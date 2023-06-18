Два года назад площадь таких земель в регионе превысила 1 млн 53 тыс. га, по стране же эта цифра достигала 10 млн га. Как правило, они не используются по назначению, либо выданы с нарушением ст. 43 Земельного кодекса, которая определяет порядок предоставления права на земельный участок.

Президент РК в сентябре 2022 года поручил правительству и главам регионов до 2023 года принять конкретные меры по их возврату.

В прошлом году костанайские чиновники изъяли в госсобственность 500 тыс. га, но часть из них уже раздали местным животноводам. По словам акима области, 224 тыс. га предоставлены гражданам посредством конкурсных процедур.

К. Аксакалов 16 июня 2023 года в СЦК в Астане представил информацию о социально-экономическом развитии Костанайской области / фото с сайта акимата региона

- В этом году мы планируем вернуть 300 тысяч га, - сообщил аким области на брифинге 16 июня в Службе центральных коммуникаций в Астане.

Назвать имена крупных землевладельцев региона Кумар Аксакалов не смог, либо не посчитал нужным отвечать на вопрос журналиста...

Тем временем рядовые сельчане Костанайской области говорят о неравных условиях по сравнению с КХ и ТОО. Эту проблему 13 июня бурно обсудили в селе Буревестник Наурзумского района во время встречи с главой региона.

- Я не могу держать хозяйство, негде пасти... - обратилась тогда пенсионерка к акиму. - Земли стали частными. Ты не имеешь права туда пойти со своим скотом. Раньше я там баранов пасла, а теперь это частная земля. И куда ты пойдешь?..

Карта статистики о возвращенных в госсобственность земельных участках на портале Jerkarta

По данным комиссии “Жер аманаты” при региональном филиале партии Amanat (передает Liter.kz), в области площадь земель сельскохозяйственного значения составляет 10,6 млн га, из которых 6,2 млн га являются пашнями, 4,2 млн га - пастбища и 136,7 тыс. га - сенокосы. При этом в регионе отмечается дефицит пастбищ, в прошлом году этот показатель достиг более 1 млн га земли. Возможно ли будет сократить соотношение такими мерами?