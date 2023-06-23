Уголовное дело в отношении начальника управления кадровой политики департамента по ЧС области Бауржана АЛИМБАЕВА продолжили рассматривать в суде №2 Костаная 22 июня.

Помимо Алимбаева, на скамье подсудимых еще 14 подсудимых: начальник специальной пожарной части Аркалыка Нурбол ДАУЫЛБАЕВ, заместитель начальника пожарной части Аулиекольского района Райымбек САЛЕНОВ, заместитель начальника пожарной части Наурзумского района Ерхат ШЕТИГУЛОВ. А также простые пожарные и даже безработные: Дархан ЕРМАГАМБЕТ, Еламан ЖУМАБАЕВ, Руслан БОБЖИКОВ, Даулетбек МЫРЗАХАН, Самат ТУЛЕБАЕВ, Айбол ЖАКУПОВ, Мирас ТУРМАНОВ, Нурлан СЕЙТКАНОВ, Алтынбек ИСКАКОВ, Толеу ЕДИРЕС, Марат АГАТАЙ.

Из-за большого количества подсудимых в деле участвуют два государственных обвинитель. Они по по очереди зачитывали обвинительный акт.

- В январе 2020 года младший сержант пожарной части Житикары Еламан Жумабаев обратился к заместителю начальнику ПЧ № 20 Наурзумского района Ерхату Шетигулову с просьбой оказать содействие в его переводе по службе в пожарную часть Наурзумского района, - сообщила государственный обвинитель Салтанат БИСИМБАЕВА. - Шетигулов обратился за помощью к главному специалисту Алимбаеву, который давно сообщил Шетигулову, что он может обращаться к нему за содействием в решении вопросов по службе. Алимбаев заведомо знал, что перевод по службе пожарного спасателя Жумабаева решается руководством пожарной части Житикары, и что он никак не сможет повлиять на перевод Жумабаева. Однако попросил за содействие 150 000 тенге.

Деньги Жумабаев перевел Шетигулову, а тот - Алимбаеву. Согласно обвинительному акту, Алимбаев брал деньги не только за перевод по службе, но и за присвоение классности, за сдачу аттестации. Хотя он никак не мог на это влиять, и по сути сотрудники сами сдавали все нормативы.

Помимо Шетигулова, которого обвинение считает посредником в передаче взяток, таким же посредником был Ермагамбет. Суммы взяток варьировались от 150 000 до 30 000 тенге. В итоге их общая сумма превысила 500 000 тенге.

Алимбаев, по версии обвинения, является организатором преступления, поэтому он находится под арестом, остальные 14 сотрудников находятся под подпиской о невыезде и приходят в суд сами.

Алимбаеву вменяют две статьи УК РК: 366 ч. 2 (Получение взятки) и 190 (Мошенничество). Остальные подсудимые обвиняются по ст. 367 ч. 1 УК РК (Дача взятки должностному лицу при исполнении служебных обязанностей).

Алимбаев свою вину не признал и сказал, что он не понял обвинение. Остальные признают вину частично.

Очередное заседание по делу, на котором начнут допрашивать первых свидетелей, назначено на 26 июня.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