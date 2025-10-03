С 12 октября 2025 года в странах Европейского союза начнет действовать новая система въезда и выезда – Entry/Exit System (EES), которая полностью заменит штампы в паспортах цифровой регистрацией пересечений границ, передает inbusiness.kz. После того как штампы будут отменены, граждане Казахстана потеряют свой визуальный "трофей" для светского хвастовства – их паспорта больше не будут служить ярким альбомом европейских приключений.

Переход на новую систему EES будет происходить поэтапно и завершится к 10 апреля 2026 года.

EES предназначен только для граждан стран, не входящих в Евросоюз, которые совершают краткосрочные поездки на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода, то есть полгода.При этом граждане Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии будут освобождены от прохождения проверки в Entry/Exit System.

Система охватит всех, кто въезжает в страны Шенгенской зоны по краткосрочной визе или безвизовому режиму. В результате каждое пересечение границ Шенгенской зоны каждым иностранцем, а также в случае отказа во въезде будут электронно фиксироваться в данной системе.

Еврокомиссия заявляет, что EES создается для ускорения пограничного контроля и повышения его эффективности. Благодаря ей нынешняя ручная проверка паспортов будет заменена цифровой регистрацией. Пассажиры смогут самостоятельно проходить проверку в соответствующих терминалах.

В то же время у компетентных органов будет больше возможности сосредоточиться на поиске подозрительных или разыскиваемых лиц.

Для полноценной работы новой системы будут собираться и храниться следующие большие данные (Big data):

все сведения, содержащиеся в проездных документах, включая Ф. И. О. иностранца, дату рождения, гражданство, вклады в банке и другие;

дата и место въезда или выезда;

биометрические данные (в настоящее время – только отпечатки пальцев и фотография);

сведения об отказах во въезде.

Если путешественник ранее получал краткосрочную шенгенскую визу, его отпечатки пальцев уже хранятся в Визовой системе ЕС (VIS) и повторное сканирование не потребуется.

Впрочем, данные в системе хранятся от 3 до 5 лет в зависимости от различных условий и автоматически удаляются по истечении установленного срока. Затем все необходимые данные необходимо будет внести заново.

По данным SchengenVisaInfo, в 2024 году в Казахстане было подано 179 446 заявлений на получение шенгенских виз. Это самый высокий показатель за всю историю страны и на 12,8% больше рекордного показателя 2023 года.

Показатель обеспечил Казахстану 16-е место в мировом рейтинге по количеству поданных заявлений.