Называются эти булочки ачма. Не путать с кавказской ачмой, которая представляет собой слоеный пирог с сыром. Впрочем, на изломе ачма турецкая тоже слоится, но это единственное, что двух тезок немного роднит. Турчанка очень мягкая и сдобная, тесто для нее - дрожжевое.

Так аппетитно ачма выглядит на изломе - мякоть нежно-слоистая

Технология приготовления не очень сложная, но надо любить возиться с тестом. Оно вроде бы обычное дрожжевое, но должно быть мягким (при этом не липким), чтобы его можно было просто расправлять на поверхности стола, слегка растягивая.

В миске смешиваем теплое молоко и теплую воду, добавляем щепотку соли, сахар, сухие дрожжи и размешиваем, чтобы крупинки дрожжей растворились. Добавляем одно целое яйцо и белок второго, желток оставляем для смазывания изделий. Вводим рафинированное растительное масло, еще раз перемешиваем жидкие ингредиенты и начинаем подсыпать муку, чтобы получилось мягкое тесто. Если липнет, не забивайте его мукой сразу. Смажьте руки маслом, соберите тесто в шар и поместите в миску для расстойки. Пусть увеличится вдвое. Не забудьте накрыть. Когда дрожжи заработают, липкости у теста поуменьшится.

Теперь о разделке. Чуть-чуть смазать растительным маслом поверхность стола. Если у вас силиконовый коврик для работы с тестом, его можно не смазывать. Расправляем-растягиваем тесто, придавая ему форму прямоугольника толщиной 1-1,5 см. Смазываем всю поверхность размягченным сливочным маслом, мысленно делим пласт на три части и складываем к середине внахлест одна на одну (по короткой стороне). Получается трехслойный прямоугольник. Легонько похлопывая, растягиваем его так, чтобы можно было, снова смазав маслом сложить пополам. Еще немного растягиваем. Разрезаем на полоски шириной сантиметра 3-4, это удобно делать ножом для пиццы, например. Каждую полоску перекручиваем, соединяем концы, формируя изделие с отверстием внутри. Кладем на противень, застеленный пекарской бумагой, даем еще раз подойти, смазываем желтком, смешанным с молоком, посыпаем кунжутом, выпекаем при 180 градусах 30-40 минут.

Когда промазываете слои, тесто можно посыпать сухими приправами.

Ингредиенты

Вода - 50 мл, молоко - 150 мл, сахар - 3 ст. ложки, дрожжи сухие - 9 г (2 ч. ложки), 1 яйцо + 1 белок, растительное масло - 4 ст. ложки, мука - примерно 4 стакана, щепотка соли. Дополнительно сливочное масло для смазывания слоев - 3-4 ст. ложки, желток + 1-2 ст. ложки молока, кунжут - 1,5-2 ст. ложки.

Фото Доры ГОЛОДНОЙ