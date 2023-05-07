В этом году городские власти удивили костанайцев планами по озеленению некоторых улиц. Вместо спиленных под корень разновозрастных тополей высадят более 1 500 сосен приличного размера из башкирского питомника. При удачном раскладе через несколько лет горожан ждет вечнозеленая стена вдоль улиц. Чем же так привлекательны хвойные деревья, как выбрать то, что приживется и будет радовать много лет, а главное, как правильно посадить? Опытом делится агроном по образованию и увлеченный дачник Радий КАРРАМОВ.

Коллекция Радия Каррамова на дачном участке напоминает дендропарк

На дачном участке в СО «Мичуринец» у моего собеседника под хвойники выделен немаленький уголок, ведь здесь Радий Каррамов более чем за 10 лет собрал интересную коллекцию этих вечнозеленых растений. Всего около 30 видов и сортов. Здесь и 7 разновидностей елей, которые колючим забором отгораживают от соседей, и 4 сорта низкорослых сосен, и несколько раскидистых можжевельников прикрыли землю сизыми лапами, и компактные яркие туи.

- Моя коллекция постоянно видоизменятся, - говорит агроном, - ведь выписанные из питомников саженцы порой не проходят проверку нашим суровым климатом, приходится их убирать и пробовать новые.

Хвойные деревья много лет не выходят из моды благодаря устойчивости к болезням и вредителям, простоте в уходе. Они станут ландшафтным украшением любого участка, ведь большинство из них сохраняют декоративность на протяжении всего года. Да и, в отличие от выбора городских руководителей, имеют достаточное разнообразие. Главное, найти подходящие для нашей погоды.

Такие хвойники, как можжевельник, могут быть и почвопокровными

Вот те зимостойкие виды, которые рекомендует опытный агроном: сосна обыкновенная, черная, смолистая, горная, кедровая; ель обыкновенная, колючая, голубая, сибирская, черная; лиственница сибирская, европейская, американская; можжевельник обыкновенный, казацкий, сибирский, скальный; туя западная; пихта бальзамическая, корейская, сибирская; кипарисовик горохоплодный.

На что нужно обратить внимание при покупке посадочного материала? Во-первых, на состояние корневой системы. Она должна быть закрытой, то есть в рассадном контейнере. Причем если аккуратно вынуть из горшка, то ком должен быть весь оплетен корешками, значит, саженец выращивали не один год в емкости, а не посадили для продажи. Молодые деревья с оголенными и сильно обрубленными корнями приобретать не стоит. Зачастую это деньги на ветер. Приживаемость таких саженцев очень плохая.

Во-вторых, оцените состояние веток и хвои. Они должны быть сочными, упругими, не осыпаться от прикосновения. А вот желтизна хвои для туи и можжевельника - не показатель. Это может быть как особенность сорта, так и следствие зимнего периода.

Посаженная во дворе в 2016 году ель колючая уже достигла высоты 3 м. Скоро ее можно будет наряжать на Новый год

При выборе места посадки ориентируйтесь на несколько факторов. Габитус (внешний вид) взрослого растения. Крупные деревья с широкой кроной (как сосны), конечно, нельзя сажать вблизи строений. Ели, колоновидные сорта можжевельника подойдут для размещения вдоль забора или создания живой изгороди, где их размещают на расстоянии 40-50 см друг от друга и можно стричь при необходимости. Компактные сорта (например, туи «даника», «глобоза») эффектно смотрятся в композициях с многолетними цветами и в качестве бордюра.

Учитывайте интенсивность солнечного освещения. Сосны и лиственницы менее привередливы, могут расти как на длительном солнцепеке, так и в затенении. Ели, можжевельники и туи более требовательны к влаге, их надо размещать не с южной стороны зданий либо в тени других высокорослых деревьев.

Простой способ не заглубить корневую шейку - положить рейку на края посадочной ямы

Высаживать хвойные деревья с закрытой корневой системой Радий Каррамов рекомендует с апреля по август. Чем они меньше по высоте, тем приживаемость выше. Оцените размер кома с корнями, посадочная яма должна быть шире его на 5-10 см, чтобы ком свободно размещался. В городских условиях зачастую грунт бедный, глинистый и песчаный. Поэтому по возможности замените землю в посадочной яме на лесную либо садовую с добавлением торфа. Нельзя вносить навоз. Дренаж на дно также не требуется.

Очень важна для хвойных деревьев, особенно елей, сосен и лиственниц, глубина посадки. Важно не заглубить корневую шейку - место, где ствол переходит в корень, ниже поверхности земли. Иначе она может загнить, и недешевый саженец погибнет через пару лет.

Разместив саженец в яме, засыпаем приготовленным грунтом с добавлением удобрения, например, «Зеленая игла», «Фертика» или другое специализированное для хвойников. По мере подсыпания проливаем водой для уплотнения грунта и заполнения пустот.

Если у вас не будет в дальнейшем возможности почаще поливать саженец, то лучше замульчировать приствольный круг. Подойдет торф, сосновая хвоя, черный укрывной материал, отступив от ствола около 10 см.

Сухие, поврежденные ветки агроном советует сразу срезать секатором. Какой-либо обработки инсектицидами сейчас не требуется, ведь главный враг хвойников короед поражает уже подросшее дерево с достаточным слоем коры.

- Хвойники любят воду, но не болото, - рассказывает про полив Каррамов, - и это не только полив под корень, но и метод дождевания, когда из лейки или насадки на шланг окатывают водой хвою, лучше в вечерние или утренние часы. Мало какие растения любят воду с хлором, поэтому городскую водопроводную воду для полива лучше отстаивать. Поливать так часто, чтобы почва под деревом была всегда слегка влажная.

Притенение от яркого весеннего солнца желательно для елей и туй

Саженцы, привезенные из питомников, как правило, выращивают на открытых площадках, поэтому они привыкли к солнцу, их можно не притенять первое время. А если саженцы вы выкапывали в тенистом лесу, то лучше закрыть, установив с южной стороны щит из фанеры, картона или просто одев холщовый мешок на два бруска, вбитых в землю.

Как понять, что саженец принялся? Агроном Каррамов говорит, что показатель один - прирост в весенне-летний период. Даже если у ели от стресса осыпается хвоя в нижней части и на старых ветках, почки должны проснуться и дать молодую хвою. К середине лета уже будет понятно. В это время рекомендуется еще раз подкормить специализированными удобрениями для хвойников, но не позднее августа.

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