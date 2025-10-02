Основатель Telegram Павел Дуров выступил на международном форуме Digital Bridge 2025 в Астане. Свое выступление он начал с шутки о семейных ценностях, а затем объяснил, почему видит Казахстан страной надежды и воодушевления в эпоху цифровых технологий, передает ИА «NewTimes.kz».

Фото Акорды

«Я знаю очень большое количество продвинутых и успешных людей, которые говорят, что они едут сюда в Казахстан, чтобы найти жену. К сожалению, я не с этой целью здесь, я приехал, чтобы поговорить об искусственном интеллекте. Это очень обструктивный элемент, и он, конечно, сильно изменит структуру общества. Здесь можно подходить с двух сторон: с точки зрения страха и с точки зрения доверия», – сказал Дуров.

Он подчеркнул, что, общаясь с лидерами бизнеса, представителями правительств и университетов, видит в Казахстане особое отношение к технологиям.

«Казахстан смотрит на этот процесс скорее с точки зрения надежды и воодушевления. Конечно, будет брошено большое количество вызовов, но их можно решить с помощью ИИ. Это станет золотой эрой – эрой изобилия для всех. Мы должны работать действительно усердно, много инвестировать и много размышлять над этим процессом. Но, думаю, достаточно слов – давайте теперь поговорим о действиях», – сказал предприниматель.

Дуров напомнил, что год назад в Казахстане был открыт первый региональный офис Telegram.

«И мы очень рады наблюдать его результаты. Сегодня я горд тем, что могу объявить об открытии ИИ-лабораторий именно в здании Alem.Ai. Первый проект станет коллаборацией между Telegram и суперкомпьютерным кластером Казахстана. Он будет запущен здесь при поддержке Министерства искусственного интеллекта», – отметил он.

По словам Дурова, новый проект связан с разработкой технологии на стыке блокчейна и искусственного интеллекта.

«Последние несколько месяцев мы в Telegram работали над новой технологией – на пересечении блокчейна и искусственного интеллекта. Эта технология позволит более чем одному миллиарду человек использовать функции ИИ, которые будут генерироваться децентрализованной компьютерной системой», – заявил основатель мессенджера.