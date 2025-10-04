Это был первый вопрос, заданный ему журналистами в ходе пресс-тура 3 октября.

Замглавы Минсельхоза: "Какого-то массового ущерба в Костанайской области и в целом по республике не нанесено". Фото Галины КАТКОВОЙ

- По данным акимата, какого-то существенного ущерба аграрии не понесли, - сказал вице-министр. - Снег был кратковременный. Сейчас на полях его нет. Он был сопоставим с небольшим дождём, если перевести в объем влаги. Иногда мы убираем и по снегу, есть технологии. Повторюсь, какого-то массового ущерба в Костанайской области и в целом по республике не нанесено. Сейчас погодные условия по всем регионам стабильные. После подсыхания полей техника выйдет и оставшуюся площадь - менее 30 % - уберет.

Тот же вопрос о последствиях снегопада журналисты адресовали и руководителю компании "Олжа Агро" Алишеру ХОДЖАНАЗАРОВУ.

- Есть осыпание. Ну, может, центнер урожайности потеряем. Но не все же поля полегли. А пшеница даже без полегания может осыпаться - это естественные биологические потери, - ответил он. - Да, сентябрьский снег нас остановил в уборке на несколько дней. Мы убрали около 70%. Мне звонили из районов, - «Что делать?» Но причин для паники нет. Снег лежал всего один день. Из-за того, что его объем был большой, пшеница полегла, где-то сломались колосья. Опасно, если бы снег продлился дня на три. А так на сегодня в Федоровском районе хозяйства одно за другим возобновляют работу. Полегшую пшеницу поднимем стеблеподъемниками. Соберём. Критической ситуации нет. Я про другие районы не могу говорить. Но по тем, где мы сеем: про Федоровку сказал, Мендыкаринский район снег зацепил не сильно, Алтынсаринский тоже, в Узункольском районе вообще не было, в Сарыкольском практически не было. Честно, меня больше беспокоит не этот снег, а дожди, которые прошли в августе и в сентябре.

Алишер ХОДЖАНАЗАРОВ: "Причин для паники нет. Снег лежал всего один день". Фото Галины КАТКОВОЙ

По словам Ходжаназарова, избыток влаги вымывает клейковину. И если в начале уборки у них шло зерно преимущественно 3 класса, то позже классность в регионах, где прошли обильные осадки, стала снижаться.

Компания "Олжа" в Костанайской области имеет в управлении 600 тыс. га, из которых 400 тысяч - пашня.

Спутниковое фото предоставлено центром Pavlov Analytics

По информации Pavlov Analytics, снегопад 29 сентября в Костанайской области накрыл 2,935 млн. га пашни. Сам аналитик Кирилл ПАВЛОВ утверждает, что «можно смело говорить: больше 1 млн тонн под вопросом».

Агроном Ануарбек АЛИШЕВ: "Потери будут внушительные. Но руки опускать не надо". Скриншот из instagram.com

- Это 52-я уборка в моей жизни, - говорит его собеседник, агроном ТОО «Манай Агро» Ануарбек АЛИШЕВ, - я помню, были сентябрьские снега в 70-е. Но после этого у нас будут потери, и потери внушительные, значительные, потери качества, хотя оно в этом году не особенное. После такой погоды, наверное, и неклассная пшеница будет. Поля выглядят ужасно, снег уложил как катком. Есть ещё возможность – у кого есть очёсыващие жатки, они могут помочь приподнять. У некоторых крестьян ещё 50-60 % неубранного хлеба. Не говоря уже о льне и о других культурах. Чечевицу вообще невозможно убрать. Но руки опускать не надо, всё нужно выдержать, продолжать уборку.

Поле, попавшее в зону снегопада в Костанайской области после схода снега. Фото предоставлено Pavlov Analytics

Эта клетка оказалась вне зоны аномальных осадков 29 сентября. Фото Олега ПАКА

Как бы то ни было, прогноз МСХ на сбор в этом году, 24 млн т зерна, по словам вице-министра, остаётся актуальным.