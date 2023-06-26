Необычный День поля прошел недавно в Костанайской области. И не где-нибудь, а на землях государственного лесного фонда - в Михайловском заказнике, расположенном в Карабалыкском районе. Вместо навороченной техники и новой сельхозхимии, которые традиционно показывают на таких мероприятиях, здесь в синем небе - крест часовни, среди зелени деревьев - солнечные панели, гостевые домики пахнут нагретым деревом. Петровская пасека. Демонстрационная площадка одного из интереснейших не только в регионе, но и во всем Казахстане бизнес-проектов.

Уже не кочевники

Впрочем, бизнеса в нем столько же, сколько страстной увлеченности и экологической сознательности председателя национального союза пчеловодов «Бал-Ара» по Костанайской области Сергея ПЕТРОВА и его команды.

Сергей Петров - хозяин единственной на севере Казахстана стационарной пасеки

- Мы начали этот проект, когда национальный союз возглавлял еще Сергей Александрович Терещенко, вместе с ним хотели сделать лучшую пасеку в СНГ, - говорил корреспонденту «НГ» Петров, - и ведем дело именно к этому.

Несколько часов подряд Сергей работал экскурсоводом по своему хозяйству: водил, возил, показывал, объяснял. За день до этого он участвовал в семинаре «Важность сохранения и защиты пчел, диких опылителей Казахстана и их среды обитания». Семинар организовали ПРООН (Программа развития ООН в РК) и Фонд сохранения биоразнообразия Казахстана. Петров там делал доклад, рассказывал о своем опыте, в том числе и об опыте сотрудничества с этими организациями, местным экологическим клубом Neco, отвечал на вопросы коллег-пчеловодов, а на следующий день демонстрировал, что у него есть на практике.

Один из важнейших моментов: его пасека, в которой сейчас 100 ульев, перестала быть кочевой. Пчеловод больше не ездит в поисках полей, где цветут донник, гречиха, подсолнечник, не испрашивает у хозяев посевов разрешения поставить рядом пасеку и не рискует отравить своих пчел во время внезапных сельхозобработок.

- В Северном Казахстане мы пока такие одни, - утверждает Сергей. - В чем вред кочевок? Приходится от протравки до протравки бегать. И не всегда убежишь. На Апимондии (конгрессе пчеловодов - «НГ») в 2019 году участники из многих стран мира выставили свою продукцию на конкурс. И 60% лучших медов сняли с него, потому что обнаружили в них остаточные гербициды, пестициды. Мы поняли, что нужно что-то менять, ведь травим людей, травимся сами. И мы сумели у себя многое изменить. Петровская пасека получила сертификат европейского образца. Три года мы проходим соответствующие инспекции. Здесь брали землю на анализ, делали пробы на травах, объезжали все поля. Последняя комиссия была неделю назад, мы опять ее благополучно прошли. Являемся поставщиками экологически чистого меда, чистых трав и семян. Это доказано проверками и фактом европейской сертификации. И по ботаническому составу наш мед - богатейший.

«Окропи меня иссопом...»

Поля Петровской пасеки - предмет законной гордости хозяина и еще один определяющий момент этого проекта. Петров арендует земли Михайловского заказника. И это штучный опыт, результат его умения убеждать и сотрудничества с названными выше организациями и фондами, с Комитетом лесного хозяйства.

Поля нужны для создания медоносного конвейера, чтобы цветущие культуры как можно дольше сменяли одна другую. Без этого стационарная пасека невозможна. Тем более в наших лесах, где в основном растут березы и сосны. На семинаре, кстати, пчеловоды говорили представителю Комитета лесного хозяйства о необходимости разнообразить там видовой состав, например, выращивая липу.

Сегодня на полях Петровской пасеки цветет медоносное разнотравье

А на петровских участках уже сейчас не бедное разнотравье, впереди же - новые посевы и посадки.

Дягиль — мед из него считается очень полезным

- Вот здесь посеяна фацелия в смеси с желтым донником. В этом году фацелия отработает. А на следующий год донник вступит. Мы сильфию посеяли, нигде ее нет. Начали культивировать северную лаванду - иссоп лекарственный. Завезли три года назад. Зацепился примерно на 7 га. Мед из иссопа - один из лучших в мире, ценнейший. Помните: «Окропи меня иссопом и буду чист...» - 50-й псалом царя Давида. Трава загадочная, с могучей энергетикой. Мы же еще чаи делаем, бальзамы, - слушать Сергея можно бесконечно, ему есть о чем рассказывать и что показывать, - мы к тому, что растет на земле лесхоза, подсеваем свои травы. Вот синяк - прекрасный медонос, больше 700 кг на гектар дает. В этом году слабенький из-за жары, в прошлом был с меня ростом. Вон дягиль лекарственный. Собираем его семена и разбрасываем по лесу. В той же России дягилевый мед очень дорогой. Мордовник-красавец. А семена какие у него колючие, пока рассеешь, руки исколешь вконец. Тысячелистник тоже является медоносом. Взяток с него небольшой, но пчелка над ним все равно крутится. В чаи добавляем. Запах леса у нас - это в первую очередь аромат тысячелистника. Чертополох зацвел. Этот год отдыхает, в прошлом был высоченный. Мы посеяли лаватеру, она на мальву похожа, еще один вид иссопа и белый однолетний люпин, который никто не возделывал. Он очень красивый к тому же.

Кроме трав, в хозяйстве сажают и деревья, и кустарники-медоносы. Только барбариса 180 корней растет, а еще золотистая смородина, жимолость татарская. Пробуют вырастить каштаны. А к карагане, которую у нас называют желтой акацией, добавили еще пять видов акации, розовой и белой.

Одного из «новоселов» нам показал компаньон Петрова по этому проекту Александр ШВЫДКО.

Гречиха сахалинская

- Гречиха сахалинская, - пояснил он, показывая на что-то травянистое с сочными розоватыми стеблями, - вырастает толщиной с бамбук, очень высокая, хороший медонос. Нашли в Рудном, бабушка какая-то продавала, потом еще у дачников несколько отыскали. Мы собираем уникальную коллекцию медоносов на одной площадке. Выявляем то, что может у нас жить. Это и другим пригодится. А сами при всем этом разнообразии стараемся перейти на многолетки. Каждый год сеять очень затратно и проблемно. Лесные поляны небольшие, неровные. Растения с особенностями - фацелию, например, чтобы она гарантированно взошла - надо сеять в конце апреля, когда земля еще очень сырая. Технику арендовать всегда сложно. Крестьяне, что и понятно, хотят сначала у себя посевную провести. Поэтому многолетки - выход. За три года мы много чего здесь посадили. У нас есть карта, на ней более 50 наименований того, что здесь произрастает, а тех растений, которыми мы дополнили, уже около 3-4 десятков.

В апидомике можно отдохнуть под «аккомпанемент» мирного жужжания пчел

У Швыдко мы спросили и об особенностях хозяйствования на землях лесного фонда. Важно же понять, можно ли опыт Петровской пасеки распространить на других пчеловодов. Тем более что пасека - это еще и небольшой экопоселок с домиками, где туристы могут спать на деревянных полатях, под которыми жужжат и машут крылышками пчелы, гармонизируя своей энергией процессы в беспокойных людских организмах. Есть апифитобаня - с использованием меда и трав. Есть хозпостройки типа медокачки, столовой...

На Петровской пасеке воду из этой скважины освятили

- Конечно, попасть в заказник было непросто, - говорит Александр Васильевич. - Стараемся работать очень ответственно, особенно в связи с угрозами лесных пожаров. Закупили ранцевые огнетушители. Мы же больше всех заинтересованы, чтобы все было благополучно. Ведь если что, все наше имущество пропадет, все вложения пойдут прахом.

Пасеки есть, а отрасли нет

Пчеловоды в Казахстане - пасынки и в лесном хозяйстве, и в сельском. Для них не предусмотрены субсидии, льготные кредиты, поэтому финансовая поддержка той же Петровской пасеки как демонстрационной площадки новых подходов к пчеловодству производится общественными фондами и организациями типа ПРООН.

Елена Курганова: «Большинство растений нуждаются в опылении, это вопрос продовольственной безопасности»

- Ни МСХ, ни в целом госорганы не понимают нужность пчеловодства. Так, летает что-то, жужжит… А ведь 80% растений в мире нуждаются в опылении. Большинство продуктов, которые мы едим, - это конец цепочки, в начале которой стоит опыление растений. То есть это вопрос продовольственной безопасности. До 50% и больше урожайности плодово-ягодных культур зависит от опыления, и тех же сельхозтоваропроизводителей нужно просвещать в этом плане, - говорила ответственный секретарь Казахстанской ассоциации производителей орехов и ягод Елена КУРГАНОВА, - некоторые подвижки есть, в южных районах Казахстана, где интенсивное садоводство развивают поляки, турки, итальянцы, опыление пчелами возвращает себе статус необходимого агротехнического приема. Хозяева садов начали платить пчеловодам за опыление, как это делается в Европе, Америке. Проект, который в вашей области ведет Сергей, - это работа не только в пользу одной медоносной пчелы. Посмотрите, как на этих землях поменялся общий биоценоз. Навскидку сегодня здесь уже около 30 видов насекомых живет, а это основание пищевой пирамиды. Проект направлен на развитие биоразнообразия. Если мы хотим, чтобы наши дети жили в мире, в котором есть что-то натуральное, нам нужно сохранять опылителей.

В семинаре и Дне поля участвовала группа пчеловодов, которые намерены воспользоваться опытом Сергея Петрова, хотят объединиться и арендовать землю в лесничестве, расположенном в Федоровском районе.

Фото Галины КАТКОВОЙ