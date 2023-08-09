Судебный исполнитель – уполномоченное лицо, обеспечивающее принудительное исполнение судебных решений. Согласно законодательству Республики Казахстан, есть две категории исполнителей – государственные, работающие в структуре юстиции, и частные, которые предоставляют услуги по лицензии.

Эксперты юридической фирмы Credi Consulting рассказали, что найти чси можно тут в списке лицензированных исполнителей. В статье мы рассмотрим важные аспекты сотрудничества с частным исполнителем во время процедуры взыскания долга. Но начнем с определения понятий.

Кто такой судебный исполнитель

Простыми словами, это специалист, обеспечивающий исполнение судебных решений, чтобы все стороны спора выполняли свои обязанности и соблюдали нормы закона.

Судебный исполнитель работает только с исполнительными документами, выданными на основе постановлений по гражданским и административным делам, а также приговоров и постановлений по уголовным производствам в частях, касающихся имущественных взысканий.

Государственный или частный исполнитель: в чем отличия

По закону, государственный и частный исполнители наделены равными правами и обязанностями, то есть их функции идентичны. Но разница в работе все-таки есть.

Государственный исполнитель занимается делами, по которым предусмотрено взыскание с государства, а должник – государственный орган. Также в его компетенцию входят дела, по которым взыскание производится в пользу государства на сумму более 1000 МРП (месячных расчетных показателей), что в эквиваленте составляет 3 180 000 тенге.

Все остальные категории споров решают частные специалисты.

Какие меры принимает исполнитель

Основная задача – взыскать задолженность, в том числе пеню, расходы по исполнительному производству, оплату за услуги частного судебного исполнителя. В ходе исполнительного производства могут приниматься следующие меры в отношении должника:

арест имущества;

блокировка счетов;

удержание с зарплаты и доходов;

запрет выезда из страны;

изъятие имущества для продажи с целью погашения задолженности.

Где найти частного исполнителя

Чтобы найти судебного исполнителя, нужно воспользоваться автоматизированной информационной системой органов исполнительного производства. Также список ЧСИ размещен на сайте kredit-zakryt.kz. Здесь представлены лицензированные специалисты, которые работают по всем регионам страны. Всего на такую практику уполномочены 2 119 человек.

Автоматизированной информационной системой для поиска можно воспользоваться только после регистрации. И сразу же подать заявку на исполнение онлайн, выбрав частного исполнителя по своему документу.

Выбор ЧСИ нужно сделать из региона, где зарегистрирован должник. После проверки заявки в системе документ поступает в производство выбранному исполнителю.

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