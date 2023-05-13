В суде № 2 Костаная продолжается процесс по делу Асгата Жакашева, руководившего ГУ «Басаманское лесное хозяйство», когда там в сентябре 2022 года случился большой пожар. Выгорело 39 тыс. га угодий, имущество лесхозов, недвижимость и хозяйство жителей нескольких поселков.

Поэтому в рамках рассмотрения уголовного дела заявляются и гражданские иски о возмещении материального ущерба, который, по версии обвинения, составляет 22,1 млрд тенге.

Ранее на суде уже прозвучали требования акимата Аулиекольского района, который из бюджета оказывал финансовую помощь погорельцам, а также двух лесхозов - Басаманского и Семиозерного, у которых пострадала техника, сгорели кордоны.

На заседании 11 мая представитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Наталья ЛЯПИНА заявила, что подсудимый Жакашев должен возместить государству в лице этого управления 18 млрд 774 млн тенге.

Защитник Жакашева Сабыржан ИМАНБАЕВ поинтересовался, как сложилась сумма, из каких расчетов. Ляпина сослалась на комиссионный акт служебного расследования по факту пожара. А гособвинитель Танат ТАСОВ огласил часть документов.

- Считаю необходимым сделать это, чтобы было понятно, сколько средств было затрачено на ликвидацию пожара, - сказал он.

С момента пожара прошло полгода, но и сейчас данные о количестве привлеченной для борьбы с огнем техники и человеческих ресурсов впечатляют. Кроме машин, тракторов, работали вертолеты, самолеты, пожарный поезд, даже пожарный танк.

- Пожарный танк работал в Кондратьевском лесничестве на границе с Западным... В течение дня тушили лес в районе поселка Баганалы. Целый день держали огонь, он подходил до 100 метров к границе поселка, - читал Тасов, - начали эвакуацию населения в Казанбасы... 6 сентября в 18.00 была задействована 51 единица техники, 257 человек личного состава, общая площадь пожара — примерно 43 000 кв. км, с начала тушения осуществлено 319 сбросов воды...

Он огласил и выводы проверки, которая включала обход и осмотр по периметру пожара. Комиссия отметила множество недостатков в организации охраны государственного лесного фонда КГУ «Басаманский лесхоз». Они, как в капле, отразились в случае возникновения пожара 2 сентября.

- Со стороны квартала лесонасаждений №30 в сторону поселка Баганалы направлялся трактор с вагончиком, которые используются для проживания людей при заготовке древесины... Трактор следовал по противопожарной минерализованной полосе, вплотную прилегающей к загущенным культурам сосны с низко опущенными кронами, лежащими на земле. Данная минполоса была превращена в дорогу, - говорится в акте комиссии, - вблизи очага возгорания на расстоянии 1,5 км производилась заготовка древесины в квартале №22 выдел 26. В квартале 32 имелись остатки заготовленной, но не вывезенной сосны. Комиссия предполагает, что возгорание произошло от сельхозтехники без искрогасителя или с неисправным искрогасителем. Возгорание произошло в высокоплотном лесонасаждении, что затруднило проезд и проникновение пожарной техники внутрь квартала для тушения.

В документе также говорится, что «несмотря на письмо Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира от 11 июля 2022 года об ограничении пребывания физических лиц на территории лесного фонда и приостановлении работ по заготовке древесины и запрете въезда на территорию лесфонда, в Басаманском учреждении лесного хозяйства не были приняты меры по исполнению данного указания в период высокой пожарной опасности».

- В акте указывают на «недостаточную техническую укомплектованность» Басаманского лесхоза. В 2022 году сколько было подано бюджетных заявок на технику этим лесхозом и сколько из них удовлетворено?- задал вопрос адвокат Иманбаев, обращаясь к Ляпиной.

Гособвинитель счел вопрос излишним.

- Это не входит в объем обвинения. Мы ему инкриминируем умышленные действия, а не плохую организацию работы, - пояснил Тасов. - Это заключение комиссии мы использкуем только в части причиненного ущерба.

Еще один вопрос защиты касался того, что Жакашев не издал приказ о запрете на нахождение в лесу в период высокой пожарной опасности.

- А должен был? - спросил защитник. - Недостаточно было указания территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира?

Ляпина не смогла сразу ответить на вопрос, пояснения будут даны на следующем заседании.

Потерпевшим по этому делу проходит и управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Костанайской области, которое было заказчиком строительства домов для сельчан, которые из-за пожара лишились своего жилья.

- Из-за пожара пострадала частная собственность людей. На строительство домов, подъездных путей и коммуникаций было потрачено 2 млрд 485 млн тенге. Просим взыскать эти деньги с Жакашева в бюджет государства, - высказалась заместитель руководителя управления Динара ИХЛАСОВА.

Пятеро жителей Аманкарагая также огласили свои имущественные претензии к подсудимому. Всего таких потерпевших 178. Общая сумма их исков - более 340 млн тенге. Но как раз она может существенно измениться, потому что требования о возмещении ущерба должны быть полностью обоснованы.

- У меня сгорел дом, надворные постройки, сеновал с сеном, 14 тонн ячменя, он еще несколько дней тлел после пожара, сгорели куры, кабан, индюки. Скот мы отпустили, он остался цел, - перечисляла Татьяна ДОБРОВОЛЬСКАЯ.

Ее семья получила новый дом, в нем были холодильник, газовая плита и ковер на полу. Все остальное пришлось покупать. Она претендует на 2 с лишним миллиона тенге.

Еще у одной жительницы поселка, которая считается «частично погоревшей», огонь уничтожил 6 000 березовых веников, грибы, мед. Она торговала на базарчике неподалеку от дома.

Судья Алтын БАЙЖУМАНОВА спрашивала, имеют ли потерпевшие документы в обоснование заявленных в исках сумм.

- Какие документы у нас на сено могут быть? Привезли, мы и взяли по 650 тенге за тюк. Ячмень брали по 120 тысяч за тонну, - ответила Добровольская, - но чеков, конечно, нет.

Часть потерпевших присутствовали в суде онлайн. А Айдар НУРСЕИТОВ и Марат БЕГЕЖАНОВ приехали в Костанай. Нурсеитов заявил, что у него сгорел забор, домашняя птица, у его родственника Бегежанова - баня, туалет. Им тоже предстоит документально подтвердить свои потери.

- Поймите, мы не на базаре, - сказала потерпевшим судья. - Разрешая иск, я должна знать - точно, была ли у вас та птица, о которой вы говорите, и сколько именно тонн ячменя пропало. Для этого нужны подтверждения. Требования к вам - такие же, как к госорганам. Вы же видите, что защита от них требует подтверждений от них по всем пунктам. Поэтому нужно и вам все, что заявляете, обосновать.