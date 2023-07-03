Трудясь на даче или прогуливаясь на природе, можно встретиться с одной из самых элегантных бабочек нашей природы. Она попадается не настолько редко, чтобы можно было заподозрить за ней принадлежность к краснокнижному виду. А между тем это насекомое внесено в Красную книгу как вид с сокращающейся численностью.

Размах крыльев подалирия может достигать 8 см / Фото Галины КАТКОВОЙ

В нашей местности чаще всего попадаются на глаза два вида бабочек семейства Парусники (или Кавалеры): махаон и подалирий. Оба вида краснокнижные, оба потрясающе красивы. А еще их связывает общая легенда, поскольку названы они в честь героев древнегреческих мифов. По античной мифологии у бога врачевания Асклепия (Эскулапа), кроме всем известных дочерей Гигиеи и Панакеи (которых мы знаем как гигиену и панацею), были сыновья Махаон и Подалирий. Сыновья, как и отец, владели искусством исцеления больных, только Махаон специализировался на хирургии, а Подалирий на внутренних болезнях. То есть по современным меркам он был терапевтом. Свои врачебные таланты братья ярко проявили во время десятилетней осады Трои, помогая раненым и больным воинам армии Менелая. А когда в ворота Трои затащили знаменитого троянского коня, в его деревянном чреве сидели и Махаон с Подалирием, вместе с остальными греческими воинами они участвовали в захвате города.

Не случайно Карл Линней, придумывая названия этим парусникам, взял имена античных братьев, они на самом деле отдаленно похожи друг на друга красотой больших крыльев, оба не так многочисленны, как прочие бабочки. И если с махаоном встречался почти каждый, кто часто бывает на природе, то подалирия видели не все. А, к примеру, в Великобритании он такая редкость, что это даже отражено в народном названии scarce swallowtail, что переводится как «редкий ласточкин хвост», потому что туда с территории материковой Европы подалирии залетают не каждый год.

Но в нашей области встретить подалириев, в принципе, возможно, ведь у нас они размножаются, то есть это их постоянный ареал обитания. Они любят места, освещаемые солнцем, с кустарниками, особенно привлекают вишня, слива, миндаль, яблоня, на юге - персик и терн, на этих растениях кормятся их гусеницы. Впрочем, взрослые бабочки в еде не перебирают и питаются нектаром с любых цветущих растений. Именно с переформированием территорий, прежде занятых кустарником и редколесьем, распашкой и иным освоением земель, связывают сокращение численности этого вида. Ведь гусеница, не нашедшая для себя достаточно пищи, не сможет пройти метаморфоз, превратиться в бабочку и дать начало следующему поколению.

Поколений у подалириев два: весеннее и летнее. Первое появляется из перезимовавших куколок в мае - начале июня, второе - в июле - августе. Вылупившиеся бабочки времени не теряют, сразу начинают активно искать пару, чтобы растиражировать свою генетическую программу.

Вся жизнь подалирия укладывается в быстро сменяющуюся череду этапов развития: яйцо - гусеница - куколка - бабочка, далее круг замыкается. Те гусеницы, которые выходят из яиц, отложенных летним поколением, перезимуют в коконе и станут новым весенним поколением подалириев. Кстати, даже по цвету куколки отличаются: летние - желтовато-зеленые, а зимующие имеют коричнево-бурый цвет.

Яйцо подалирия всегда одно на нижней стороне листа, а не компанией, как у многих других бабочек. Сначала оно зеленое, потом в окраске оболочки появляется голубой оттенок, а перед вылуплением личинки оно темнеет.

Вылупившаяся гусеничка всего 3 мм длиной, ей предстоит пройти несколько линек, стать в десять раз крупнее, прежде чем она сможет окуклиться. На это у нее всего 20-25 дней. И это очень опасный период: кто только не хочет отведать ее мягкого тельца? Наездники стараются отложить в гусеницу свои яйца, превратив ее в живые консервы для своих личинок. Муравьи, нападая гурьбой, стараются затащить в свое логово с последующим убийством и расчленением. Прочие хищники из насекомых и паукообразных тоже не отстают. Но сделать личинку подалирия своей добычей не так легко, как представляется.

Осметрий выделяет очень неприятный секрет, отпугивающий врагов / Фото с сайта nnov.ru

Мармеладно-зеленая гусеница подалирия только кажется беззащитной неженкой. Как только возникает опасность, она выдвигает из переднего конца тела пару ярко-желтых рожек. Это не просто устрашающий декор, а вполне функциональная штука - осметрий, специальная железа, вырабатывающая секрет с очень едким запахом. Он отпугивает большинство потенциальных поедателей личинок подалириев. Многим гусеницам это помогает выжить. Только гусеницы самого старшего возраста не выдвигают осметрий, этот период без оружия очень короткий.

Если встретите такую гусеницу в своем саду, не убивайте, не изгоняйте со своего участка, их не бывает много, урон вашему урожаю они не нанесут. Зато в вашем саду может уже этим летом или будущей весной появиться на свет прекрасная бабочка, число которых постоянно сокращается. Помните, этот вид занесен в Красную книгу!