Вместо золота — биткоин? В Казахстане может появиться первый в истории страны крипторезерв. Страна готовится к запуску нового государственного фонда цифровых активов. Какую роль он сыграет для экономики и стоит ли ожидать, что казахстанцы смогут расплачиваться криптовалютой в магазинах, разбиралась корреспондент Tengrinews.kz.

Почему это важно

Сегодня криптовалюты перестали быть нишевым инструментом и заняли заметное место в мировой финансовой системе. Их используют институциональные инвесторы, международные корпорации и даже правительства. Для Казахстана, который является одним из мировых лидеров по майнингу, вопрос интеграции цифровых активов в экономику стал логичным шагом, считают эксперты.

По информации редакции, в ближайшее время ожидается совместное заявление Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития и Национального банка о запуске крипторезерва и о том, как он будет устроен.

Что такое крипторезерв

Как пояснил генеральный менеджер Binance Kazakhstan Нурхат Кушимов, крипторезерв — это не полная замена золоту или валютным активам, а новый инструмент в арсенале государства.

"Его ключевая цель — диверсификация структуры международных резервов и повышение их гибкости. В отличие от золота или долларов, цифровые активы обладают уникальной мобильностью: их можно быстро мобилизовать, перевести или использовать в расчетах", — пояснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что криптовалюты становятся частью мировой финансовой архитектуры и игнорировать их уже невозможно.

"По сути, речь идет о формировании дополнительного слоя устойчивости экономики в условиях глобальных изменений. Криптовалюты становятся частью мировой финансовой архитектуры, и игнорировать их уже невозможно. Для Казахстана это скорее шаг в будущее, чем эксперимент", – рассказал эксперт.

Схожую позицию высказал и вице-президент Ассоциации блокчейна и цифрового майнинга Сергей Путра. По его мнению, крипторезерв — это еще один вид резервного фонда, который будет накапливать цифровые активы как имущество.

"Суть аналогична золотому резерву, но технически, конечно, реализуются они по-разному", — объяснил он.

Станет ли Казахстан вторым Сальвадором

По словам Кушимова, самый известный пример использования крипторезерва — Сальвадор. Решение включить биткоин в национальные резервы вызвало большой резонанс и стало символом готовности государства экспериментировать и тестировать новые модели, отмечает эксперт.

Справка: В сентябре 2021 года Сальвадор стал первой страной в мире, которая сделала биткоин законным платежным средством (наряду с долларом). Правительство под руководством президента Найиба Букеле инициировало закон о биткоине, который обязывал принимать биткоин в любой точке — магазинах, учреждениях. Несмотря на законодательное признание, широкого использования биткоина среди населения не произошло. Многие предпочитали доллары или наличные, а цифровые платежи оставались редкостью.

При этом эксперт подчеркнул, что Казахстан не планирует заменять тенге криптовалютой.

"Речь идет только о диверсификации резервов, а не об использовании цифровых активов как официального платежного средства"

Сергей Путра также считает, что сальвадорского сценария в Казахстане ждать не стоит.

"Насколько мне известно, признание криптовалюты полноценным платежным средством пока не рассматривается. В каком-то объёме будет проведён пилотный проект в рамках создания крипто-сити, но техническая реализация пока не определена"

Эксперт подчёркнул, что ситуация в Казахстане отличается от Сальвадора:

"В целом казахстанская национальная валюта сохраняет стабильность, и нет критической ситуации для признания криптовалюты полноценным платёжным средством, как это было в Сальвадоре".

Путра добавил, что в числе первых официально крипторезерв запустили США.

"Этой инициативе нет ещё и года. Пока об успешности или неуспешности такой инициативы судить сложно. При этом важно отметить, что криптовалюта уже имеет глобальное влияние на мировую экономику и отстраняться от данного явления, скорее всего, будет ошибкой. Казахстан в данном направлении является одним из пионеров"

Справка: В марте 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического биткоин-резерва и цифрового активного запаса. Цель резерва — хранить эти криптовалюты как стратегический актив, аналог "цифрового золота", при этом продажа активов запрещена. После объявления о создании резерва цены на ключевые криптовалюты заметно выросли, а на уровне Конгресса и отдельных штатов обсуждаются законодательные инициативы по расширению резервов.

