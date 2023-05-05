На выставке, которая открылась 4 мая в областном историко-краеведческом музее, представлены картины из фондов музея литературы и искусства Акмолинской области. Авторы – художники из разных стран, пишущие в разных манерах, объединяет эти полотна одно – все они рождены после международного пленэра.

Музей литературы и искусства Акмолинской области находится в Кокшетау. Этот край называют второй Швейцарией за потрясающую красоту ландшафта, включающего скалы, леса, озёра. Эти пейзажи не могут не вдохновлять художников, поэтому не случайно жемчужина кокшетауской земли – национальный парк Бурабай - был выбран, как место пленэра, в рамках международного форума художников «Qazaqstan A la Prima», проходившего в сентябре 2019 года.

Бакытнур Бурдесбеков "Озеро Бурабай", Казахстан

В форуме, приуроченном к 115-летию первого казахского художника Абылхана Кастеева, участвовали живописцы из Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана, Германии, Южной Кореи, Вьетнама, Индии, Турции, США, Голландии. Произведения, созданные во время бурабайского пленэра, авторы передали в фонд музея литературы и искусства.

Роберт Хеттих, "Спектакли природы", Германии

- Такие красивые места, как Бурабай, всегда рождали красивые легенды о любви, о героях, - сказал на открытии выставки руководитель управления культуры Костанайской области Ерлан КАЛМАКОВ. – Те, кто ещё не бывал на этой красивой кокшетауской земле, непременно захочет туда поехать после этой выставки. Это надо сделать, чтобы вживую ощутить всю эту красоту и почувствовать гордость за наше отечество.

Айсулу Кадыржанова, "Even"

Впрочем, как заметил на открытии выставки председатель Костанайской организации Союза художников РК Вадим Быков, в нашей области тоже есть красивейшие места и неплохо было бы в будущем организовать международный пленэр, подобный бурабайскому. Хорошая идея, было бы интересно, как знакомые нам места отобразят на полотнах художники из других стран, творцы, сформировавшиеся в другой культурной среде. Тем более, что фонды картинной галереи после такого мероприятия пополнились бы новыми произведениями. Но организация такого мероприятия - дело сложное и весьма затратное, осилит ли его бюджет управления культуры Костанайской области? Впрочем, идея родилась, может быть когда-нибудь и воплотится в жизнь. Мы подождём.

Омирбек Жубаниязов, "Ночь. Озеро Бурабай", Казахстан

Пока же костанайцы могут наслаждаться результатами международного пленэра, осуществлённого в Акмолинской области.

- Посетите нашу выставку, порадуйтесь, а может, и удивитесь,- сказал директор музея литературы и искусства Нурбек НУРАЛЫ. – Мы рады, что на открытие пришло столько людей. Приезжайте к нам в Кокшетау, приходите в наш музей. У нас есть небольшой, но очень хороший выставочный зал, двери для вас всегда открыты.

Еркин Жураев, "Невеста Бурабая", Узбекистан

На выставке «Легенды Бурабая» самое интересное – как по-разному изображают одни и те же красоты художники из разных стран, поскольку с детства они впитывали живописные традиции своего народа. Походите подольше по выставочному залу, всматриваясь в картины. Попробуйте сначала не читать подписи, а просто угадать, из какой страны автор картины. А потом сравните с подписью. Хорошо, если вы приведёте на выставку своих детей и поиграете с ними в такую интеллектуальную игру.

Виктория Маврина, "Провожая день", Россия (Татарстан)

Экспозиция «Легенды Бурабая» не покинет музей раньше чем через месяц. Время порадоваться и удивиться ещё есть, но не откладывайте надолго, музей ждёт вас.

Роберт Хеттих, "Утро на озере Боровое", Германии

Фото Ксении РЕБИК