Редкий неизлечимый недуг поразил обладательницу чемпионского титула в Казахстане и бронзовых наград международных рингов Елену ЕСЕНГАЗИНУ. Сейчас 35-летняя женщина нуждается в срочной реабилитации.

Елена со своей 5-летней дочерью Мединой

Не жалею ни о чем

- Серьезно, был шанс поехать на Олимпиаду? - пытаясь как можно дольше оттянуть предмет нашей беседы, спросила я.

- Да, - кивнула в ответ Елена, стеснительно улыбаясь.

- Какой спортсмен не мечтает попасть на Олимпиаду, - подхватил реакцию Елены ее муж Арман ЕСЕНГАЗИН.

Елена (в девичестве Кольцова) родилась в Житикаринском районе. В Чайковской сельской школе занималась баскетболом, благо, рост позволял. Переехала на учебу в Костанай, где на физические данные девушки обратил внимание ее земляк, тренер по боксу Аманбек Абикенов и открыл для сельской девчонки мир спорта.

Триумф на ринге не заставил себя долго ждать. 2006 год - бронза чемпионата Казахстана. 2008 год - бронза чемпионата мира. 2009-й - чемпионка Казахстана. В 2010 году подтвердила этот титул, а на чемпионате Азии стала бронзовым призером. 2011 год - на Кубке Азии в китайском Хайко завоевала серебряную медаль.

Спустя несколько дней после встречи с Еленой я пообщалась с ее подругой Натальей БОЙКО. Та сообщила, что у Елены хранится целый пакет медалей, которые сейчас уже никому не нужны...

- Елена вошла в Энциклопедию женского бокса Казахстана, ее лицо даже украшает обложку, - рассказал Арман.

- Не жалеете ни о чем? - спросила я, глядя на сидящую женщину, которой тяжело даже держать шею, но она пока еще изо всех сил справляется.

- Нет, - сказала Елена, а потом она стала воспроизводить набор звуков, который сегодня понятен только ее семье. Арман передал, что хотела сказать его супруга: - Я благодарна за этот успех всем своим тренерам и Федерации бокса Казахстана, что в меня поверили.

Бокс тут ни при чем

- Ваше сегодняшнее состояние - это следствие спортивной карьеры? - не могла не уточнить я.

- Нет, - отвечает жестом Елена.

- Она заболела спустя полгода после рождения нашего второго ребенка. Сейчас младшей дочери 5 лет, - говорит Арман.

В 2011 году, выйдя замуж, Елена оставила ринг. Тренировала юных боксеров в секциях и кружках, преподавала физкультуру в Костанайском педколледже. В то время познакомилась с Натальей.

- Она в свое время помогла моему сыну, он - спортсмен, неоднократный призер области по смешанным единоборствам, сейчас ему 15 лет, - вспоминает Наталья Бойко. - Я не знала, в какой спорт отдать сына. Елена посоветовала. С тех пор началась его карьера. Когда мой сын впервые увидел Елену, в каком она состоянии, он был в шоке. Он говорит мне: «Мама, а зачем мне этот спорт нужен? Я тоже потом буду инвалидом?».

К горлу Натальи подкатил ком, на мгновение она прервала разговор...

- Никто не знает природу этой болезни, - продолжила она. - Сказать, что из-за того, что спортом занималась, нельзя. БАС (боковым амиотрофическим склерозом - «НГ») могут болеть и композиторы, и домохозяйки.

Бывших чемпионов не бывает

Елена узнала свой диагноз в 2019 году.

- Мы узнали об этой болезни в Астане. Местные врачи не могли поставить ей диагноз в течение 7-8 месяцев, - говорит Арман.

Недуг неизлечим, он приводит к атрофии мышц и параличу из-за того, что нервная система поражена и перестает подавать импульс мышцам. Чувствительность сохраняется, но нет движения.

У молодой женщины развилась самая сложная форма БАС - бульбарная, когда поражается верхняя часть тела, а и со временем перестают функционировать шейный отдел позвоночника, голосовые связки, ухудшаются жевательные рефлексы.

- Самое первое, что пострадало, - это пальцы и речь. По телефону, когда друзья звонили, думали, что она пьяная. Долго скрывала, что больна, - рассказала Наталья.

Елена получает стволовые клетки, но они лишь на время блокируют развитие болезни. Больше специальной медицинской помощи никакой нет, поддерживает себя препаратом «Рилутек» и витаминами. Последний год сильно усугубил ее физическое положение.

Медпрепарат Rilutek невозможно купить в Казахстане. Его цена больше размера ежемесячной пенсии Елены

- Еще до нового года мы могли ее как-то вывезти на прогулку, она еще немного передвигалась самостоятельно, - вспоминает Наталья. - Но сейчас уже нет. Немного держась за руки мужа, передвигается по дому. А речь уже стала совсем плохой, еще в январе-феврале как-то можно было ее понимать, а сейчас разбирают только те, кто с ней постоянно находится.

Сейчас с Еленой все время проводит только ее семья: муж Арман и дочери: 11-летняя Амина и 5-летняя Медина.

- Здесь живет чемпионка?- спросила я младшую.

Медина уверенно сказала: «Да!». А потом отвела на кухню, там сидела молодая красивая женщина, у которой лишь опущенная голова выдавала некий недуг. На мое «Здравствуйте» Елена с улыбкой кивнула. Я знала, к кому иду, но не могла представить, как буду вести диалог, потому как никогда не общалась с человеком с подобным диагнозом.

