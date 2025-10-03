Право профсоюзов объявлять забастовки планируют закрепить в Трудовом кодексе Казахстана. Соответствующие поправки в законодательство разработали депутаты мажилиса, передает Informburo.kz.

Фото Informburo.kz

Такая норма ранее отсутствовала в тексте закона, несмотря на её наличие в профильном законодательстве. Согласно статье 21 закона "О профессиональных союзах", профсоюзы могут принять решение о проведении забастовки, если не удалось добиться разрешения коллективного трудового спора. Однако действующий Трудовой кодекс не содержит прямого механизма объявления забастовки профсоюзами, что противоречит международным стандартам, в частности принципам свободы объединения в трактовке комитета по свободе объединения Международной организации труда (МОТ).

"Профсоюзы организовывают и проводят забастовки, мирные собрания в соответствии с законодательством РК. Однако сам Трудовой кодекс не предусматривает порядок объявления и проведения забастовки профсоюзом. В этой связи предлагается восполнить указанный пробел в Трудовом кодексе", – говорится в пояснении.

Согласно предлагаемой редакции, решение о забастовке может приниматься:

непосредственно профсоюзом, если он действует в организации;

если профсоюза нет, решение принимают выборные представители работников;

при наличии нескольких форм представительства (например, профсоюза и выборных представителей) – через единый представительный орган, формируемый пропорционально численности работников.

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство участников. При этом предлагается предусмотреть альтернативу очному голосованию: если собрание невозможно провести, можно собрать подписи также более половины работников в поддержку забастовки.

Также авторы законопроекта предлагают исключить нормы, ограничивающие право работников самостоятельно формировать забастовочные комитеты.

При этом работодатель сможет привлечь к дисциплинарной ответственности работников, принимавших участие в организации или проведении забастовки. Это станет возможным только в том случае, если суд признает забастовку незаконной.