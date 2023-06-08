Уголовное дело в отношении начальника управления кадровой политики департамента по ЧС Бауржана АЛИМБАЕВА начали рассматривать в суде №2 Костаная сегодня, 8 июня.

Согласно фабуле дела, он брал со своих подчиненных деньги за прохождение аттестации на соответствие занимаемой должности, либо за перевод на другую должность. К примеру, сотрудника переводили из районного отдела ЧС в городской. Алимбаев это знал, так как возглавлял управление по кадрам, и требовал деньги за новое назначение. Причем сотрудника и так бы перевели, но Алимбаев уверял, что без взятки это невозможно. Суммы варьировались от 30 000 до 150 000 тенге с человека. Общая сумма незаконно собранных денег составила свыше 500 000 тенге.

Помимо Алимбаева, на скамье подсудимых еще 14 человек. В частности, начальник специальной пожарной части Аркалыка Нурбол ДАУЫЛБАЕВ, заместитель начальника пожарной части Аулиекольского района Райымбек САЛЕНОВ. А также простые пожарные и даже безработные: Дархан ЕРМАГАМБЕТ, Ерхат ШЕТИНУЛОВ, Еламан ЖУМАБАЕВ, Руслан БОБЖИКОВ, Даулетбек МЫРЗАХАН, Самат ТУЛЕБАЕВ, Айбол ЖАКУПОВ, Мирас ТУРМАНОВ, Нурлан СЕЙТКАНОВ, Алтынбек ИСКАКОВ, Толеу ЕДИРЕС, Марат АГАТАЙ.

Все они обвиняются в том, либо передавали взятки, либо способствовали передаче. По версии обвинения, большая часть денег передавалась через Шетигулова, которому оформляли переводы на Каспи, а он отдавал их Алимбаеву, который считается организатором преступной схемы. Именно поэтому он находится под арестом, остальные - под подпиской о невыезде.

В связи с большим количеством подсудимых выяснение их личностей заняло около часа. Трое сообщили, что получили обвинительный акт на русском языке, поэтому не поняли сути предъявленного обвинения, и попросили перевести его на казахский язык. В суде они общались посредством переводчика.

Несколько подсудимых, в том числе Алимбаев, заявили о давлении со стороны сотрудников антикоррупционной службы. В связи с чем адвокаты подали несколько ходатайств.

- Считаю, что ходатайства о давлении преждевременные и прошу их отклонить, - возразил государственный обвинитель Берик СУЛТАНГАЗИНОВ. - Их можно будет подать и разрешить, когда мы приступим к изучению письменных материалов дела.

И добавил:

- Для перевода обвинительного акта с русского на казахский язык потребуется около 3-4 дней.

Судья Ольга КУЗНЕЦОВА постановила - к следующему заседания перевести обвинение на государственный язык, а заодно предоставить данные служебного расследования о фактах давления на подсудимых на досудебной стадии.

С учетом всех этих обстоятельств государственный обвинитель не смог зачитать обвинение и его предъявление отложили на следующее судебное заседание, которое назначили на 22 июня.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