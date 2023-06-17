Высшая каста среди наших рыболовов - трофейники. Им не надо рыбы много, нужна одна, но чтобы она была бриллиантом в короне рыбацкого самолюбия… И если карась, то не легче, чем килограммовый.

«Поросят» все больше

Еще недавно поймать килограммового карася считалось у нас подарком судьбы рыболову. Рыбацкая братия таким счастливчикам завидовала по-черному. При этом все знали, что трофейный карась есть во многих наших водоемах, включая Тобол, Убаган, торгайские речки, их старицы. В сети попадались «поросята» таких размеров, что их можно было спутать со взрослыми карпами, при этом их вес был и под 3 кг. Я сама видела такие чудо-трофеи. Время от времени в прошлые годы трофейные чудеса случались на Аксуате, причем непременно по последнему льду. И тогда счастливчиков становилось значительно больше.

Итсарские килограммовики

В летний сезон трофейный карась стал у нас чаще попадаться на удочку только в последние 3-4 года. Своего самого увесистого «серебристика» я поймала прошлым летом на озере Итсары. Он потянул на 1,6 кг. Пока это мой карасиный рекорд. Но знаю карасятников, которые на крючок ловили рыбин и под двушку. На удочку и на донку. Не на сети! К ним у нас с Сабанеем отношение воинственно-негативное и брезгливое, как и к их владельцам-сетешникам, которых за порядочных людей не считаем и в круг своего общения не впускаем.

Удастся ли в этом летнем сезоне рекорд перекрыть? Хотелось бы. Но я бы и продублировать его не отказалась. До сих пор помню до нюансов, как мне тот трофей достался. И было это примерно в середине июня. Сидели мы тогда с Сабанеем в лодке в своем заветном «окошке» на глубине почти под два метра. Удочки забрасывали к кромке уже подросшего зеленого тростника. На зорьке тогда клев не радовал: первые поклевки начались только после 10 утра, когда солнце уже светило вовсю, и начала резвиться, выпрыгивая из воды, плотвичная мелюзга. Первым ожил поплавок Сабанея. Слегка вздрогнув, он уверенно поплыл под наклоном, утопая в итсарской воде. Подсечка - и Сабаней начинает вываживание. Удочка сгибается полукругом, кажется, что на ее крючке повис кирпич… Не без труда Сабаней подтягивает улов к лодке, и я вижу огромный карасиный рот… У меня текут слюни зависти: рыбина явно больше, чем килограмм. Вздохнув, перевожу взгляд на свой поплавок, он молчит. Но сразу за ним красноречиво подрагивает столбик тростника. Это хороший знак: значит, там еще крупняк тусуется, но вот соблазнится ли он моим жирным червяком? Жду… Поклевок нет.

Тростник то подрагивает, то успокаивается, там идет своя активная подводная жизнь, в которую мне нет доступа. Помню, что тогда этот дергающийся тростник меня хорошо помучил. Но все-таки наступил момент, когда вздрогнул и мой поплавок. Поклевка была похожа на карповую: с бешеной скоростью поплавок стартанул в тростниковые заросли. Подсекаю, но рыбина уже в тростнике. Удочка согнулась так, что казалось - сейчас переломится. Неимоверным усилием я тогда все-таки вытянула улов из растительности в окно, но рыбина тут же молниеносно ушла в сторону и опять в густой тростник… Снова с большим трудом я вытянула ее оттуда, а в голове только одна мысль: «Пожалуйста, не сорвись!» Наконец, поработав катушкой, я постаралась поднять карася выше, чтобы он глотнул воздуха… Но рыбина все-таки не желала успокаиваться и снова уходила на глубину. И так раза три. Сабаней с интересом смотрел этот экшен-боевик, давал советы, но в сам процесс не вмешивался и держал наготове подсачек. Наконец, я подвела своего «кабана» к лодке и сразу поняла: таких трофеев я еще не ловила. Дрожащими руками вынула этого увальня из подсачека. Победа!

Аксиомы «охоты»

Тишина в месте клева - первая заповедь охотника за рыбьими трофеями. Потому что чем крупнее рыба, тем она старше, осторожнее, мудрее. Трофейный карась никогда не клюнет там, где дискотека на берегу. Или когда, сидя в лодке, горе-рыболовы, перекрикиваясь, общаются друг с другом или со смартфоном, гремят веслами, удочками, банками с прикормкой и еще бог весть чем. А еще когда вблизи шныряют моторки, то и дело нагоняя волну.

Такой карась клюет сейчас на Мазарево

Трофейного карася может отпугнуть и излишнее усердие рыболова при расчистке дна. Знаю тех, кто даже с граблями приезжает на рыбалку и скребет ими дно, будто свой огород. Другие засыпают место клева килограммами прикормки. Что тоже у мудрого карася, думаю, вызывает удивление и подозрение на подвох.

Но, самое главное, надо постараться найти излюбленную карасиную тропу, облюбованное место его тусовок. То есть просто порыскать по водоему, разведать рельеф дна. Трофейный карась - одиночка, ведущий спокойный, размеренный образ жизни вдали от своих суетливых родственников. А это значит, что искать его надо на кромке густой растительности, в коряжнике и отнюдь не на мели.

Теперь о приваде. Лучше всего использовать такую прикормку, к которой рыба на водоеме приучена. Опять же, из осознания того, что взрослого карася, который несколько лет подряд питался привычной сельской кашей, начнут вдруг прикармливать какими-нибудь заморскими деликатесами. То же самое с насадками. Не позарится наш доморощенный «кабанчик» на брендовые бойлы, если ему по вкусу родной огородный червь и распаренная перловка. Мы с Сабанеем на собственном опыте не раз убеждались в том, что привереда летом крайне разборчив. Даже консистенция теста и его состав могут повлиять на активность клева. Даже запах и внешний вид червя могут устроить его сиятельство, а могут и не устроить.

При трофейной «охоте» следует больше внимания уделять и снастям. Потому что даже цвет лески может повлиять на клев. К примеру, темная леска менее заметна на илистом дне, а светлая на песчаном. Насторожить трофейную рыбину может и тень от удочки. Мы с Сабанеем еще учитываем и такую мелочь, как место для садка. Непременно размещаем его на той стороне лодки, куда удочки не забрасываем. Потому что выпущенная туда рыба попадает в неволю и наверняка этому не радуется, а это тоже фактор беспокойства, на который еще вольный трофейный карась может отреагировать.

Ну и, конечно, не будет клевать трофейный карась в некомфортную для себя погоду. При перепаде атмосферного давления, резком похолодании, порывистом ветре, перед грозой и во время нее. А еще нередко и при полной луне.

Ну а теперь самое главное: нашего доморощенного трофейного карася летом мы успешно ловим на пяти водоемах - озерах Итсары, Косколь, Лебяжка, Мазарево и на Убагане в приграничных местах с Россией. Но знаю рыболовов, у которых география трофейной карасиной рыбалки гораздо шире нашей.

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