Пока глава семейства хлопотал по дому, маленькая Медина заняла гостью. Показала набор из волшебного, как она говорит, «пластеина», успели с ней слепить маленькую фигурку, нарисовать плюшевого мишку, а еще она рассказала, что любит вафли. За нами улыбаясь наблюдала Елена...

Разговор начал Арман. Спустя пару-тройку минут вступила в беседу Елена, она старалась говорить внятно, активно брала инициативу на себя. Передо мной был человек не с тяжелой неизлечимой болезнью, а с сильным внутренним стержнем. «Вот она, Чемпионка, - сказала я себе. - Она - настоящий боец. Тело сковано, но внутри огромная жизненная энергия. Именно это сделало ее чемпионом...»

Эмоции, а они у Елены очень живые, передает только глазами. Нежный, полный любви, взгляд на младшую дочь может резко смениться строгим, но добрым, когда малышка шалит. А девочка сразу понимает маму.

- Мединка очень любит Лену. Она с ней и спит, и ест. Ест печенье - всегда половину отдаст маме, - расскажет потом Наталья. - Больше всего хочу, чтобы еще хотя бы лет пять этот ребенок мог видеть свою маму...

Спустя полчаса, стараясь напряженно прислушаться к речи Елены, я стала даже немного различать некоторые звуки и в целом понимать ход ее мыслей. Она спокойно, без раздражения, отвечала снова и снова, чего не скажешь о некоторых здоровых людях, когда их переспрашиваешь. Да, бывших чемпионов не бывает...

Поддержать жизненные силы

Семья и друзья Елены понимают, что болезнь невозможно обратить вспять. Но можно продлить и улучшить качество жизни.

В июне 2023 года женщина впервые получила терапию стволовыми клетками в Национальном научном медицинском центре (Астана). Теперь каждые 3 месяца будет получать эту процедуру бесплатно. Однако эта терапия лишь блокирует развитие болезни на короткое время. Продлить и закрепить эффект поможет реабилитация. Однако, как выяснилось, пациентам с БАС в Казахстане некуда обратиться.

- Реабилитация нужна для того, чтобы не потерять жизненные силы, - рассказала в телефонном разговоре Айнагуль КУРМАШЕВА из Алматы.

Девушка не первый год помогает с организацией реабилитации своей матери - Майры Ергалиевой. 53-летней женщине поставили аналогичный с Еленой диагноз в 2021 году. Она уже прошла три курса реабилитации в Ташкенте.

- Там нам предложили три комплекса лечения, - поделилась Айнагуль. - Наша мама уже была лежачей, сажали лишь на 5 минут, когда кормили. После первого реабилитационного комплекса мы увидели значительные улучшения. Человек сел в кресло на 10-15 минут. Затем и вовсе довели время пребывания в кресле до целого дня.

Реабилитация в комплексе помогает организму функционировать: нормализуется кровообращение, в теле сохраняются жизненно важные функции - такие как дыхательная, сердечная.

- Если Елена на ногах и ходит, то чем быстрее она начнет лечение и реабилитацию, тем больше для нее это будет плюсом, - сказала Айнагуль.

Ергалиевы в скором времени презентуют общественный фонд, где будут оказывать консультативную помощь и иную поддержку людям с диагнозом БАС.

Мечтаю встать на ноги

Семья Елены Есенгазиной направила документы в ту же клинику Ташкента. В медцентре AkfaMedline предложили курс реабилитации - в течение 14 дней пациентка получит массаж, системы, пройдет иглоукалывание, физиотерапию, плавание, ЛФК, комплексное обследование и диагностику. Общая смета расходов составила более 4 млн тенге.

Сумма неподъемная для семьи Есенгазиных. Не осилят эту сумму и регулярные сборы друзей, которые они объявляют каждые 3 месяца. Ежемесячно Елене на покупку медикаментов и витаминов нужно более 150 000 тенге. Пенсия инвалида 1-й группы - 77 000 тенге. Арман подрабатывает по вечерам таксистом. Другую работу найти не может, потому что полный уход за женой ведет самостоятельно, на нем и бытовые вопросы.

Не могут или не хотят помочь чемпионке страны ни местная, ни республиканская Федерации бокса. Было обращение и к именитым боксерам: Геннадию Головкину, Серику Сапиеву. От всех бывших коллег - тишина.

Наталья показала письмо Елены к гаранту Конституции - президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, которое так и не дошло до адресата. В нем есть строки, которые должны услышать родители, решившие отдать своих детей в большой спорт: «Мне страшно от мысли, что моя история может стать для юных спортсменов и молодежи, защищающих честь нашей Родины на рингах ценой своего здоровья, «антипримером» безучастного и безразличного отношения представителей государственных учреждений, фондов, комитетов нашей страны к проблемам спортсменов, ветеранов спорта, оказавшихся в подобных ситуациях, как я. Мне не хочется верить, что идеи и лозунги, которые я тоже пропагандировала и продвигала, относительно развития и поддержки детского, юношеского и профессионального спорта в Республике Казахстан - это просто пустые слова с трибун, что пока ты в строю и полон сил, то тобой гордятся, а когда ушел с ринга, заболел, то забыты твои достижения и результаты»...

- О чем вы мечтаете, Елена? - спросила я.

- Встать на свои ноги... - с верой сказала молодая женщина.

В этот момент непоседа Медина ловко садится на колени своей мамы.





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