Компания ТОО “ЭЛЕКТРОНПРИБОР KZ” – это крупный поставщик контрольно-измерительного оборудования в Казахстане. Компания специализируется на поставках измерительного оборудования, такого как аппараты испытания диэлектриков, микроомметров, миллиомметров и омметров, измерителей тангенса угла диэлектрических потерь, стационарных и передвижных лабораторий высоковольтных испытаний и многих других.

В рамках своей деятельности компания активно участвует в различных выставках и конференциях, где представляет свою продукцию и демонстрирует свои технологические разработки. Одной из таких выставок стала Атырау Oil&Gas, которая прошла в городе Атырау в 2023 году.

Атырау Oil&Gas – это крупнейшая нефтегазовая выставка в Западном Казахстане, которая привлекает участников со всего мира. В рамках выставки представлены новейшие технологии и оборудование для нефтегазовой отрасли, а также проводятся конференции и семинары с участием ведущих экспертов отрасли.

Компания ТОО “ЭЛЕКТРОНПРИБОР KZ” приняла активное участие в выставке, представив свою продукцию и технологические разработки. На стенде компании были представлены поисковые комплекты, тепловизоры, микроомметры, мегаомметры, измерители сопротивления обмоток, в том числе портативный измеритель сопротивления обмоток и коэффициента трансформации, многофункциональный измерители параметров электроустановок и многое другое.

Кроме того, на стенде компании была представлена новинка на рынке Казахстана – приборы шведской компании "DV Power". DV Power" специализируется на производстве измерительных приборов для испытания и диагностики высоковольтного оборудования подстанций, электростанций и других промышленных предприятий.

Участие в выставке Атырау Oil&Gas стало для компании ТОО “ЭЛЕКТРОНПРИБОР KZ” важным шагом в развитии бизнеса и продвижении своей продукции на рынке нефтегазовой отрасли. Участие в выставке позволяет компании не только продемонстрировать свои продукты, но и получить обратную связь от потенциальных клиентов и партнеров, а также установить новые деловые связи. Это важно для дальнейшего развития бизнеса компании и ее позиционирования на рынке нефтегазовой отрасли.

По поводу сотрудничества или просмотра предлогаемой продукции и оборудования компании, можно ознакомиться на официальном сайте: https://1ep.kz/

На правах рекламы