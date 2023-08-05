Сообщение об этом 4 августа сделал генеральный директор ТОО «Костанайская горно-металлургическая корпорация» Сергей КРЯЖЕВСКИЙ. Сейчас компания ведет доразведку запасов в рудной зоне Маятас, расположенной между Аркалыком и Жезказганом.

- У нас представлено свыше 14 рудопроявлений, около половины таблицы Менделеева, - говорил он участникам форума. - Кроме золота и меди, редкоземельные металлы. Пробурено 42 скважины, ведется анализ полученных результатов.

По его словам, на месторождении Увальное, входящем в рудный кластер Маятаса, результаты уже не только подтвердили исторические данные геологоразведки советских времен, обнаружены биохимические аномалии вокруг месторождения, которые «дают надежду на увеличение его площади и демонстрируют потенциал никелевой минерализации».

Исследуется также месторождения Придорожное.

- И наше первое бурение показало, что мощности содержания меди, никеля и платиноидов соответствуют лучшим мировым месторождениям, - продолжал Кряжевский, - тип минерализации очень близок к норильскому. И наши геологи полагают, что такого рода месторождения могут тянуться на сотни километров. Мы надеемся, что месторождения обеспечат нас нужным количеством руды.

Бизнес-планом этого проекта предусмотрено, что геологоразведка завершиться в 2024 году, следующие два года отведены строительству горно-обогатительного комбината. Планируется, что в 2027 году он начнет работать и обеспечит занятость 1200 человек.

По сути вы становитесь ключевым работодателем в этом регионе? - спросил спикера модератор форума, экономист Рахим ОШАКБАЕВ.

- Аркалык имеет большую горнорудную историю, большое количество квалифицированных кадров, которые могут быть востребованы на нашем предприятии, - ответил Кряжевский. - Мы готовы к работе с кадрами, рассчитываем, что и молодежь сможет найти работу на нашем предприятии.

Общий объем инвестиций в проект заявлен компанией в сумме 315 млрд тенге. На комбинате планируют производить около 3 т золотесеребряного сплава Доре и и 420 т концентрата полиметаллических руд. На форуме речь шла о том, что разведанных запасов хватит на 15 лет работы.

ТОО «Костанайская горно-металлургическая корпорация» - не первая пытается освоить Маятас. Еще в 2012 - 2013 года планировалось, что ТОО «Маятас» в рамках государственной программы развития моногородов построит в Аркалыке обогатительную фабрику. Тогда, правда, говорили о создании 200 рабочих мест.