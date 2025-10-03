Размеры двух социальных выплат увеличат в Казахстане
В Казахстане повысят социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). С 1 января 2026 года выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца, назначенные ранее, проиндексируют на 10 процентов, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Соответствующий проект постановления Министерство труда и социальной защиты населения разместило на портале "Открытые НПА". Как пояснили в ведомстве, размер выплат в каждом случае индивидуален. Он зависит от:
- среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления за последние два года;
- коэффициента утраты трудоспособности;
- количества иждивенцев;
- стажа участия в системе обязательного социального страхования;
- уровня замещения дохода.
В прошлом две указанные выплаты из ГФСС получили около 150 тысяч казахстанцев:
- 66 тысяч семей, потерявшие кормильца, получили 25,3 миллиарда тенге. Средняя ежемесячная выплата составила 74 460 тенге;
- 97 тысяч человек – по утрате трудоспособности. Общая сумма составила 34,5 миллиарда тенге. Средний ежемесячный размер выплаты – 71 468 тенге.
Кому назначаются выплаты
Социальная выплата по потере кормильца назначается тем, кто находился на иждивении. Она выплачивается дополнительно к государственному пособию по потере кормильца. Деньги выплачиваются до достижения иждивенцем 18 лет, а если он учится очно – до 23 лет, объяснили в Минтруда.
Выплата по утрате трудоспособности из ГФСС назначается участникам системы обязательного соцстрахования дополнительно к государственному пособию по инвалидности.
"Выплата из ГФСС осуществляется в период утраты общей трудоспособности со степенью от 30 до 100 процентов, установленной медико-социальной экспертизой, и не зависит от продолжения трудовой деятельности", – пояснили в Минтруда.
Напомним: 8 сентября в Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал систему социальной поддержки в Казахстане. Как отметил Глава государства, годами помощь оказывали по категориям, а не по реальной нуждаемости, а система поощряла статус людей, но не их выход из бедности.
"Мы сами поощряем лень и иждивенчество. А зачем работать, когда можно получать выплаты, в том числе адресную социальную помощь, чуть ли не на каждого члена семьи?" - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По словам Главы государства, искусственно раздутые социальные льготы отвлекают огромные средства от реального развития. А введение специальных статусов вроде "неполной семьи" Президент связал с ростом разводов.
После критики Главы государства премьер Олжас Бектенов поручил исключить сомнительные льготы.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.