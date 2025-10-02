ДТП произошло 23 сентября на проспекте Комсомольский. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переход, когда на нее наехал автомобиль. К сожалению, пострадавшая от полученных травм скончалась. Известно, что она была педагогом, работала в школе, передает ИА "Город".

За рулем автомобиля марки Jac находилась 32-летняя женщина. После ДТП полиция сообщила, что машину поместили на специализированную стоянку и было начато досудебное расследование по факту причинения по неосторожности средней тяжести вреда здоровью человека. Хотя пострадавшая находилась в реанимации в тяжелом состоянии.

Отвечая на новый запрос издания уже в связи со смертью пострадавшей, в Департаменте полиции сообщили, что теперь досудебное расследование проводится по части 3 все той же статьи 345 Уголовного кодекса Республики Казахстан – «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Теперь водителю, совершившей наезд на пешехода, грозит уже не штраф, исправительные работы или арест до 40 суток, а лишение свободы.

«В настоящее время осуществляются все необходимые следственные действия, в том числе назначены соответствующие судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Согласно санкции ч.3 ст.345 УК РК, за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет», - прокомментировали в полиции.