Какие активы войдут в резерв

Заместитель премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz отметил, что правительство видит значительный потенциал в криптовалютах.

По словам министра, для начала Казахстану имеет смысл сосредоточиться на ведущих цифровых активах. В список вошли топ-5 криптовалют: Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana и Ripple.

Между тем, по мнению Кушимова, окончательное решение всегда будет оставаться за регуляторами, которые определяют состав резерва, исходя из надежности, прозрачности и долгосрочной устойчивости активов.

"Можно предположить, что в первую очередь внимание будет уделяться так называемым blue-chip-активам: биткоину и эфиру, но исключать другие варианты тоже нельзя. Рынок развивается очень быстро, и появляются новые проекты, которые показывают устойчивость и реальное применение"

По его словам, сейчас важно говорить не о конкретном списке, а о критериях, которым должны соответствовать такие активы.

"Традиционно в качестве основы рассматриваются биткоин и эфир, это два наиболее ликвидных и признанных цифровых актива. Они обладают развитой инфраструктурой, широкой институциональной поддержкой и уже сегодня воспринимаются как "цифровое золото" и "цифровая нефть". Их включение в резерв выглядит логичным с точки зрения глобальных практик"

Эксперт подчеркнул, что наряду с BTC и ETH Казахстан может рассматривать и такие активы, как BNB.

"За последние годы он показал впечатляющую устойчивость: минимальные просадки в кризисные периоды, высокий Sharpe ratio и растущее институциональное признание. Более того, BNB активно используется в расчетах через Binance Pay, в корпоративных казначействах и даже в суверенных фондах. Это делает его уникальным кандидатом, который совмещает свойства инвестиционного актива и реального рабочего инструмента для экономики"

Кушимов уверен, что в будущем наряду с BTC и ETH такие активы тоже будут рассматриваться как часть цифровых резервов.

Справка: Sharpe ratio (коэффициент Шарпа) — это один из самых популярных показателей в финансах, который используют для оценки эффективности инвестиций.

Будет ли это нагрузкой на бюджет

Заместитель премьер-министра Жаслан Мадиев подчеркнул, что формирование крипторезерва способно усилить золотовалютные активы страны.

"Их стоимость растёт, и если мы будем постепенно формировать крипторезервы за счёт частных инвестиций и государственного майнинга, то это, на наш взгляд, будет давать дополнительную добавленную стоимость к золотовалютным резервам", — пояснил он.

Кушимов отмечает, что пополнение крипторезерва возможно за счёт частных инвестиций и госмайнинга.

По мнению Сергея Путры, формирование крипторезерва не станет источником финансовой нестабильности.

"Источники пополнения крипторезерва пока официально не раскрыты, но нигде не было информации о том, что Казахстан будет закупать криптовалюту. Следовательно, формирование крипторезерва не станет нагрузкой на бюджет страны"

Более того, по словам Путры, криптовалюта, которая будет храниться в крипторезерве, может приносить дополнительные доходы.

"А это может только повысить финансовую устойчивость. В таком случае я не вижу предпосылок к какому-либо отрицательному влиянию на финансовую стабильность"

Какие риски (и насколько это безопасно)

По словам Кушимова, криптовалюты подвержены волатильности, но в долгосрочной перспективе эти колебания становятся управляемыми.

"Цифровые активы могут резко дорожать или дешеветь, и если смотреть только на короткий горизонт, это действительно создаёт риски. Это сравнимо с другими активами в резервах: акции, сырьевые товары или нефть тоже подвержены сильным колебаниям. Но при правильном управлении они усиливают устойчивость портфеля"

По его мнению, киберугрозы также можно минимизировать:

"Конечно, риски есть, и это нормально для любого нового инструмента. Главное, что все они управляемы. В части киберугроз сегодня существуют проверенные решения, которые позволяют сделать уровень защиты цифровых активов даже выше, чем у многих традиционных инструментов. И наконец, правовое поле. Да, глобальные стандарты только формируются, но именно это открывает для Казахстана возможность быть среди лидеров в этой области".

