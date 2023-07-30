Нечасто удается костанайским краеведам выбираться в Торгай для пополнения знаний о природе этого края. Последняя поездка, длившаяся всего неделю, состоялась в июне этого года, в самые жаркие дни.

Далекие Аккумы

Главной целью этой экспедиции, организованной Костанайским областным историко-краеведческим музеем, стала разведка аридных земель юга нашей области - конкретно участков в экопарке «Алты-Сай». Там есть глинистая пустыня и есть закрепленные пески Аккум, представляющие собой настоящую песчаную линзу. Максимальные размеры линзы 10х40 км, то есть она сравнительно небольшая и довольно однородная, что облегчает задачу при ее исследовании в такую погоду, когда 43 градуса в тени, а тени нет. Потому исследователям приходилось работать в утренние и вечерние часы. Само собой, полновесным обследованием это не назовешь, просто разведка.

Аккумы - кусок пустыни посреди степного края / Фото Сергея КОЗИНА

- Разведочные выезды необходимо делать для того, чтобы представить, какие там можно в дальнейшем проводить более обстоятельные флористические и фаунистические исследования, - объясняет научный сотрудник музея Андрей АНДРЮЩЕНКО. - Конкретно меня интересовали рептилии и паукообразные. То, что можно в буквальном смысле взять на мушку, там очень хорошо исследовано. Егеря парка «Алты-Сай» прекрасно знают всех млекопитающих, всех птиц, особенно тех, на которых можно охотиться. Не будем забывать, что экопарк «Алты-Сай» был создан на базе двух охотничьих хозяйств. Там ведется хозяйственная деятельность, егеря постоянно инспектируют территорию, следят за порядком и по ходу своей деятельности изучают интересные им виды. Нашей целью было обратить внимание на тех, на кого внимание не обращают в охотхозяйствах. Между тем, полный список флоры и фауны важен.

Аргиопа дольчатая, или паук-патиссон, не часто встречается в нашей области / Фото Андрея АНДРЮЩЕНКО

Большинство людей, конечно, больше интересуют сугубо насущные вопросы, приближенные к повседневной жизни, особенно к бытовой ее части. А зачем знать про всяких мелких существ, бегающих и копошащихся там, где и людей почти нет? Для полноты картины мира.

Объевшийся ящерицами узорчатый полоз не в силах пуститься наутек / Фото Андрея АНДРЮЩЕНКО

Когда-то здесь была тайга, а до нее были субтропические леса, в которых росли магнолии, лавры и тисы, в лимане плавал водный папоротник сальвиния. Климат меняется, формируя ландшафты, а следовательно, условия выживания разных видов. Для того чтобы прогнозировать последующие изменения, и нужен мониторинг флоры и фауны. Каждая точка, где обитает какой-то паучок, которого раньше не отмечали в ней, важна для понимания общего полотна жизни.

Круглоголовка-вертихвостка - маленький бульдожка из мира ящериц / Фото Андрея АНДРЮЩЕНКО

- Пески Аккум, конечно, не загадочное место, - говорит Андрей Валентинович, - Они хорошо известны, но воспринимаются больше как помеха на пути, нежели как объект исследований. В Аккумах очень много интересного, но всего за короткую экспедицию не увидишь. Срок был очень мал - на сами исследования всего 5 дней. Но результаты интересные уже есть. К примеру, обнаружена новая точка обитания в нашей области ящурки быстрой. Однако при более точном определении может выясниться, что это очень похожий на нее вид - ящурка Штрауха. Тогда можно будет говорить об обнаружении вида, прежде не отмеченного в наших краях. Зафиксирована новая точка обитания круглоголовки-вертихвостки. Это самая забавная ящерица, очень интересная при содержании в террариуме. Раньше в Аккумах вертихвостку не фиксировали. Была цель найти ушастую круглоголовку, потому что я знаю - она там водится. Но в этот раз я ее не обнаружил. Ее в 1980-х годах здесь встречали. Причем на глазах наблюдателей она закопалась в песок, не давшись в руки исследователям. Посему ее обитание здесь твердо не подтверждено и в список видов ее вносить нельзя. Очень надеюсь встретиться с ушастой круглоголовкой в следующей экспедиции.

Аргиопа дольчатая, или паук-патиссон, не часто встречается в нашей области / Фото Андрея АНДРЮЩЕНКО

Суровая верблюжья колючка может быть нежной красавицей, когда зацветает / Фото Андрея АНДРЮЩЕНКО

Чем, по мнению Андрющенко, для исследований хороши именно Аккумы - они узкие и однородные. Однородность вот в чем заключается: то, что есть в одной точке Аккумов, то же самое найдешь и в другой. Этакая маленькая изотропная вселенная.

Чий - прекрасный материал для плетения традиционных казахских циновок / Фото Андрея АНДРЮЩЕНКО

А вот что добавляет сложности, так это расположение этой интереснейшей локации. Мало того, что Аккумы находятся очень далеко. Там, где заканчиваются дороги с асфальтовым покрытием, проходимость резко снижается. То есть туда не наездишься - один, максимум два раза в полевой сезон. А сезон полевых исследований у нас короткий. К тому же и сами экспедиции сейчас значительно сократились - чем длительнее выезд, тем дороже это мероприятие обходится.

Дорожные впечатления

В экспедициях всегда интересны не только сами исследования на месте, но и то, что можно наблюдать по пути.

Розоватая полоса вдали - полчища саранчи / Фото Андрея АНДРЮЩЕНКО



- На въезде из Амангельдинского района в Джангельдинский мы буквально врезались в облако саранчи, - делится впечатлениями Андрющенко. - Машина после этого выглядела, будто набили ведро яиц, разболтали и просто вылили на нее. То есть она равномерно была покрыта органикой желтого цвета. Причем по цвету пятна можно определить, какая особь так героически пала в схватке с автомобилем. Пятно светло-желтое - значит погибла молодая самка. От тех, кто готовился вскоре отложить яйца, оставалось темно-желтое пятно.

Да уж, ощущения не из приятных, но для членов экспедиции это всего лишь впечатления, а не большие убытки, как для фермеров, чьи поля стали обеденным столом для саранчи. Впрочем, полям на юге области в этом году вредят не только стаи саранчи.

Сайга восстановила свою численность после страшной эпидемии / Фото Сергея КОЗИНА

- Сайгаков просто огромное количество, это не преувеличение, - говорит Андрей Валентинович. - Они постоянно в движении, снять их на ходу так, чтоб кадры оказались четкими, невозможно, да и не было у нас такой задачи. Но фермеры вызывают искреннее сочувствие. Вот что им делать? Я видел грамотную попытку обезопасить поля от сайгаков с помощью щитов. Но они обходят щит и вновь возвращаются к своему маршруту. А построить такой бесконечный забор, как в Австралии соорудили, защищаясь от кенгуру, у нас невозможно ни с экономической, ни с экологической точки зрения.

Черный саксаул - растет медленно, уничтожается быстро / Фото Сергея КОЗИНА

По пути встретился Андрей Андрющенко и со старым знакомым - черным саксаулом, который видел в 2000 году поврежденным и почти погибающим. Этот приметный саксаул не погиб, постепенно восстанавливается и даже дал вокруг молодую поросль, чем порадовал биолога. Но, к сожалению, саксаулы растут очень медленно, а вырубаются ради мангальных углей очень быстро. Встретится ли в будущей поездке этот экземпляр и сохранятся ли саксаулы в нашей области вообще, большой вопрос. И это уже касается не только трансформаций природных условий, но и отношения человека к окружающей среде, а это уже другая тема.