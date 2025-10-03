Пенсионерка успела отправить злоумышленникам полмиллиона тенге. От потери еще 3,3 млн ее спасли неравнодушные люди и полицейские. Это оказалось непросто - 71-летняя женщина до последнего не верила, что ее пытаются обмануть. Подробности рассказали в департаменте полиции Костанайской области.

Все началось с сообщения в WhatsApp. Собеседник представился юристом и сообщил, что на женщину оформили виртуальную карту с 3 млн тенге. Деньги якобы ушли человеку, находящемуся в розыске за терроризм, и теперь она сама под подозрением.

Пенсионерку запугали и убедили, что её депозитные счета нужно срочно «спасти». Она пошла в банк, сняла 3,8 млн тенге и отправила фото чеков лжеспециалисту. Ей дали новые инструкции: перевести деньги на «безопасные» счета.

- В одном из ТРЦ города она начала переводить деньги через терминал. Успела отправить 500 тысяч, пока её не заметил сотрудник «Технодома», - рассказали в пресс-службе ДП. - Он увидел, что пожилая женщина пополняет счета и одновременно говорит с кем-то по телефону, попытался вмешаться, но та только отмахивалась и просила не мешать. К счастью, работник не остался равнодушным - он сообщил о происходящем в полицию.

Сотрудники по противодействию киберпреступности приехали и перехватили пенсионерку в такси. Женщина всё ещё находилась под влиянием звонящего, не верила полицейским, продолжала выполнять команды аферистов, которые указывали ей проехать в другое место. Тут уже подключились прохожие - они пытались уговорить женщину прервать разговор. Но пенсионерка, по словам очевидцев, вела себя так, будто была под гипнозом. Лишь спустя полчаса её удалось убедить, что она стала жертвой обмана.



- Они говорили так уверенно, что я даже не проверила, есть ли такой юрист в нашей организации, - рассказала пострадавшая позже.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полиция ищет причастных.

Фото и видео предоставлено пресс-службой ДП КО