Где будут хранить крипторезерв

Мировая практика включает разные модели: холодные кошельки, кастодиальные сервисы, государственные дата-центры. Для Казахстана, по мнению эксперта, наиболее вероятен комбинированный подход.

Кушимов считает, что ключевую роль могут сыграть локальные лицензированные площадки в юрисдикции МФЦА.

"Именно они сегодня обеспечивают прозрачность, соблюдение правил AML/KYC и высокий уровень защиты. Это может стать естественной базой для управления крипторезервами", — пояснил он.

Справка: AML (Anti-Money Laundering) — меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. KYC (Know Your Customer) — правила идентификации клиентов, которые обязывают финансовые организации и криптоплощадки проверять личность пользователей.

В то же время, по словам эксперта, вопрос о создании собственных государственных решений также остаётся актуальным.

"Для Казахстана важно найти баланс между суверенитетом и опорой на экосистему лицензированных игроков. Конкретные решения ещё предстоит определить, и это будет зависеть от позиции государства. Главная идея в том, что защита строится не на одном инструменте, а на комбинации технических и процедурных решений. Какая именно модель будет выбрана у нас, покажет дальнейшая работа регуляторов и профильных специалистов", — добавил Кушимов.

Польза для экономики

По словам Нурхата Кушимова, крипторезерв — это шаг к диверсификации и расширению возможностей в условиях глобальных изменений.

"Сегодня Казахстан традиционно опирается на золото, иностранные валюты и облигации, но финансовый ландшафт стремительно меняется. Цифровые активы становятся частью мировой системы, и нашему государству важно быть встроенным в эти процессы на раннем этапе, чтобы не догонять, а идти в ногу с глобальными тенденциями", — заявил он.

Кроме того, как отметил эксперт, крипторезерв может выполнять роль своеобразной страховки.

"Он расширяет возможности управления экономикой, создает альтернативные каналы международных расчетов и снижает зависимость от внешних факторов. В этом смысле речь идет не только о внедрении технологии, но и о стратегическом подходе к устойчивости и конкурентоспособности страны в будущем", — пояснил эксперт.

Кушимов добавил, что в кризисных ситуациях, например при санкционном давлении или резком падении тенге, цифровые активы позволят быстрее мобилизовать ликвидность и проводить расчеты без зависимости от традиционных каналов.

Сработает ли крипторезерв как "подушка безопасности"

По словам Кушимова, крипторезерв сам по себе не является универсальным решением, но он может стать дополнительным инструментом в арсенале государства.

"В случае внешнего давления или волатильности национальной валюты цифровые активы дают возможность быстрее мобилизовать ликвидность и проводить расчёты без избыточной зависимости от традиционных каналов. Это повышает гибкость и сокращает время реагирования в кризисное время"

Он подчеркнул, что именно в подобных условиях крипторезерв может проявить свою практическую ценность.

Роль Нацбанка и правительства

Эксперты сошлись во мнении, что формирование крипторезерва будет находиться в зоне ответственности Национального банка: он определит методологию, лимиты и управление рисками.

Его ключевая задача — это органично встроить этот инструмент в действующую систему резервов, избегая дисбалансов, отметил Кушимов.

"Правительство в свою очередь может развивать собственные механизмы резервирования, сосредотачиваясь на нормативном регулировании, стратегическом планировании и международном сотрудничестве. Таким образом, речь идет не о дублировании функций, а о взаимодополняющих подходах, которые в совокупности могут усиливать устойчивость финансовой системы Казахстана", — отметил Кушимов.

Сергей Путра также отметил, что Нацбанк будет управлять крипторезервом через дочернюю структуру, а правила его создания будут согласовываться с правительством.

Напомним, что о криптовалюте всё чаще говорит Касым-Жомарт Токаев. 8 сентября 2025 года в Послании он поручил создать государственный фонд цифровых активов на базе Национального банка. "На базе инвестиционной корпорации Нацбанка следует создать государственный фонд цифровых активов, который будет накапливать стратегический крипторезерв из наиболее перспективных активов нового цифрового финансового уклада", — сказал Президент.