Лес горел в сентябре 2022 года. А 2 мая 2023 года начался суд над директором Басаманского лесхоза Асгатом ЖАКАШЕВЫМ. Он обвиняется по п.3 ч.4 ст. 361 УК РК (злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия).

На процессе уже выступили все потерпевшие, в том числе более 170 жителей пострадавших от огня поселков. Идут допросы свидетелей обвинения. Суд выясняет обстоятельства, которые сделали возможным масштабный пожар.

На заседании 22 июня было допрошено несколько работников Басаманского учреждения лесного хозяйства. Один из ключевых моментов — как оценивался уровень пожарной опасности на территории ГУ, какие меры принимались для защиты леса. Напомним, Жакашева обвиняют, например, в том, что он разрешал частным лесорубочным бригадам беспрепятственно находиться в лесу вне зависимости от каких-либо ограничений и запретов, в том числе в пожароопасный период. Как утверждает обвинение, ни в какой форме директор лесхоза не ограничил деятельность лесопользователей и в дни, предшествующие пожару, хотя стояла очень жаркая погода, без осадков, а в конце августа-начале сентября было еще и ветрено.

- В июле 2022 года из Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства поступило письмо об ограничении пребывания в лесах. Можете пояснить, что за письмо? - задал вопрос государственный обвинитель Танат ТАСОВ свидетелю Дмитрию КИСТЕРУ, заместителю руководителя Басаманского учреждения лесного хозяйства.

- Такие письма каждый год приходят, а потом мы действуем по усмотрению с учетом погодных условий, - ответил он.

- По чьему усмотрению?

- Руководителя, конечное, исходя из погодных условий он решает, работать или не работать в лесу.

- В каких случаях принимается решение не работать?

- Если долго стоит жаркая погода, ветер, если трава сухая...

- В период 5-го класса пожарной опасности обязан ли был Жакашев закрыть лес?

- У вас это где-то прописано? - уточнила судья Алтын БАЙЖУМАНОВА.

- У меня нет. А что он обязан, я не могу сказать.

- 31 августа в лесхозе было техническое совещание. Это письмо там обсуждалось либо какие-то иные запреты для нахождения в лесу? - продолжил Тасов.

- Я не помню этого.

- Давались ли указания...?

- Лично мне нет, я не слышал.

- Кто еще присутствовал на том техсовете?

- Не помню. Может, кого-то вызывали после меня.

В ходе допроса далее выяснилось, что обычно в лесхозы направляется письмо управлением природных ресурсов еще в апреле. В нем сообщается, что для подведомственных территорий вплоть до октября начинается пожароопасный период и надо ориентироваться на уровень пожарной опасности. Очевидно, от теринспекции в июле приходило дополнительное обращение.

- И там наверно были рекомендации смотреть на класс пожарной опасности, - пояснил Кистер, - они же категорически ничего не запрещают... Могут пойти дожди — и мы начинаем работать, жарко — не работаем.

В суде выясняли и то, как определяется класс пожарной опасности — КПО. Он высчитывается по определенной формуле, в которую вводятся параметры, ежедневно замеряемые метеостанциями. Такая станция есть и в Басамане. По словам того же Кистера, к моменту пожара она работала, но пользоваться ею там не умели, «трудности с этим были». Это подтвердил другой свидетель — инженер по охране и защите леса Жанибек БИГАБЫЛОВ. Пояснил, что они у себя ориентировались на данные Семиозерного лесхоза, которые регулярно сбрасывались в общий чат диспетчеров.

- Вы помните, какой был класс опасности 31 августа или 30-го, накануне пожара? - спросила судья.

- Нет, не помню. Год же почти прошел.

-Такое событие громкое, на всю республику. И вы совсем не помните?

Ответ был отрицательным. У свидетеля не удалось четко выяснить названий инструкций, регламентов, которые как-то определяют порядок действий при том или ином КПО, и главное, кто должен эти действия предпринять, в какой форме — в виде устных указаний, приказа...

- У меня впечатление, что все у вас должны что-то делать, но никто ничего не делает, - отреагировала на зыбкие ответы судья.

Последним в тот день допрашивали в качестве свидетеля заместителя руководителя Семиозерного лесхоза Калимжана КАЗБЕКОВА. В этой должности он 4 года, а в лесном деле — 36 лет, был лесником, мастером, лесничим.

- Метеостанция у нас работает. КПО считается с учетом не только температуры и скорости ветра, но и, например, точки росы, - пояснял он, - там много нюансов. В градациях есть не только 5-й класс пожарной опасности, но и чрезвычайный 5-й, когда итог формулы обозначается цифрой больше 13 000. Тогда однозначно и категорически надо полностью прекращать все виды работ в лесу, запрещать въезд. Но уже при 4-м классе мы переводим наблюдательные вышки на круглосуточное дежурство. И другие КПО требуют определенных действий. Они регламентированы. Класс опасности корректируется по показаниям метеостанции. И например, если кратковременный дождь прошел, это на КПО сразу не повлияет. Нужен длительный, моросящий, чтобы осадков выпало не менее 3 мм, тогда можно говорить о снижении пожарной опасности.

Казбеков помнит, что и 30, и 31 августа, и 1 сентября 2022 года КПО на их территории был чрезвычайный 5-й. И 31 августа в Семиозерном лесхозе был издан приказ по жестким ограничениям работ и въезда в лес.

Свидетель пояснил, что приказ такого рода издает руководитель лесхоза, но подготовить его на подпись вполне может и он как заместитель. В практике это было.

Два ГУ и два разных подхода к делу. Кстати, метеостанция в Басаманском лесхозе, судя по показаниям свидетелей, и сейчас практически не используется.

Допрос свидетелей будет продолжен на следующем заседании.

Фото Галины КАТКОВОЙ