год;

Бургун Виктор Сергеевич, 1966 г.р., электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет;

Слюньков Виталий Владимирович, 1965 г.р., электрослесарь подземный, стаж 39 лет.

Фото с сайта informburo.kz

- С глубоким сожалением и скорбью мы говорим о наших безвременно ушедших коллегах. Поиски ещё двоих шахтеров продолжаются. На данный момент разрабатывается дополнительный план по проведению обследования горной выработки, – сообщили в компании.

17 августа в 10:05 в шахте "Казахстанская" в выработке угольного уклона Д6 (горизонт – 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты.Из 227 человек, находившихся в шахте в момент пожара, на поверхность вывели живыми 222 шахтёра. Пять человек остались под землёй. Позже троих из них спасатели нашли погибшими.

"Вопрос по собственнику стоит ребром"

Премьер-министр РК Алихан Смаилов 19 августа прибыл на шахту, где произошла трагедия. Он встретился с семьями шахтеров. По поручению президента создана специальная комиссия, которая детально расследует причины аварии на шахте.

Фото с сайта informburo.kz

- Все ответственные лица будут соответствующим образом наказаны. В прошлом году была подобная ситуация. Тогда руководство обещало принять все необходимые меры и обеспечить безопасность труда, вложить инвестиции. Но, как мы видим, трагедии продолжаются, средства в нужном объёме не выделяются. Поэтому сейчас уже ребром стоит вопрос, что будет с собственником этой компании. По прошлым трагедиям расследование также на стадии завершения. Ожидается, что в сентябре материалы передадут в суд и виновных, в том числе топ-менеджмент компании, привлекут к ответственности. Несомненно, мы это доведем до конца, – подчеркнул премьер-министр.



Как сообщает пресс-служба, всем семьям погибших окажут необходимую поддержку от государства и работодателя, сюда входят:

пособие по потере кормильца из республиканского бюджета и соцвыплата из Государственного фонда социального страхования;

единовременное возмещение морального вреда в размере 10-кратной годовой заработной платы, расходы на погребение и проведение поминальных мероприятий;

в случае отсутствия жилья будет предоставлена квартира в Карагандинской области, а также обеспечено бесплатное обучение детей в высшем учебном заведении;

меры по трудоустройству членов семей и погашению ипотечных кредитов от компании.

- Исполнение всех этих обязательств будет продолжаться даже при смене собственника АО "АрселорМиттал Темиртау", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба премьер-министра Казахстана

Как отметил премьер-министр, до конца сентября на "АрселорМиттал Темиртау" должны завершиться экологический аудит и аудит промышленной безопасности с привлечением международных компаний. По результатам анализа будут приняты соответствующие решения.

На встрече также подняли вопрос о снижении пенсионного возраста для горняков. Алихан Смаилов сообщил, что уже вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтерам выходить на пенсию раньше – в 55 лет.

Премьер-министр также посетил пострадавших горняков в Многопрофильной больнице имени профессора Х. Ж. Макажанова в Караганде. Предприятие оплатит шахтёрам больничный лист в размере 100% от средней заработной платы, лекарственные средства, предоставит санаторно-курортное лечение и компенсирует моральный вред.

"Извлекали только прибыль"

В Шахтинске под его председательством состоялось совещание по ситуации на шахте "Казахстанская", принадлежащей АО "АрселорМиттал Темиртау", сообщает пресс-служба главы правительства.

Как доложил министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов, анализ показал, что с 2016 года тенденция аварийности на угольных шахтах АО "АМТ" не снижается: за 2016-2022 годы произошло 18 аварий, вследствие которых погибли 19 работников шахт и ещё 45 получили травмы различной степени тяжести. Только за 2021-2022 годы на предприятиях АО "АМТ" зафиксировали четыре аварии, при этом пострадал 21 человек, погибли 12.

Фото с сайта kaztag.kz

Среди основных причин аварийности – неудовлетворительная организация технологических процессов, сознательное пренебрежение требованиями безопасности, неэффективность производственного контроля, а также износ основного и вспомогательного оборудования.

За семь месяцев текущего года на угольных предприятиях АО "АМТ" провели шесть проверок, выявили 957 нарушений требований промышленной безопасности. В Специализированный межрайонный экономический суд направили семь исковых заявлений о приостановке 55 опасных производственных объектов и опасных технических устройств. Решением суда остановлены 25 объектов.

Премьер-министр подчеркнул, что произошедшая трагедия напрямую связана с нарушениями в сфере промышленной безопасности.

- В этом вина в первую очередь собственников предприятия, – сказал Алихан Смаилов. - Их полная самоустранённость от жизнедеятельности компании приводит к трагическим последствиям уже на протяжении нескольких лет. Как мы видим, за всё время деятельности внимание уделялось только получению прибыли без создания должного уровня безопасности для рабочих. Поэтому часто повторяются аварии. И что наиболее трагично – гибнут люди.

Как отметил глава правительства, каждый раз руководство "АрселорМиттал Темиртау" заявляет о принимаемых мерах по созданию безопасных условий труда и значительных инвестициях. Однако происходящие аварии и трагедии доказывают обратное.

- На объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибли свыше 100 человек за последние 15 лет. Эти показатели с каждым годом только растут. Каждая вторая гибель в международной группе компаний "АрселорМиттал" приходится именно на казахстанский дивизион, – указал Алихан Смаилов.

По его словам, отдельного внимания требует экологическая ситуация в регионе. 88% всех вредных выбросов в Темиртау приходится именно на это предприятие. В результате у горожан наблюдается рост онкологических заболеваний, болезней дыхательных путей и других опасных недугов.

- Предприятие не принимает меры по модернизации производства и внедрению новых технологий. В течение почти 30 лет мы видим только разрушение комбината. С момента приватизации его производственные показатели снизились наполовину. Объёмы выпуска стали сократились вдвое – с более чем 6 млн тонн до 3 млн в прошлом году. Добыча угля уменьшилась почти на четверть", – подчеркнул премьер-министр.