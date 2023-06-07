В три раза увеличилось количество обращений жителей региона в департамент торговли и защиты прав потребителей. Об этом сообщили 6 июня на совещании в областном акимате под председательством главы региона Кумара Аксакалова.

Так, если в 2020 году люди обращались к чиновникам 481 раз, в прошлом году было 1 513 обращений, а только за 5 месяцев этого года в департамент уже поступило 485 обращений.

Как отметил руководитель департамента Мурзахан ЕРКАНОВ, это связано с большей осведомленностью потребителей о своих правах, в связи с информационной работой департамента, например, с публикациями и в СМИ, и соцсетях.

- В основном потребители обращаются по таким сферам, как: розничная торговля, бытовые услуги (услуги парикмахерских и косметологических салонов, изготовление обуви и т.д. - «НГ»), электронная торговля, общественное питание, услуги ЖКХ, финансовые услуги и т.д. - пояснил Ерканов. - В последнее время также увеличилось количество обращений в сфере электронной торговли, особенно через Instagram. Это связано с тем, что потребители приобретают товар из непроверенных источников.

Он привел пример: в департамент обратилась девушка, которая заказала платье через Instagram. После получения товара выяснилось, что оно не подходит по размеру.

- Согласно ст. 14 Закона РК «О защите прав потребителей», она имеет право вернуть товар с соблюдением установленных законом условий в течение 14 календарных дней, - пояснил спикер. - Однако, продавец отказал вернуть деньги, аккаунт заблокировал. При разбирательстве выяснилось отсутствие у потребителя каких-либо данных о продавце (ФИО, наименование, адрес, номер телефона, подтверждение о регистрации в налоговых органах и т.д.).

Ерканов отметил, что в последнее время также участились обращения потребителей после приобретения массажных накидок и различных «подарков» к ним. За последние 5 месяцев в департамент поступило 8 таких обращений.

- В основном обращаются люди пожилого возраста, им оформляют кредиты на сумму от 300 тысяч до 1 млн тенге, пояснил Мурзахан Ерканов. - Так, одна гражданка заключила договор с ТОО «Lyazza» на приобретение массажной накидки стоимостью 366 тысяч тенге в кредит. При обращении к продавцу в возврате товара ей было отказано.

Он добавил, что была еще одна похожая ситуация: женщина оформила кредит на сумму 990 тысяч тенге с ТОО «SMStore».

- Как правило, такие фирмы зарегистрированы в Алматы и арендуют помещения в гостиницах и ресторанах в центральной части города, - прокомментировал Ерканов. - Они проводят обзвон клиентов и направляют SMS-приглашения от имени компании ТОО «VipEvents» и других на презентацию, якобы эксклюзивного товара для здоровья.

Тем не менее, с нарушениями власти борются - на основании обращений потребителей проводятся внеплановые проверки.

- За 2021 год проведено 4 проверки с наложением административных штрафов на 72,9 тысяч тенге, в 2022 году проведено 8 проверок и наложены административные штрафы на сумму 428,8 тысяч тенге, - пояснил руководитель департамента. - Кроме того, возвращены денежные средства потребителям за 2022 год в сумме 27,9 млн тенге, за 2021 год в сумме 9,5 млн тенге, в 2020 году всего 708 тысяч тенге.

Он отметил, что основные нарушения, обнаруженные во время проверок, – это не предоставление ответа предпринимателями на письменные претензии потребителей, не осуществление обмена/возврата товаров и не предоставление информации о товаре.

Ерканов обратился к акиму области и попросил выделить из бюджета средства для НПО через государственный социальный заказ, чтобы те могли вести работу в сфере защиты прав потребителей.

Заместитель акима области Арман АБЕНОВ отметил, что в Казахстане есть пилотный проект – единая информационная система e-tutynushy.kz – она помогает предпринимателям и потребителям защитить свои права в сфере торговли.

- На этой платформе есть все категории субъектов бизнеса, но, к сожалению, на сегодняшний день там зарегистрировано всего лишь 10 субъектов, - сообщил Абенов. - В связи с этим, я прошу обратить внимание управление предпринимательства, акимов городов и районов, а также региональную палату «Атамекен»: провести работу по обеспечению регистрации в этой системе.

Кумар Аксакалов поручил своим подчиненным, компетентным в вопросах предпринимательства и защиты прав потребителей, отработать вышеуказанные предложения. Аким региона также отметил хорошую работу НПО в сфере защиты прав потребителей, а в частности ОО «Союз защиты прав потребителей» из Рудного.

Фото Андрея СКИБЫ