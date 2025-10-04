Конкретно те, чьи земли расположены в пойме Тобола - вдоль речных берегов на участке между мостом КЖБИ и Амангельдинским водохранилищем. Водопользование там стало проблемным после паводка 2024 года, когда вода размыла так называемую дамбу под мостом. Восстановить ее не то что непросто, почти невозможно.

Под этим мостом был старый переезд, который держал уровень воды / Фото Олега ПАКА

По словам предпринимателей, уровень воды в районе жилого массива «Амангельды» (бывший Красный Партизан) снизился на 1,5-2 метра.

Ербол Есенболов говорил, что предложенные меры либо не дают эффекта, либо он очень малы / Фото пресс-службы НПП

- В старице, которой мы пользуемся, сейчас глубина воды - 30-40 см, а раньше там было метра два. Проблема затрагивает не только нас, но и дачные общества, расположенные на землях от Краснопартизанской плотины до моста в КЖБИ, - рассказывал на заседании отраслевого совета по вопросам АПК региональной палаты предпринимателей представитель КХ «Уразбекова» Ербол ЕСЕНБОЛОВ. - Мы, когда с этим столкнулись, своими силами исследовали уровень воды в Тоболе. И оказалось, что и по основному руслу воды стало существенно меньше. Где было метра 3-4, теперь - едва полметра. Камыша больше стало, заиливается русло.

Глава крестьянского хозяйства «Тэрра» Владимир СЕМЕЙКИН подчеркнул, что проблема, на самом деле, не сводится только к нехватке поливной воды.

Владимир Семейкин считает, что они ставят проблему не бизнеса, а экологическую / Фото пресс-службы НПП

- Тобол от района КЖБИ до Амангельды упал метра на 2. Обмелело озеро у поселка Алтынсарино, а оно было неплохое, рыбное. У базы отдыха «Малибу» - похожая ситуация, - перечислил он. - Проблема касается всего города. Такими темпами Тобол после моста КЖБИ вполне может превратиться в ручеек. Я думаю, это экологическая проблема.

Причина всего описанного в том, что до паводка под этим мостом существовал подпор, который держал уровень воды на указанной акватории. Амангельдинское водохранилище «отвечает» за уровень воды выше по течение, в сторону Рудного. Гагаринская плотина держит воду в районе городского пляжа и Большого моста. Но в обоих этих случаях подпор воды осуществляют гидротехнические сооружения, построенные по проектам и находящиеся на балансе «Казводхоза».

Иное дело - дамба под мостом в КЖБИ, которая, на самом деле, никакая не дамба. Это насыпной переезд, который существовал в том месте с давних времен. Кстати, с трубами для водопропуска. Переезд должен был исчезнуть в 2014 году, когда для переправы с одного берега реки на другой был построен ныне существующий железобетонный мост. Но по какой-то причине насыпной бросили. И он все эти годы исправно играл роль подпора, благодаря которому уровень воды держался таким, что заливало старицы. А после 2024 года эту бесхозную дамбу унесло мощными паводком.

Казалось бы, решение вопроса - на поверхности. Просто взять и восстановить «дамбу», камня бутового какого-нибудь туда насыпать, уплотнить... Но не тут то было. Как разъяснили представители нескольких органов и ведомств на заседании, во-первых, насыпь - не дамба, то есть не гидротехническое сооружение, балансодержателя нет. Из этого вытекает второе - восстановить законным путем нечто вроде дамбы очень сложно, ведь нужен проект, финансирование. Что финансировать - то, чего ни в каких документах нет? Есть и третье.

Директор костанайского филиала РГП «Казводхоз» Даурен АБДИКАМИТОВ, к которому со своими проблемами обращались овощеводы, в перечне рекомендаций для решения вопроса упоминал и необходимость разработки проекта подпорного сооружения.

Однако заместитель управления природных ресурсов акимата Костанайской области Виктор МУХАМЕДЖАНОВ напомнил, что мост находится на балансе «КазАвтоЖола». А это значит, надо обращаться к ним, чтобы понять, как подпор может повлиять на водопропускную способность моста, особенно с учетом возможных паводков.

- Необходимо обратиться к науке, привлечь специалистов и понять, целесообразно ли вообще строить этот подпор, - сказал он. - И надо же понимать, что согласование займет даже не один год, а наверное, больше.

Что в этой ситуации делать бизнесу?

- Нам предлагают варианты: перекачивать воду из основного русла в старицы, углублять всасы (всасывающие линии), передвинуть водозабор. Но у нас старица находится выше основного русла Тобола, вода в ней не будет задерживаться, - говорил Ербол Есенболов. - Если углублять всасы, этого хватит только на 2-3 дня, потом все затянет песком. Если было бы все так просто, мы бы не поднимали эту проблему. Передвинуть водозабор стоит немалых денег. Да и некуда. Даже если мы перейдем на основное русло, воды там все равно нет. Нам нужен хотя бы метр. От поселка Амангельды до моста КЖБИ уже все зеленое и зарастает камышом.

Есть еще вариант - перекрывать старицы, но на это предпринимателям позволения никто не давал. Получение такого разрешения тоже требует времени.

Ситуация выглядит если не тупиковой, то трудно решаемой. Пока договорились о том, что с подачи палаты предпринимателей обратятся в «КазАвтоЖол», чтобы прояснить ситуацию с возможными рисками для моста. До прошлого года так называемая «дамба» вроде как ничем ему не угрожала. Затем предложили провести выездную встречу заинтересованных сторон на берегу Тобола в районе моста, чтобы понимать, каких все-таки специалистов надо привлекать для научного решения вопроса, быть там подпору или не быть.

Кстати, Даурен Абдикамитов напомнил предпринимателям о том, что в договорах с ними прямо указано: наличие воды им никто не гарантирует.