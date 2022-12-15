Проткнул насквозь: BMW налетел на отбойник в Костанае
15 декабря 2022, 12:34 | Происшествия
Водитель и пассажиры чудом выжили в страшной аварии. ДТП произошло 12 декабря в 12.20 на трассе возле "Золотого фазана". Фото и видео с места происшествия в редакцию "НГ" прислали очевидцы.
- Сотрудниками полиции задержан 33-летний водитель, который, управляя автомобилем марки BMW, не справился с управлением на развязке возле кольца в районе кафе «Золотой фазан» и совершил наезд на дорожное ограждение, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
В автомобиле в момент аварии кроме водителя находились еще два пассажира, все остались живы.
- Водитель был лишен ранее права управления транспортным средством, в настоящее время направлен на экспертизу, - сообщили в ведомстве.
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