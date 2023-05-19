Самыми распространенными в медицинских организациях приписками являются накрутки и двойная оплата, заявил председатель Фонда социального медицинского страхования Сабит Ахметов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как заявил глава фонда, одним из нарушений у медицинских организаций, вызывающим больше всего жалоб населения, являются приписки.

"Приписки - это неподтвержденные случаи оказания медпомощи. Факты приписок носят массовый характер. Динамика приписок показывает ежегодный рост. К примеру, в 2020 году была зафиксирована 21 тысяча приписок, 2021 году - 35 тысяч, 2022 - уже 52 тысячи приписок", - рассказал он во время брифинга СЦК.

По его словам, самым распространенным видом приписок является выставление актов без фактически оказанных медуслуг. То есть человек медуслугу не получал, но однако медорганизация выставляет в адрес фонда как плательщика счет за якобы оказанную услугу. Кроме того существуют приписки в виде накруток - сверхвыполнение, то есть вместо одной фактически оказанной услуги, указывают три - четыре вида услуг.

"Много жалоб в наш адрес, где говорится о том, что они получили УЗИ один раз, но пришло им уведомление в Damumed, что они это УЗИ проходили три раза. Также есть приписки в виде двойной оплаты, то есть когда пациенты приходят, им говорят, идти на платное оказание услуг, люди получают услуги за свой счет. В это время медорганизация выставляет счет фонду", - рассказал он.

Глава Фонда медстрахования заявил, что они не могут выявить приписки из-за отсутствия доступа к медицинским информационным системам частных клиник, оказывающих услуги на платной основе.

"Министерство здравоохранения, Министерство цифрового развития и фонд начали работу по полной оцифровке системы здравоохранения для решения всех этих проблем. Данная работа ведется в рамках единой IT-платформы "Е-Денсаулық". При этом стоит отметить, что оцифровка платежного модуля фонда будет осуществляться на основе принципа персонифицированного финансового учета и отслеживания движения денег на виртуальных счетах потребителей медуслуг. Это позволит внедрить механизм индивидуальной верификации для подтверждения приема у врачей посредством цифровых и мобильных инструментов - это sms и QR-код подтверждение. Это позволит каждый тиын отследить - когда, кому и на какие цели эти средства были израсходованы в разрезе на каждого человека, который получил медицинскую услугу", - объяснил он.