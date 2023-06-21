12 декабря прошлого года, в 21.20, на трассе возле «Золотого фазана» водитель BMW буквально нанизал машину на отбойник. В автомобиле было двое пассажиров, чудом обошлось без жертв. Как выяснила "НГ", дело об этом ДТП до сих пор не поступило в суд.

Фото очевидцев ДТП

- Сотрудниками полиции задержан 33-летний водитель, который, управляя автомобилем марки BMW, не справился с управлением на развязке возле кольца в районе кафе «Золотой фазан» и совершил наезд на дорожное ограждение, - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Водитель был лишен ранее права управления транспортным средством, в настоящее время направлен на экспертизу.

13 декабря отдел полиции Костанайского района начал досудебное расследование по ст. 346 ч. 2 УК РК («Управление транспортным средством (ТС) лицом, лишенным права управления ТС и находящимся в состоянии алкогольного опьянения, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшее по неосторожности, повреждение ТС, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, а равно причинение легкого вреда здоровью человека»). Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 4 до 6 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Однако 27 декабря расследование прекратили на основании ст. 35 ч. 1 п. 2 УПК РК за отсутствием состава уголовного правонарушения. Для привлечения водителя к административной ответственности в отдельное производство выделили материал по факту управления ТС лицом, лишенным такого права. Но и этот материал сотрудники административной полиции в суд не направили. Факт выявила районная прокуратура провела в ходе проверки.

- Прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дисциплинарного производства в отношении должностного лица отдела полиции, - пояснили в пресс-службе ДП. - Учитывая неполноту проведенных следственных действий, прокурором района решение о прекращении уголовного дела отменено.