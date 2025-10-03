В Казахстане повысят социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). С 1 января 2026 года выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца, назначенные ранее, проиндексируют на 10 процентов, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Соответствующий проект постановления Министерство труда и социальной защиты населения разместило на портале "Открытые НПА". Как пояснили в ведомстве, размер выплат в каждом случае индивидуален. Он зависит от:

среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления за последние два года;

коэффициента утраты трудоспособности;

количества иждивенцев;

стажа участия в системе обязательного социального страхования;

уровня замещения дохода.

В прошлом две указанные выплаты из ГФСС получили около 150 тысяч казахстанцев: