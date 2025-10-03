Осадки в виде снега и дождя ожидаются ночью 4 октября на северо-востоке, там же днем пройдет небольшой дождь. На остальной территории региона, включая Костанай, в ближайшие трое суток, с 4 по 6 октября, осадков не ожидается.

- Температура воздуха по области ночью 4 октября составит 0..+5, на западе и востоке -3 градуса, днем +7..+12, на юге +15 градусов, - сообщила «НГ» синоптик КФ РГП «Казгидромет» Светлана ЛЕМЕШКО. – В следующие два дня, 5 и 6 октября, ночью -1..-6, во воскресенье на севере чуть теплее: +2 градуса, днем +8..+13, на юге +16 градусов.

В Костанае столбики термометра покажут: в субботу ночью +1..+3, днем +9..+11 градусов; в воскресенье ночью -1..-3, днем +10..+12 градусов; в понедельник ночью 0..+2, днем +12..+14 градусов.

Ветер 4 октября ожидается северо-западный с переходом на северо-восточный, 5 и 6 октября - юго-западный. Скорость ветра в эти дни составит 9-14 м/с.

Фото Андрея СКИБЫ